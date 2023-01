ดีต่อใจ เคมีใหม่ “ยุนอา&อีจุนโฮ” ในซีรีส์โรแมนซ์เรื่อง “King The Land” ช่อง JTBC

“ยุนอา” (Yoona) วง Girls' Generation และ “อีจุนโฮ” (Lee Jun-ho) วง 2PM ร่วมอวยพรให้ผู้ชมมีความสุขเนื่องในวันปีใหม่ ถือเป็นการอุ่นเครื่องเพิ่มความตื่นเต้นให้ที่จะให้เห็นเคมีใหม่ของทั้งคู่ในซีรีส์เรื่อง "King the Land" ทางช่อง JTBCKing the Land บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง กูวอน (อีจุนโฮ) และ ชอนซารัง (ยุนอา) โดย กูวอน เป็นทายาทของตระกูลแชโบล ผู้บริหาร คิงกรุ๊ป เขาเป็นชายหนุ่มที่ถึงพร้อมทั้งความฉลาดเฉลียวและรูปงาม แต่เกลียดเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเข้าไส้ ในขณะที่ ชอนซารัง เป็นสาวสวยเจ้าของรอยยิ้มร่าเริงและสดใส ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นทำงานที่โรงแรมคิง อันเป็นสถานที่ที่มีความทรงจำงดงามมากมายในวัยเด็กของเธอย่อมแน่ว่า มีความคาดหวังมากมายจากผู้ชม ต่อการที่จะได้เห็นอีจุนโฮและยุนอา แชร์บทบาทผ่านหน้าจอเล็กด้วยกัน และทั้งสองยังได้เพิ่มความตื่นเต้นอีก ด้วยการส่งคำอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ชมทั่วโลกผ่านคลิปวิดีโอในภาพ ทั้งสองนั่งเคียงข้างกันพร้อมการ์ดอวยพรปีใหม่ที่เขียนด้วยลายมือของแต่ละคน อีจุนโฮเขียนว่า “2023 ปีกระต่ายดำ ผมหวังว่าปีนี้ของคุณจะเริ่มต้นด้วยดี และบรรลุทุกสิ่งที่คุณต้องการและสมดังปรารถนาทุกประการ ได้โปรดมอบความรักต่อ King the Land ให้มากๆ”ในขณะเดียวกัน ยุนอา เขียนอวยพรถึงผู้ชมพร้อมวาดใบหน้ายิ้มเล็กๆ น่ารักๆ ว่า “พวกเราทีม King the Land ในปี 2023 นี้ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไป”ชมคลิปวิดีโออวยพรปีใหม่ของพวกเขาด้านล่าง!สำหรับแฟนๆ ที่ตั้งตารอชมผลงาน อีจุนโฮ และ ยุนอา ที่จะได้พบกันใน King the Land ซึ่งเป็นสถานที่ในฝันของคนทำงานโรงแรม วันเวลาออกอากาศตอนแรกยังไม่ประกาศออกมา โปรดติดตามข่าวอัปเดตทางละครออนไลน์!เรียบเรียงจาก : soompi.com