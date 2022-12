Scoop พิเศษ : เก็บให้ครบก่อนเริ่มมิชชั่นใหม่! 10 ซีรีส์น้ำดีปีใหม่นี้นอนดูกันยาวๆ

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

2022 เป็นปีที่วงการซีรีส์ลุกเป็นไฟ! เพราะมีซีรีส์สายเกาและสาย ฝ. ให้ติ่งตามกันเพียบ สิ้นปีนี้เราคัด 10 ซีรีส์กระแสดีแห่งปีที่ควรเก็บให้ครบจบทุกมิชชั่นก่อนเริ่มต้นปีใหม่ ใครไม่อยากมีอาการหน่วงๆ ห่วงซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะออนแอร์ในปี 2023 แต่ก็ไม่อยากตกกระแสซีรีส์ปีก่อนให้นอนคาใจ ตามไปเช็คลิสต์ให้ครบกันเลยดีกว่าประเดิมต้นปี 2022 ด้วยซีรีส์แอ็กชั่น-ทริลเลอร์-คอเมดี้ จับคู่สองท็อปสตาร์แห่งเกาหลีที่ไม่ปราณีทั้งความหล่อและหุ่นสุดแซ่บอย่าง ‘อีดงอุค’ และ ‘วีฮาจุน’ ที่ร่วมกันสร้างเสียงหัวเราะขั้นสุดและลูกบ้าหลุดรั่วไม่ห่วงหล่อเรื่องมีอยู่ว่า “รยูซูยอล” (อีดงอุค) ตำรวจสายเลียจอมเจ้าเล่ห์ ผู้ยอมทำทุกสิ่งเพื่อแลกกับตำแหน่งในฝัน ทำให้เขาพัวพันกับการอุ้มฆ่าและความชั่วร้ายของนักการเมือง แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เจอกับ “เค” (วีฮาจุน) ฮีโร่ผู้ผดุงความยุติธรรมคนสุดท้ายของเกาหลี ไบค์เกอร์หนุ่มหล่อในชุดแจ๊คเก็ตหนังสุดคูล ผู้อดรนทนไม่ไหวลุกขึ้นมาต่อกรเหล่าอธรรมและปั่นประสาทซูยอลจนกลายเป็นคนจิตหลอน เพราะนอกจากเขาแล้วไม่มีใครมองเห็นเคเลยสักคนเดียว!ซีรีส์ชุดกราวน์ที่ครบทั้งคอเมดี้-แฟนตาซี-ดราม่า ผลงานของผู้กำกับฯ ‘บูซองชอล’ ที่แจ้งเกิดจากซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีทั้ง My Girlfriend is Guminho (2010), Jang OK Jung (2013) และ The Heirs (2013) รวมความเท่โอปป้า ‘เรน’ กับดีกรีความไอ้ต้าวของ ‘คิมบอม’ ที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้กระแสดีตั้งแต่เปิดตัวนักแสดงนำเรื่องราวเหนือธรรมชาติในโรงพยาบาลเมื่อคุณหมออัจฉริยะชายองมิน (เรน) ผู้เย่อหยิ่งจนไม่เป็นที่รักของใครๆ ประสบอุบัติเหตุกลายเป็นเจ้าชายนิทรา แต่แล้วพระเจ้าก็มอบโอกาสที่สองให้เขาสิงร่างโกซึงทัก (คิมบอม) หมออินเทิร์นสายเปย์และทายาทเจ้าของโรงพยาบาล ที่กลัวภาคปฏิบัติแต่ปากจัดภาคทฤษฎี โกซึงทักมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นวิญญาณ รวมถึงวิญญาณของอาจารย์ชา ทำให้เขาต้องรวมร่างกับอาจารย์ชาพัฒนาฝีมือการผ่าตัด ล้วงลับคดีทุจริต ภารกิจพิชิตใจรักแรกของอาจารย์ชา และร่วมกันช่วยเหลือวิญญาณตกค้างในโรงพยาบาลเรื่องราววุ่นวายทั้งคนและวิญญาณจะลงเอยเช่นไร? ตามไปลุ้นกันได้ใน Ghost Doctorมัธยมซอมบี้ ดัดแปลงเว็บตูนเรื่องดังมาทำเป็นซีรีส์โดย Netflix สอดแทรกความดราม่า โรแมนติก และมิตรภาพของนักเรียนมัธยมปลาย ที่ต้องร่วมมือกันสู้หนีตายจากกองทัพ K-Zombie นอกจากซอมบี้หลายตัวจะ Die Hard (พอๆ กับบรูซ วิลลิส) ชนิดธนูปักหัวก็ไม่ตายและวิ่งไวปานนักกรีฑา เรายังได้เห็นมิติใหม่ของ ‘ลูกเสี้ยวซอมบี้’ ที่แม้จะโดนงับแต่ยังควบคุมสติสัมปชัญญะได้ดีระดับหนึ่ง แถมยังใจถึงพึ่งพาได้ในเรื่องของพละกำลัง