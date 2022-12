Review ซีรีส์ : “เล่นแร่แปรวิญญาณ” ซีซั่น 2 ลดระดับแฟนตาซี เพิ่มดีกรีโรแมนติกคูณสอง!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ซีรีส์โรแมนติก-คอเมดี้-แฟนตาซี กระแสดีแห่งปี 2022 ที่หลายคนเฝ้ารอ “Alchemy of Souls เล่นแร่แปรวิญญาณ ซีซั่น 2” กลับมาคลี่คลายปมปริศนาในดินแดนเวทมนตร์ที่สนุกสนานมากขึ้น เรื่องราวความรักระหว่างชายหนุ่มสุดสตรองที่สุดในปฐพีและสาวน้อยที่สวยที่สุดในปฐพีได้เริ่มขึ้นแล้ว ทั้งสองต้องร่วมมือกันเปิดโปงตัวร้ายในวังหลวงเช่นเดิมและการกลับคืนสู่ร่างเดิมอีกครั้งของ “นักซู”แต่คราวนี้เธอกลายเป็นบุตรสาวคนโตแห่งตระกูลจิน ใครที่กังวลว่าจะสนุกเท่าซีซั่นแรกหรือไม่? เปลี่ยนตัวนางเอกแล้วเคมีเข้ากันหรือเปล่า? บอกเลยซีซั่นนี้เรื่องราวจะโรแมนติกและฟินจิกหมอนยิ่งกว่าเดิม เพิ่มเติมคือนางเอกเวอร์ชั่นนี้...นางสวยจึ้งมากแม่!ในดินแดนสมมติที่ชื่อว่า “แดโฮ” อาณาจักรที่เหล่านักเวทย์อาศัยอยู่ร่วมกับคนทั่วไป มีคุณหนูรูปงาม 4 คนจากตระกูลนักเวทย์ ผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุค ซึ่งต่างมีพลังเวทย์และความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไป หนึ่งในนั้นคือ “จางอุก” (รับบทโดย อีแจอุค) แห่งสำนักซงริม จางอุกเป็นลูกลับของกษัตริย์องค์ก่อนที่เกิดจากการแปรวิญญาณของกษัตริย์กับเจ้าสำนักชอนบูกวัน แต่เจ้าสำนักกลับไม่รับรองบุตร และห้ามผู้ใดสอนพลังเวทย์ให้แก่จางอุก จนวันหนึ่งจางอุกได้พบกับ “นักซู” มือสังหารเหล่านักเวทย์ในร่าง “มูด๊อก” (รับบทโดย จองโซมิน)ร่างจริงของบุตรสาวคนโตแห่งตระกูลจิน ทั้งสองร่วมกันฝึกฝนวรยุทธ์พร้อมกับตามไขคดีปริศนาลับในวังหลวงจนตกหลุมรักกันในที่สุดซีซั่นแรกจบลงด้วยการที่มูด๊อกเอาดาบแทงกลางอกของจางอุก เพราะถูกควบคุมโดย “จินมู” ผู้นำสำนักชอนบูกวัน (จอมมารแห่งอาณาจักรแดโฮ) ก่อนที่จางอุกจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยพลังของ “หินน้ำแข็ง” ของวิเศษที่ใช้สลับร่างเปลี่ยนวิญญาณ ส่วนมูด๊อกก็กลายร่างเป็นหินและตกลงไปในทะเลสาบคยองชอนแดโฮ จนได้รับการกู้ร่างจากตระกูลจินภายใต้การรักษาของท่านอาจารย์อี (สุดยอดนักเวทย์แห่งแดโฮ) ทำให้วิญญาณของนักซูกลับคืนร่างเดิมอีกครั้ง แต่เธอกลับต้องสูญเสียทั้งความทรงจำและพลังเวทย์ รวมถึงถูกขังไว้ในห้องลับของสำนักจินโยวอนในฐานะ “จินบูยอน” บุตรสาวคนโตของตระกูลจินสามปีผ่านไปหลังการจากไปของนักซู (ในร่างมูด๊อก) จางอุกกลายเป็นคนไร้หัวใจและใช้ชีวิตปราบนักแปรวิญญาณไปวันๆ จนชื่อเสียงของเขากลายเป็นปีศาจร้ายที่ผู้คนหวาดกลัว ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จางอุก เพราะพลังงานของเหล่าภูติผีปีศาจที่ตามหลอกหลอนเขาอยู่ทุกค่ำคืน เขากลายเป็นอาวุธขององค์รัชทายาทที่ใช้ปราบปรามผู้แปรวิญญาณ ด้วยพลังของหินน้ำแข็งในตัวจางอุกทำให้เขาเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งและเก่งกาจที่สุดในอาณาจักรแดโฮซีซั่นนี้เราจะเห็นจางอุกในมาดใหม่ที่ไม่ได้น่ารักและพ่อแง่แม่งอนกับมูด๊อก แต่เขาเป็นชายหนุ่มมาดเฟี้ยวที่จอมเวทย์ทั้งอาณาจักรต่างเกรงกลัว เรียกว่าขยับดาบเบาๆ ก็ทำเอาเสียวทั้งลานประชุม เหล่านักเวทย์ซีซั่นนี้จางอุกทั้งคูลและเย็นชามากขึ้น จนวันหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ไปปราบผู้แปรวิญญาณในสำนักจินโยวอน และบังเอิ๊ญบังเอิญเกิดฝ่าม่านพลังอันหนาแน่นของตระกูลจินเข้าไปพบกับนักซู (รับบทโดย โกยุนจอง) ในฐานะคุณหนูจินบูยอน แต่เขากลับจำอดีตคนรักไม่ได้ และแอบช่วยเหลือเธอให้หนีออกจากห้องขังความน่ารักอยู่ตรงที่เคมีของจางอุกและนักซูดันเข้ากันได้ดีไม่แพ้เคมีของคู่พระนางในซีซั่นแรก ที่ทำเอาแฟนคลับซีรีส์เรื่องนี้แอบโล่งใจอยู่เหมือนกัน เพราะมันเป็นการเปลี่ยนตัวนางเอกจนแทบจะไม่มีภาพจำของนางเอกเวอร์ชั่นเก่าเข้ามาในซีซั่นสองเลย แต่โกยุนจอง (นักซู) ก็พกพาความสวยจึ้งมากับความมั่นใจเกินร้อย พร้อมกับสโลแกนติดปากที่น่ารักสุดๆ อย่าง “ฉันเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในปฐพี” จ้าแม่...ไม่เถียงสักคำ!ความมั่นใจเกินล้านของคุณหนูจินบูยอนที่ขอร้องให้จางอุกลักพาตัวเธอในวันแต่งงานยังไม่พอ เธอยังขอจางอุกแต่งงานดื้อๆ บอกเลยว่า แม้จางอุกจะเก๊กขรึมผสมความหม่นเศร้าจากการสูญเสียคนรักไป แต่เมื่อเขาเจอความน่ารักสดใสของคุณหนูจินเข้าไป จางอุกก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเออ ยิ่งใกล้กันยิ่งหวั่นไหว ห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยยยย หัวใจเย็นชาของจางอุกจึงค่อยๆ อบอุ่นมากขึ้นด้วยความน่ารักของจินบูยอนส่วนคุณหนูจินเมื่ออยู่ใกล้จางอุกก็ทำให้ความทรงจำสมัยก่อนค่อยๆ ฟื้นคืนมาอีกครั้ง และเธอก็ตกหลุมรักจางอุกเข้าเต็มแรง ดีกรีความมุ้งมิ้งยิ่งกว่าสมัยมูด๊อกเสียอีก หลายซีนจึงเป็นโมเมนท์ชวนจิ้นที่ทำเอาเราจิกหมอนวิ่งรอบหมู่บ้านไปเลยล่ะนอกจากความน่ารักของคู่พระนาง ซีรีส์ยังสอดแทรกด้วยเรื่องราวความรักระหว่าง พัคจิน (รับบทโดย ยูจุนซัง) อดีตท่านผู้นำแห่งซงริม และคุณแม่บ้านคิม (รับบทโดย โอนารา) ที่หลายคนเชียร์คู่นี้กันมาตั้งแต่ซีซั่นแรก สามปีผ่านไป