สยบข่าวลือระบาดจากสื่อจีน Netflix แจงแล้ว วันฉาย “The Glory” ภาค 2

วันนี้ (6 มกราคม ตามเกาหลี) สื่อจีนสำนักหนึ่งได้รายงานข่าวว่า “The Glory” ภาค 2 มีกำหนดฉายในวันที่ 10 มีนาคม อย่างไรก็ตาม ในขณะที่พาดหัวระบุว่า 10 มีนาคม แต่ในบทความกลับระบุว่าเป็นวันที่ 20 มีนาคม จนทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนเพื่อตอบสนองต่อรายงานดังกล่าว และป้องกันความสับสนของผู้ชม ตัวแทนของ Netflix ออกมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นกับสื่อทันควันว่า “วันที่เผยแพร่ ภาคที่ 2 ยังไม่ได้มีการตัดสินใจ” โดยเสริมด้วยว่าวันที่ออกอากาศ จะประกาศให้ทราบทันที เมื่อได้รับการยืนยันเป็นทางการThe Glory บอกเล่าเรื่องราวของอดีตเหยื่อของความรุนแรงในโรงเรียนที่โหดร้าย ซึ่งสาบานว่าจะแก้แค้นคนที่รังแกเธอ หลังจากได้เป็นครูประจำชั้นในโรงเรียนประถมของลูกคนที่รังแกเธอ ซงฮเยคโย ซึ่งเคยร่วมงานกับ คิมอึนซุก นักเขียนบทเรื่อง The Glory มาแล้วในซีรีส์ยอดฮิตเรื่อง Descendants of the Sun รับบทเป็น มุนดงอึน ตัวเอกผู้อาฆาตพยาบาท ในขณะที่ อีโดฮยอน รับบทเป็น จูยอจอง นำชายที่มีบุคลิกซับซ้อน และร่วมนำแสดงโดย ยอมฮเยรัน, อิมจียอน, พัคซองฮุน, คิมเฮียรา, ชาจูยอง และอีกมากมายหลังจากการเปิดตัว ภาค 1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม “The Glory” มีผู้ชมมากกว่า 25.4 ล้านชั่วโมงทั่วโลกในเวลาเพียง 3 วัน ซีรีส์เรื่องนี้ยังติดอันดับท็อป 10 ชาร์ต จาก 19 ประเทศ อาทิ เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย คูเวต สิงคโปร์ โมร็อกโก ฮ่องกง ฯลฯ รวมทั้งประเทศไท้ยแลนด์เรียบเรียงจาก : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net