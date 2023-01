“ต้อ-มารุต”คว้า “Love syndrome รักโคตรๆโหดอย่างมึง” ลงช่องอัมรินทร์

กระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ลงจอออนแอร์ สำหรับซีรีส์วายรักสุดฟินที่ทุกคนรอคอย “Love syndrome รักโคตรๆ โหดอย่างมึง” ที่ถูกสร้างมาจากนวนิยายเรื่องดังของ “ยอนิม” การันตีด้วยยอดผู้อ่านมากถึง 100 ล้านคน และยังได้ผู้กำกับมือทองแห่งวงการละครไทยอย่าง “ต้อ- มารุต สาโรวาท” มาโชว์ฝีมือนั่งแท่นกำกับซีรีส์วายเรื่องนี้ด้วยสำหรับ “Love syndrome รักโคตรๆ โหดอย่างมึง” ถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่แฟนด้อม (Fandom) หลายประเทศรอคอย เป็นการร่วมผลิตโดย 2 บริษัทคุณภาพ ได้แก่ บริษัท ไอ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุน และ บริษัท โกลเด้น อายส์ วิว จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตโดย “ต้อ-มารุต สาโรวาท” ได้คว้าตัว "แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์" และ "หล่งซื่อ ลี" คู่จิ้นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจในขณะนี้ เนื่องจากมีเคมี และฝีมือการแสดงที่เข้าขากัน ทำให้คนดูแอบเชียร์ว่าอยากให้กลายเป็นคู่รักนอกจอ ทั้งที่เห็นเพียงแค่ตัวอย่างทีเซอร์ไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังมี นักแสดงคุณภาพ ร่วมแสดงมากมาย อาทิ เอ พศิน, รัญ นัฐมนกาญจณ์, ปุ๋ย นิทัศน์, โหน่ง วสันต์ และนายแพทย์ชื่อดัง "หมอสอง" นพ.นพรัตน์ รัตนวราห ฯลฯ ที่มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยLove syndrome รักโคตรๆโหดอย่างมึง เป็นบทประพันธ์ขึ้นหิ้งของ “ยอนิม” ถือเป็นนวนิยายชื่อดังที่มียอดผู้อ่านในโลกออนไลน์กว่า 100 ล้านวิว มีทั้งหมด 5 ภาค ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้กำกับ “ต้อ มารุต” ได้นำภาคที่ 3 ของนวนิยาย ซึ่งเป็นภาคที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความทรงจำเกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน และ สัญญา ที่ทั้งคู่มีให้กัน จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ความทรงจำเหล่านั้นหายไป เหลือไว้เพียงความจำที่แสนเจ็บปวด เปลี่ยนจากคนที่รักกลายเป็นคนที่เกลียด สุดท้ายแล้วทั้งคู่จะกลับมารักกัน เหมือนเดิมได้มั้ย? แล้วผ่านเรื่องเลวร้ายนี้ไปได้หรือไม่? และพวกเขาจะจำสัญญาที่มีต่อกันได้หรือเปล่า? ติดตามได้ใน Love syndrome รักโคตรๆโหดอย่างมึง#3 เริ่มออนแอร์ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 ทางช่องอมรินทร์ทีวี หมายเลข 34 เริ่มตอนแรกวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566และแฟนคลับสามารถติดตามความน่ารักของ “หล่ง-แฟรงค์” และนักแสดงคนอื่นๆที่จะมาเสิร์ฟความน่ารักแบบไม่ขาดสาย รวมถึงเบื้องหลังความสนุกได้ที่ FB Page : LoveSyndrome The Series, IG : lovesyndrome_theseries, Youtube : LoveSyndrome The Series, และ Twitter : LoveSyndrome The Series Official ห้ามพลาดเด็ดขาด!!