มีลุ้น “เรน&คิมฮานึล” กำลังเจรจาเพื่อรับบทนำร่วมกัน ในซีรีส์แนวแอ็คชันโรแมนติกเรื่องใหม่

ตามที่มีรายงานในวันนี้ (26 ธันวาคม) ว่า นักร้อง นักแสดงชื่อดัง เรน จะปรากฏตัวในซีรีส์แนวแอ็คชันโรแมนติกเรื่องใหม่ RAINCOMPANY ต้นสังกัดของเรนบอกกับสื่อ JoyNews24 ว่า “เรนได้รับข้อเสนอให้แสดงใน She [ชื่ออย่างเป็นทางการ] จริง และเขากำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา”ขณะเดียวกัน ตัวแทนจาก IOK Company ต้นสังกัดของ “คิมฮานึล” ได้แชร์ข้อมูลในทำนองเดียวกันว่า “คิมฮานึลได้รับข้อเสนอให้แสดงใน She และกำลังพิจารณาข้อเสนออยู่”“She” เป็นละครแนวแอคชันโรแมนติก บอกเล่าเรื่องราวของ โอวานซู นักระดมทุนหญิงเก่งที่ชีวิตสมบูรณ์แบบ หลังชีวิตการแต่งงานของเธอพังลง จนกระทั่งเธอได้พบรักครั้งใหม่ที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์ในชีวิตซีรีส์เรื่องนี้จะกำกับโดย “พัคฮงคยอน” (Park Hong-kyun) ผู้กำกับเรื่อง Hwayugi, The Greatest Love , และ The Great Queen Seon Deok และจะเขียนบทโดย “ชเวยุนจอง” (Choi Yoon-jung) นักเขียนเรื่อง Only Love, Little Woman และ The Person I Loveสำหรับ คิมฮานึล กำลังเจรจาเพื่อรับบท โอวานซู ในขณะที่เรนได้รับข้อเสนอสำหรับบทบาทของ ซอโดยุน ที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของโอวานซู โดยเป็นบอดี้การ์ดของเธอ เบื้องแรกนั้นเพื่อแก้แค้น นอกเหนือจากการเป็นอดีตบอดี้การ์ดของประธานาธิบดีที่ Blue House แล้ว ซอโดยุน ยังมีประวัติการเรียนอันโดดเด่น ในฐานะบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยตำรวจที่มีทักษะศิลปะการต่อสู้ยอดเยี่ยม และเป็นนักแม่นปืนอีกด้วย ภายหลังจากที่เขาช่วยชีวิตโอวานซูเอาไว้ เธอก็เริ่มสนใจและจ้างเขามาบอดี้การ์ดให้soompi.comraincompany, hancinema.net