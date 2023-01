Review ซีรีส์ : “เล่ห์ลวงรักต้องห้าม” พล็อตชิงอำนาจแต่ดูขำ ของพระนางต่างวัย “หวังเฮ่อตี้-เฉินอวี้ฉี”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เป็นช่วงเวลาข้ามปีที่เหล่าติ่งซีรีส์จีนสู้ชีวิตมาก เพราะมีซีรีส์จีนตัวปัง ตัวท็อปฟอร์มทยอยออกมาไม่ขาด ชนิดไม่ให้ชาวติ่งได้พักได้ผ่อน เช่นเดียวกับเรื่อง ‘เล่ห์ลวงรักต้องห้าม’ (Unchained Love –2022) ที่เป็นการโคจรประชันบทบาทของพระนางต่างวัยที่มีอายุห่างกัน 6 ปี อย่างนางเอกรุ่นพี่เอวบางอย่าง ‘เฉินอวี้ฉี’ จากดาบมังกรหยก 2019 (Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre - 2019) และกระจกสองนครา ( Mirror : A Tale of Twin Cities -2022) และพระเอกรุ่นน้องหน้าเป๊ะออร่ากระจายอย่าง ‘หวังเฮ่อตี้’ หรือ ‘ดีแลน’ นักแสดงแจ้งเกิดจากบทเต้าหมิงซื่อเวอร์ชั่นจีน ในซีรีส์รีเมค รักใสใสหัวใจ 4 ดวง (Meteor Garden 2018) ก่อนมาพลิกลุคผมขาวสุดเท่ใน ‘รักนิรันดร์ ราชันมังกร’ (Miss the Dragon 2021) และ ‘ของรักของข้า’ (Love Between Fairy and Devil – 2022)ด้วยพล็อตแนวชิงอำนาจวังหลวง แต่ทีมงานผสมผสานใส่ความบันเทิงเอาฮาที่ทำออกมาได้ชวนขำไปพร้อมกับชวนติดตามกับมิติใหม่ของพระเอกที่พลิกบทมาเป็นขันทีสายแบดและนางเอกที่มาในบทพระสนมผู้ฉลาดเฉลียวแต่แสนโบ๊ะบ๊ะ ดัดแปลงจากนิยายชื่อดังชื่อ ‘ฝูถูหยวน’ ที่ได้ ‘อู๋เฉียง’ ผู้กำกับแนวตะมุตะมิจาก ‘ท่านอ๋องเมื่อไรท่านจะหย่ากับข้า ภาค 2’ (The Eternal Love 2 - 2018) และ ‘กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต’ (Miss Crow with Mr.Lizard -2021) มาทำให้เนื้อหาดูง่ายและซอฟต์ขึ้น แท็กทีมมือดัดแปลงบทประพันธ์สุดเข้มข้นอย่าง ‘หลี่จิงหลิง’ จาก ทาสปีศาจ ภาค 1-2 (The Blue Whisper : Part 1-2 -2022) และ ‘ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์’ (The Rebel Princess - 2021)‘เล่ห์ลวงรักต้องห้าม’ (Unchained Love – 2022) บอกเล่าเรื่องราวปีรัชศกหลงฮว่าที่ 15 หลังจักรพรรดิหยวนเจินแห่งราชวงศ์ต้าเย่สวรรคต ขุนนางต่างแย่งตัว ‘อ๋องหรง’ องค์รัชทายาทที่ยังพระเยาว์เพื่อกุมอำนาจในราชสำนัก แต่ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่คับราชวังและขุนนางต่างเกรงกลัวกลับเป็น ‘เสี้ยวตั๋ว’ (ดีแลนหวัง) ขันทีผู้คุมตราประทับกรมเจาติ้งผู้ทำราชกิจแทนฮ่องเต้ที่ประชวรมาเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันเมื่อฮ่องเต้สวรรคตเหล่าพระสนมในรัชสมัยต่างถูกสังเวยไปพร้อมกับฮ่องเต้ในฐานะเครื่องสักการะแต่เพราะอ๋องฝู (เหอรุ่นตง) พระอนุชาผู้ไม่เอาไหนของฮ่องเต้ แอบชอบพระสนม ‘ปู้อินโหลว’ (เฉินอวี้ฉี) จึงขอร้องเสี้ยวตั๋วให้ช่วยนางอันเป็นที่รักให้รอดพ้นจากความตาย