เมื่อมีลูกเสี้ยวฝ่ายดีก็ต้องมีลูกเสี้ยวตัวร้ายที่ตามฆ่าล้างแค้นตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบซีซั่นซีรีส์ยังมีฉากหวาดเสียวให้ลุ้นกันจนเหนื่อย แม้เนื้อหาบางช่วงจะยืดย้วยและขยี้ปมดราม่าของตัวละครหลักมากเกินไป แต่ก็ซาบซึ้งกินใจไปกับความรักของครอบครัวและเพื่อนสนิทมัธยมซอมบี้ติดชาร์จอันดับหนึ่งของ Netflix ใน 25 ประเทศภายในไม่กี่วัน แน่นอนว่า Netflix มีแผนประกาศสร้างซีซั่นสองเป็นที่เรียบร้อยสาวก K-Series ที่ชื่นชอบเรื่องรักโรแมนติกแบบ Cinderella Story ต้องตกหลุมรักซีรีส์รอมคอมที่มีชื่อไทยว่า “นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน” ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง “The Office Blind Date” เมื่อการไปนัดบอดแทนเพื่อนของ “ชินฮารี” (รับบทโดย คิมเซจอง) ได้เปลี่ยนชีวิตนักวิจัยสาวจอมทะเล้นไปตลอดกาล เพราะคู่นัดบอดของเธอดันเป็นท่านประธานบริษัทรูปหล่อพ่อรวย (รับบทโดย อันฮโยซอบ) จอมเย็นชาและมองหาคู่เดทตามใจคุณปู่ และอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ฟินไม่แพ้กันคือเลขาฯ ชาซองฮุน (รับบทโดย คิมมินกยู) และคุณหนูจินยองซอ (รับบทโดย ซอลอินอา) ที่ทำเอาหลายคนกรี๊ดลั่นบ้านจิกหมอนขาดกระจาย เพราะเอะอะจุ๊บกันตลอดเวลา รวมถึงฉากรักบรรลือโลกระหว่างชินฮารีและท่านประธานในตอนท้ายของเรื่อง ที่ทำเอาหลายคนบ่นอุบว่า ซีรีส์จบเร็วไปมั้ยแม่...นี่เรายังแพ้ใจให้กับความน่ารักตะมุตะมิของทั้งสองคู่อยู่เลย2022 เป็นอีกหนึ่งปีทองของซีรีส์ Courtroom Drama หรือ Legal Drama หนึ่งในนั้นคือ “หญิงเหล็กศาลเยาวชน” ที่นำแสดงโดยคุณแม่คิมฮเยซู รับบทเป็น “ชิมอึนซอก” ผู้พิพากษาหญิงแกร่งแห่งศาลแขวงแผนกคดีอาญาเด็กและเยาวชน เธอต้องรับมือกับคดีสะเทือนขวัญของอาชาญากรเด็ก (ที่ดีกรีความรุนแรงไม่เด็กน้อยเลยสักนิด) ไม่ว่าจะเป็นคดีฆ่าหั่นศพ ข่มขืน ค้าประเวณี ค้ายา ฉ้อโกง และทำร้ายร่างกาย นอกจากคุณแม่จะมีใบหน้าเย็นชามาพร้อมม็อตโต้โหดๆ แบบ “ฉันเกลียดพวกอาชญากรเด็ก”ซีรีส์ยังค่อยๆ เผยให้เห็นปมเปราะบางและด้านอ่อนไหวของผู้พิพากษาหญิงคนนี้ จนทำให้คุณแม่กลายเป็นนางฟ้าของเยาวชนไปเลย ความเผ็ดอยู่ตรงที่คุณแม่ไม่ได้นั่งบัลลังก์สวยๆ รอพิพากษาเพียงอย่างเดียว แต่แม่ลงพื้นที่ลุยสืบคดีแบบถึงลูกถึงคนจนบาดเจ็บ เพื่อช่วยเหลือ “เหยื่อ” ตัวจริงของคดี เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมรันวงการผู้พิพาษาคดีอาญาเด็กและเยาวชน“อูยอนอู ทนายอัจฉริยะ” เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ Legal Drama ที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้ ENA ด้วยเรตติ้งก้าวกระโดดถึง 10 เท่าภายใน 3 สัปดาห์! ว่าด้วยเรื่องราวสุดน่ารักของทนายสาว ยอนอู (รับบทโดย พัคอึนบิน) ที่มีอาการแอสเพอร์เกอร์ซินโดรม (Asperger’s Syndrome) แต่อูยอนอูสามารถไขคดีความต่างๆ ได้ละเอียดลึกซึ้งกว่าทนายทั่วไป แล้วยังสะท้อนให้เห็นโลกอันสวยงามของสาวน้อยผู้หลงรักวาฬ และท่วงทำนองเพลงวอลซ์เป็นชีวิตจิตใจยอนอูมีความสามารถในการท่องจำประมวลกฎหมายอาญาทั้งเล่มตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ก่อนจะเรียนจบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซลด้วยคะแนนอันน่าทึ่ง ยอนอูทำงานในสำนักงานกฎหมายชื่อดังจนเพื่อนร่วมงานอิจฉาในความเก่งกาจ แต่สาวน้อยคลั่งวาฬก็หาได้แคร์และทุ่มเทให้กับการทำงานเกินร้อย เธอชอบเปรียบเปรยคดีอาญารุนแรงกับพฤติกรรมของวาฬให้กลายเป็นเรื่องน่าเอ็นดู ภายใต้การสนับสนุนของหัวหน้าและ ‘อีจุนโฮ’ (รับบทโดย คังแทโอ) หนุ่มหล่อหน้าใสจิตใจดีที่กลายเป็นรักแรกของยอนอู และคุณพ่อที่จบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล แต่กลับทิ้งความฝันมาเปิดร้านขายอาหารเลี้ยงดูยอนอูตั้งแต่เธอยังแบเบาะ นอกจากจะเป็นซีรีส์ฟีลกู้ดฮีลใจแห่งปี ยังนำเสนอมุมมองทางกฎหมายได้อย่างเข้าใจง่ายผ่านการตีความของยอนอูและ CG น้องวาฬสุดน่ารักเป็นอีกหนึ่งปีทองของซีรีส์แอนตี้ฮีโร่จาก Disney+ Hotstar ก็มีฮีโร่พลังเทพเจ้าคอนชูแห่งอียิปต์โบราณ ผู้กระโดดออกมาจากเงามืดของดวงจันทร์ เพื่อมาปกป้องโลกจากเทพตัวร้ายในนาม “อัศวินจันทรา” ฮีโร่สายดาร์คที่ป่วยด้วยโรคหลายบุคลิก (Dissociative Identity Disorder) มีทั้งเวอร์ชั่นผู้พิทักษ์ (มาร์ก สเปคเตอร์) ผู้เบิกทาง (สตีเวน แกรนท์) นักเดินทาง (เจค ล็อคลีย์) และจอมล้างแค้น (Moon Knight)ซีรีส์นำเสนอผ่านมุมมองของ “สตีเวน แกรนท์” พนักงานร้านขายของที่ระลึกใน British Museum ที่มีความรอบรู้เรื่องเทพเจ้าไอยคุปต์และแตกฉานด้านประวัติศาสตร์ สตีเวนเป็นบุคลิกที่สองของ “มาร์ก สเปคเตอร์” อดีตทหารรับจ้างผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ทุกรูปแบบ มาร์กเป็นลูกชายคนโตของแรบไบ (ผู้สอนศาสนาชาวยิว) ที่หนีตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอเมริกา แต่มาร์กกลับพบเจอเหตุการณ์สะเทือนขวัญจนทำให้เขาสร้างบุคลิกใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อเยียวยาตัวเองจากความกลัวและลืมบาดแผลในอดีต หลังเกือบตายกลางทะเลทราย มาร์กได้รับพลังจากเทพเจ้าคอนชู ทำให้เขาเป็นฮีโร่พันธุ์อมตะที่กล้าสู้รบแบบดิบเถื่อนไม่กลัวตายในทุกสถานการณ์ซีรีส์แอนตี้ฮีโร่สุดดาร์คและล้อเลียนเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดังหลายค่าย “The Boys” กลับมาสร้างความโหดเลือดสาดกระชากเรตติ้ง 18+ แต่ก็ถูกใจผู้ชมและนักวิจาร์ณที่ซีซั่น 3 ฟาดคะแนนงามๆ ในฝั่ง Rotten Tomatoes ถึง 98% จะเกิดอะไรขึ้นหากบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ในนาม The Seven ที่ควรจะเป็นตัวแทนความดีงาม คุณธรรม และขุมพลังของมนุษยชาติ กลับกลายเป็นคนน่าสะอิดสะเอียนและเลวชนิดไม่น่าให้อภัยความมันของซีรีส์จึงไม่ได้อยู่ที่ความซาดิสม์เลือดสาด ร่างขาด สมองกระจุย แต่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าด้วยกลุ่มคนธรรมดาๆ ในนาม “The Boys” ที่รวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อตามเก็บเหล่าฮีโร่จอมปลอมอย่างไร้ปราณี พวกเขาแอบสืบเบื้องหลังการสร้างซูเปอร์ฮีโร่ที่มีขุมพลังลับอย่าง “คอมพาวด์-วี” ซึ่งทำให้คนธรรมดากลายเป็น Extraordinary People ได้เลย ทั้งยังมีเบื้องหลังองค์กรยักษ์ใหญ่และการเมืองระดับประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง The Boys จึงพยายามโค่นบัลลังก์ราชันย์ “โฮมแลนเดอร์” ซูเปอร์ฮีโร่ตัวพ่อที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงและโหดร้ายในหลายซีซั่น แต่มันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือ?ซีรีส์เมกะโปรเจกต์ของ Netflix ที่หยิบยกคอมิกส์ยอดนิยมของ DC และเป็นคอมิกส์ที่จัดว่าดีที่สุดตลอดกาลของ Neil Gaiman (นีล เกแมน) ที่ติดอันดับ New York Times Best Seller ว่าด้วยเรื่องราวของเทพเจ้าชั้นสูงสุดแห่งจักรวาล DC อย่าง ‘ลอร์ดมอร์เฟียส’ หรือ ‘Dream of The Endless’ เทพผู้พลาดพลั้งถูกกักขังในโลกมนุษย์นานกว่า 100 ปี ในห้วงเวลาที่ลอร์ดมอร์เฟียสถูกจองจำ ทำให้โลกมนุษย์และโลกแห่งความฝันปั่นป่วนถึงขีดสุด ผู้คนนับล้านตกอยู่ในห้วงฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่น ส่วนอาณาจักรแห่งความฝันก็ล่มสลายกลายเป็นซากปรักหักพัง แถม “นกราเวน” ทาสรับใช้ที่ซื่อสัตย์ก็ถูกมนุษย์สังหารต่อหน้าต่อตา สร้างความโกรธแค้นให้ลอร์ดมอร์เฟียสอย่างมาก หลังได้รับการปลดปล่อยมอร์เฟียสลุกขึ้นมากอบกู้อาณาจักรให้ยิ่งใหญ่อีกครั้ง พร้อมกับตามหาไอเท็มวิเศษประจำตัวทั้ง 3 ชิ้น ได้แก่ ถุงทราย ทับทิม และหน้ากาก รวมถึงตามเก็บ “โครินเธียน” ฝันร้ายที่กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องสุดโหด และเป็นหนึ่งในผลงานระดับมาสเตอร์พีชของมอร์เฟียสซีรีส์ลี้ลับ ไซไฟ และดราม่าเรื่องล่าสุดจากผู้กำกับฯ แบเรน โบ โอการ์ (Baran bo Odar) และนักเขียนบทคู่บุญ ยานต์เฌ ฟรีเซ (Jantie Friese) ที่เคยสร้างเสียงชื่นชมด้วยผลงานซีรีส์สัญชาติเยอรมันอย่าง ‘Dark’ (2017-2020) ทั้งสามซีซั่น1899 ว่าด้วยเรื่องราวบนเรือโดยสารหรูนาม “Cerberus” (เซอร์เบอรัส) ชื่อของสุนัขสามหัวที่เฝ้าประตูนรก เรือที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติของผู้โดยสารและผู้อพยพ 1,423 คน เหตุการณ์ลี้ลับเริ่มต้นขึ้นหลังการปรากฎตัวของเรือโดยสารสุดหรู “Prometheus” (โพรมีเธียส หรือโพรมีธีอุส) ที่เคยหายไปเมื่อ 4 เดือนก่อน โพรมีเธียสกลายเป็นเรือร้างและผู้โดยสารนับพันหายตัวไปอย่างปริศนา เหลือไว้แค่เด็กชายคนหนึ่งซึ่งถูกขังไว้เพียงลำพัง และชายปริศนาอีกคนที่ว่ายน้ำข้ามทะเลมาขึ้นเรือเซอร์เบอรัสโดยไม่มีใครรู้ แต่หลังจากพบเรือโพรมีเธียสก็ทำให้ผู้โดยสารบนเรือเซอร์เบอรัสทำตัวแปลกประหลาด และโศกนาฏกรรมหมู่ก็เริ่มต้นขึ้นบนเรือหรูอีกลำ ทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับพีระมิดสีดำขนาดมหึมาที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวสุดสยอง สุดท้ายแล้วปริศนาของเรือทั้งสองลำจะคลี่คลายลงเช่นไร? หรือทั้งหมดเป็นเพียงการทดลองทางจิตวิทยาอันยิ่งใหญ่กันแน่?Rassarinhttps://mydramalist.com/https://www.imdb.com/title/tt10234724/https://ew.com/tv/the-boys-season-3-finale-sets-up-season-4-tug-of-war-ryan/ https://www.gamesradar.com/the-boys-season-2-premiere-seth-rogen-interview/ https://www.imdb.com/title/tt1751634/https://wegotthiscovered.com/tv/the-most-confusing-wtf-moments-of-1899-season-1/ https://www.netflix.com/tudum/articles/1899-ending-explained-prometheus-triangle-pyramid-meaning