พัคจินได้ลาออกจากวงการแล้วมาใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยการทำอาหารในบ้านหลังเล็กๆ ของตัวเอง แต่ด้วยฝีมือทำอาหารขั้นห่วยกลายเป็นมุกตลกตลอดทั้งซีซั่น เรียกว่าใครโชคร้ายก็จะได้กินอาหารของเขานั่นล่ะถึงอย่างนั้นเมนูสุดห่วยของพัคจินก็แฝงไว้ด้วยแง่คิดโดนใจในบางตอนเช่นกัน ทั้งยังสะท้อนวัฒนธรรมการกินอาหารตามความเชื่อของชาวเกาหลีในสมัยโบราณไว้อย่างสนุกสนานนอกจากนี้เรายังได้แอบอมยิ้มไปกับลีลาการจีบหญิงสไตล์พัคจิน ที่ซีซั่นสองดูเหมือนความซื่อใสของเขาจะลดลงและเดินเกมส์รุกบุกจีบแม่บ้านคิมมากขึ้นอีกหนึ่งคู่จิ้นฟินเว่อร์แห่งอาณาจักรแดโฮอย่าง “คุณหนูจินโชยอน” (รับบทโดย อาริน) บุตรสาวคนสุดท้องของตระกูลจิน ที่ซีซั่นแรกเหมือนจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งกับ “ดงกู” (รับบทโดย ยูอินซู) แห่งตระกูลพัค แต่กลับอกหักอย่างแรงหลังการตายของพ่อของคุณหนูจินโชยอน ทำให้ทั้งสองต้องแยกย้ายกันไปในที่สุด ซีซั่นนี้เราจะเห็นฉากพ่อแง่แม่งอนระหว่างคู่นี้ ดูแล้วน่ารักไม่แพ้ซีซั่นแรกเลยล่ะส่วนใครที่คิดถึงใบหน้าหล่อซึ้งของ “ซอยุล” (รับบทโดย ฮวังมินฮยอน) ซีซั่นนี้เขาหล่อยังคงนัยน์ตาหวานปนเศร้าเคล้าดราม่าเล็กๆ ที่ต้องใช้ชีวิตเข้าใกล้ความตายไปทุกวัน เพราะซีซั่นแรกซอยุลได้รับการช่วยชีวิตด้วยการปลูกถ่ายหนอนวิเศษจากโซอี (นักต้มตุ๋นสาว) ซึ่งเจ้าหนอนตัวนี้มีพลังเวทย์จากเลือดของตระกูลจิน ทำให้ซอยุลรอดตายมาได้ แต่ก็ต้องได้รับยารักษาเพื่อป้องกันอาการกำเริบเช่นกัน ถึงอย่างนั้นเขากลับปฏิเสธยารักษาและยอมรับความตายภายใต้ใบหน้าหล่อเศร้า สุดท้ายแล้วซอยุลจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่? คงต้องรอติดตามไปจนกว่าจะจบซีซั่นเช่นเดียวกับองค์ชายรัชทายาทที่ดูเคร่งขรึมมากขึ้น ปราดเปรื่องเหมือนเดิม และต้องรับมือกับจินมู (ตัวร้าย) ที่มาร่วมมือกับพระมเหสีคิดการใหญ่จะสร้างหินน้ำแข็งมาป่วนดินแดนให้เอิกเกริกยิ่งกว่า ซีซั่นนี้ดูเหมือนบทตัวร้ายจะเบาไปสักหน่อย ดูไม่อันตรายเท่าซีซั่นแรก และฉากต่อสู้ก็ดูจะบางเบาลงไปถนัดตา อาจเพราะซีซั่นนี้พระเอกดันเก่งที่สุดในปฐพี และมีหินน้ำแข็งอยู่ในร่างอีกต่างหาก เลยไม่มีใครได้กลายร่างสลับวิญญาณให้วุ่นวายAlchemy of Souls SS2 จึงเน้นไปที่ความรักที่ยังไม่จบระหว่าง “จางอุก VS นักซู”กลายเป็นซีรีส์โรแมนติกเต็มขั้น ความแฟนตาซีและการต่อสู้ด้วยพลังเวทย์ลดลงไปถนัดตา แต่ก็มีของวิเศษปรากฎให้เห็นอย่าง “วิหกเพลิง” และ “เส้นด้ายวิเศษ” ที่ใช้ติดตามคุณหนูจินบูยอน ส่วนใครที่ดูซีซั่นแรกมาแล้วเราก็ไม่อยากให้พลาด ตามไปฟินต้อนรับปีใหม่ 2023 กับซีซั่นสองได้ทาง 