เสี้ยวตั๋วมองเห็นเป็นช่องทางในการใช้ปู้อินโหลวและอ๋องฝูเป็นหมากในกระดานการแก้แค้นให้กับน้องชายฝาแฝดของเขา ซึ่งเป็นขันทีตัวจริง เขาจึงตกลงช่วยปู้อินโหลว และต่อมาได้วางแผนลักพาตัวรัชทายาท ซึ่งตกอยู่ในเงื้อมือของฮองเฮาหรงอัน (เจิงหลี) ผู้โหดเหี้ยม เพราะหลังฮ่องเต้สวรรคต นางสังหารพระสนมมารดาแท้ๆ ขององค์รัชทายาทอ๋องหรง เพื่อใช้อ๋องหรงเป็นฮ่องเต้หุ่น หวังดันตัวเองเป็นไทเฮาจริงๆแต่เดิมเสี้ยวตั๋วและฮองเฮาหรงอันอยู่ขั้วอำนาจฝั่งเดียวกัน แต่เพราะฮองเฮาจะร่วมมือกับอ๋องหนานย่วน ซึ่งเป็นเป้าหมายของเสี้ยวตั๋วในการล้างแค้น เสี้ยวตั๋วจึงตีตัวออกห่าง และหวังใช้องค์รัชทายาทน้อยมาเป็นบันไดเพื่อบรรลุเป้าหมายการแก้แค้น เขาลักพาตัวองค์รัชทายาทน้อยจากฮองเฮาหรงอันจนเกือบถูกจับได้ แต่ได้ปู้อินโหลวมาช่วยเหลือไว้ ไม่ใช่แค่เพราะตอบแทนที่เสี้ยวตั๋วเคยช่วยชีวิตแต่เพราะเกรงในอำนาจของเขาด้วยแต่เรื่องราวกับผิดแผนเมื่อองค์รัชทายาทน้อยกลับประสบอุบัติเหตุตายด้วยอ๋องฝูจอมทึ่มทำให้อ๋องฝูกลายเป็นฮ่องเต้คนใหม่ ในฐานะทายาทคนสุดท้ายที่มีเชื้อสายใกล้ชิดกับอดีตฮ่องเต้มากที่สุด แต่แม้ว่าอ๋องฝูจะกลายเป็นฮ่องเต้ แต่กลับไม่ได้สมหวังในความรัก เพราะปู้อินโหลวไม่ได้รักอ๋องฝูและขอให้ปล่อยนางไปเฝ้าสุสานจักรพรรดิ เพราะคิดว่าจะได้อยู่ห่างจากการแย่งอำนาจต่างๆและหวังได้ใช้ชีวิตอิสระจากวังหลวง แต่เปล่าเลยนางยังคงถูกดึงเข้าไปพัวพันกับแผนการล้างแค้นของเสี้ยวตั๋วที่เต็มไปด้วยกลอุบายมากมายความใกล้ชิดของทั้งสองค่อย ๆ เกิดรู้สึกดีต่อกัน โดยมีฐานะเป็นอุปสรรค แต่ยังต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ จนเมื่อเสี้ยวตั๋วไปที่เจียงหนานเพื่อดูแลกิจการผ้าไหม อินโหลวตามไปเจียงหนานด้วยเพื่อเยี่ยมญาติ เป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองรักกันแต่ไม่สามารถแสดงออกมา ในที่สุดก็สามารถเปิดเผยความรู้สึกออกได้ หากแต่ยังไม่มีปมอีกมากมายที่รอการเปิดเผย ทั้งตัวตนที่แท้จริงของเสี้ยวตั๋ว การข่มขู่ของอ๋องหนานย่วน ความกดดันของฮ่องเต้ในวังด้วยสถานการณ์บีบบังคับทำให้อินโหลวเสียสละตัวเองเพื่อสถานการณ์โดยรวม เธอจึงได้ตัดสินใจเข้าวังอีกครั้ง ทำให้เสี้ยวตั๋วเข้าใจเธอผิด สุดท้ายแล้วชะตาชีวิตของทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามแกนหลักของเรื่องอยู่ที่พระเอกเสี้ยวตั๋วปลอมตัวเป็นน้องชายฝาแฝดซึ่งเป็นขันทีในวังและถูกฆ่าตาย ถึงเรื่องราวจะแลดูซับซ้อนอีรุงตุงนังและเต็มไปด้วยเกมการเมืองสุดเข้มข้น แต่ต้องบอกเลยว่าตัวละครไม่เยอะ เดินเรื่องเข้าใจง่าย ไม่ได้ดูหนักจนเกินไปเนื้อเรื่องลดทอนความโหดของเรื่องไปได้หลายฉาก โดยแทรกความบันเทิงขายขำของสองพระนางขณะที่ดีแลนหวังของเราเรื่องนี้หล่อทุกองศา ท่าเยอะ เก๊กมาดเข้มเล่นใหญ่ไฟกระพริบมากๆ กะอีแค่ลีลากินเชอรี่ข่มขวัญขุนนางที่แข็งข้อก็เล่นมุมกล้องล้านแปดทำเอาสาวๆ (นอกจอ) กรี๊ดสลบ อยากเป็นเชอรี่จานนั้นนนนนนยิ่งฉากที่มาช่วยชีวิตนางเอกจากการเป็นเครื่องสักการะบังคับให้แขวนคอนั่น บอกว่าพระเอกของเราทำหน้าที่ตัวแทนของหมู่บ้านได้ฉิวเฉียดและสะใจคนดูมากๆส่วนทุกครั้งที่ตัดฉากมาที่นางเอกเฉินอวี้ฉีของเรา ก็เตรียมขำรอได้เลย นึกว่าเล่นตลกมาให้ผู้ชมได้ยิ้มปนฮากับความโก๊ะใสซื่อของนาง ด้วยบุคลิกที่ไม่ได้มีความเรียบร้อยใดๆ สมเป็นพระสนม (เนื่องจากนางเป็นลูกอนุของครอบครัวราชครูที่บังคับให้มาถวายเป็นสนมได้ 3 เดือน แทนพี่สาวลูกเมียหลวง) อย่างฉากหนึ่งที่นางเอกของเรากินน้ำแกงเลอะมุมปาก พระเอกของเราจึงทำท่าชี้มุมปากของตัวเองเพื่อบอกนางเอกอ้อมๆ ว่าปากเลอะ แต่นางเอกดันเข้าใจผิดว่าพระเอกจะให้จูบปากเขา...คิดไปซะงั้นหรือฉากอ๋องทึ่มที่แอบรักนางเอกข้างเดียวทำโคมไฟมามอบให้นางเอก และแอบนัดนางเอกมาพบกันริมสระน้ำตอนกลางคืน เพื่อระลึกความหลังว่าตัวเขานั้นเจอนางเอกที่ไหน แต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไร นางเอกของเราก็จำอ๋องคนนั้น (นั่นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตนะ...เฟ้ย) ไม่ได้ซะที แถมอีกท่าไหนก็ไม่รู้ทำอ๋องลื่นตกน้ำให้แตกตื่นกันไปทั้งวังอีกต่างหากแม้แต่ฉากเข้าพระนางเรียกว่าเคมีดีเว่อวัง ต่อปากต่อคำกันไปมาแบบพระนางฉลาดทันกันมาก เรียกว่านางเอกงัดมาทุกมุกเพื่อเอาตัวรอดทั้งลูกอ้อนแรง ลูกอวยคำโตนี่ถ้าโทนเรื่องตอนแรกไม่ได้ปูมาแนวชิงอำนาจ คงนึกว่านี่เป็นซีรีส์ตลกนอกจากฉากวังหลวงและสถานที่ต่างๆ ที่ออกแบบมาได้สวยงามอลังการตามมาตรฐานซีรีส์จีนแล้ว อีกหนึ่งความโดดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้คือดนตรีประกอบที่ทำออกมาดึงและเปลี่ยนอารมณ์ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนนักแสดงสมทบรุ่นใหญ่อย่างเหอรุ่นตงและเจิงหลี โดยเรื่องนี้เจิงหลีมารับบทฮองเฮาหรงอันสุดอำมหิต แค่ฉากเปิดตัวโผล่มาก็ฆ่าพระสนมมารดาของรัชทายาทแบบไม่กระพริบตา โดยในเรื่องบทบาทของเธอค่อนข้างสงวนท่าที แต่งานสายตาคือมองแรงส์! โดยเธอเพิ่งได้รับคำชื่นชมจากการแสดงบทร้ายในซีรีส์เรื่อง ‘ดาราจักรรักลำนำใจ’(Love Like the Galaxy– 2022)ส่วนใครที่ติดตามวงการบันเทิงจีนมานานจะคุ้นหน้า ‘เหอรุ่นตง’ นักแสดงและนักร้องชาวไต้หวันคนนี้เป็นอย่างดี ผ่านผลงานพิสูจน์ฝีมือมาอย่างโชกโชน ระยะหลังจะเป็นบทนักรบ แต่เรื่องนี้เขาลบภาพจำเดิมๆ โดยสิ้นเชิง ตีบทแตกสุดๆ กับบทอ๋องไร้น้ำยา ขี้ขลาด ตาขาว ซึ่งตลอดการแสดงเหล่าผู้ชมก็ได้แต่คาดเดากันไปว่าเขาจะพลิกบทเป็นร้ายตอนท้ายเรื่องหรือเปล่า?รับชม‘เล่ห์ลวงรักต้องห้าม’ ได้ 36 ตอนจบทาง WeTV Thailand และ IQIYI ThailandSoftlensmydramalist.comhttps://wetv.vip/thhttps://www.iq.com/?lang=th_th