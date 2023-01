ชาวเน็ตยกย่องการคัดเลือกนักแสดงซีรีส์ “The Glory” เป๊ะเวอร์ ตัวละครวัยรุ่นและผู้ใหญ่มีความคล้ายคลึงกันสูงมาก

เรียกได้ว่าซีรีส์แก้แค้น The Glory มาแรงและกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ขึ้นแท่นเป็นซีรีส์ยอดนิยมในหมู่ผู้ชม โดยหลังจากออกฉายทาง Netflix ได้ไม่นาน ซีรีส์ก็ทะยานขึ้นอันดับที่ 1 ใน “10 อันดับรายการทีวียอดนิยมประจำวันของเกาหลีใต้” (TOP 10 TV Shoes in South Korea Today) และปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 7 ของ “10 อันดับรายการทีวียอดนิยมประจำวันของอเมริกา” (Top 10 TV Shows in the US Today) ท่ามกลางความสำเร็จครั้งสำคัญ ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้รับความสนใจอย่างมาก ในเรื่องนักแสดงที่สวมบทบาทเป็นตัวละครวัยรุ่นและผู้ใหญ่ชาวเน็ตจำนวนมาก พากันไปสุมหัวบนเว็บบอร์ดชุมชนออนไลน์ต่างๆ เพื่อพูดคุยกันเรื่องที่ว่า ผู้กำกับแคสติ้งนักแสดงเรื่อง The Glory สมควรได้รับรางวัล สำหรับผลงานที่น่าทึ่งของเขาเบิ่งนักแสดงด้านล่างนี้ ไผเป็นไผ เปรียบเทียบตัวละครตอนเป็นวัยรุ่น และ ตอนเป็นผู้ใหญ่ ว่าทีมงานแคสต์นักสดงได้เป๊ะปังแค่ไหน“มันดงอึน” : เวอร์ชันผู้ใหญ่ รับบทโดย ซงฮเยคโย (Song Hye-kyo) และ เวอร์ชันวัยรุ่น รับบทโดย จองจีซู (Jung Ji-so)“พัคยอนจิน” : เวอร์ชันผู้ใหญ่ รับบทโดย อิมจียอน (Lim Ji-yeon) และ เวอร์ชันวัยรุ่น รับบทโดย ชินเยอึน (Shin Ye-eun)“จอนแจจุน” : เวอร์ชันผู้ใหญ่ รับบทโดย พัคซองฮุน (Park Sung-hoon) และ เวอร์ชันวัยรุ่น รับบทโดย ซงบยองกึน (Song Byung-geun)“ชเวฮเยจอง” : เวอร์ชันผู้ใหญ่ รับบทโดยชาจูยอง (Cha Joo-young) และ เวอร์ชันวัยรุ่น รับบทโดย ซงจีอู (Song Ji-woo)“ซนมยองโอ” : เวอร์ชันผู้ใหญ่ รับบทโดย คิมกอนอู (Kim Gun-woo) และ เวอร์ชันวัยรุ่น รับบทโดย ซออูฮยอก (Seo Woo-hyeok)“อีซาร่า” : รับบทโดย เวอร์ชันผู้ใหญ่ รับบทโดย คิมเฮียร่า (Kim Hieora) และ เวอร์ชันวัยรุ่น รับบทโดย แบกังฮี (Bae Gang-hee)เรียบเรียงจาก : allkpop.com