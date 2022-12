คอนเฟิร์ม “คิมแทฮี” หวนคืนจอแก้วในรอบ 3 ปี ซีรีส์ผลงาน “จองจีฮยอน” ผกก. “Twenty Five Twenty One”

วันนี้ (26 ธันวาคม) ตัวแทนของนักแสดงคุณแม่คนสวย คิมแทฮี เผยผ่านสื่อเกาหลีว่า “ระหว่างนี้ คิมแทฮี กำลังถ่ายทำซีรีส์ A House with a Yard (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) อยู่”“A House with a Yard” (마당이 있는 집) สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกัน เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง แต่งงานกับหมอ มีทายาทเป็นลูกชายฉลาดและน่ารักหนึ่งคน เธอมีชีวิตครอบครัวแสนสุขในบ้านที่สมบูรณ์แบบ แต่แล้วกลับเริ่มมีข้อสงสัยในตัวเธอ ว่าชีวิตเปี่ยมสุขในบ้านหลังงามสนามหญ้าแสนสวยของเธอ เป็นเพียงภาพลวงตา!ตามรายงานข่าวเมื่อเดือนตุลาคม “คิมซองโอ” (Kim Sung-oh) และ “อิมจียอน” (Lim Ji-yeon) กำลังเจรจาเพื่อร่วมงานแสดงกับคิมแทฮี ในซีรีส์ที่จะเป็นผลงานใหม่ของ “จองจีฮยอน” ผู้กำกับ เจ้าของผลงานปัง “Twenty Five Twenty One” ยังมีรายงานข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่า ซีรีส์แพลนออนแอร์ปีหน้า 2023 ทางช่อง tvNนี่ถือเป็นการคัมแบ็กของ คิมแทฮี บนหน้าจอเล็ก หลังจากห่างหายไปถึง 3 ปีเต็ม นับตั้งแต่ “Hi Bye, Mama!” ซีรีส์ทางช่อง tvN ในปี 2020 (2563)เรียบเรียงจาก : soompi.com, hancinema.net