เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “เล่นแร่แปรวิญญาณ | Alchemy of Souls” ภาค 2 [2022]

ชื่อเรื่อง : Alchemy of Souls Part 2ชื่อเกาหลี : 환혼 : 빛과 그림자 | hwan-honชื่อไทย : เล่นแร่แปรวิญญาณ ภาค 2แนวซีรีส์ : แฟนตาซี โรแมนติก ดรามา แอ็คชันผู้กำกับ : พัคจุนฮวา (ผลงานกำกับซีรีส์ Alchemy of Souls, What's Wrong With Secretary Kim)ผู้เขียนบท : ฮงจองอึน และ ฮงมีรัน (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Alchemy of Souls, Hotel Del Luna)ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง tvN, สตรีมมิง TVING, Netflix KRจำนวนตอนออกอากาศ : 10 ตอนจบ ตอนละ 80 นาทีระยะเวลาออกอากาศ ออกอากาศ : เริ่มวันที่ 10 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ : ทาง Netflix ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 21.00 น.นายน้อยตระกูลจาง ผู้ถือกำเนิดมาพร้อมดวงดาวแห่งกษัตริย์ หลังจากถูก มูด็อก นางอันเป็นที่รักแทงดาบตัดขั้วหัวใจเมื่อ 3 ปีก่อนจนตายไป แต่ด้วยพลังของหินน้ำแข็งได้ปลุกเขาให้ฟื้นจากความตาย จนกลายเป็นนักล่าปีศาจผู้แปรวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรแดโฮ ด้วยดาบเล่มที่ใช้ปักอกของเขานั่นเองสาวงามรูปร่างหน้าตาเหมือนกับนักฆ่าหญิงชื่อก้อง มีพลังลึกลับเช่นเดียวกับ จินบูยอน บุตรสาวคนโตแห่งตระกูลจินที่หายตัวไป ถูกกักขังรอการแต่งงานและมีลูกสาวสืบทอดสกุลอยู่ในสำนักจินโยวอนนานกว่า 3 ปี จนกระทั่งความลับเรื่องใบหน้าและตัวตนของนางกำลังจะถูกเปิดเผย ภายหลังจากจางอุกตัดสินใจพาหลบหนีออกมาไปในคืนวิวาห์นายน้อยแห่งตระกูลซอ ผู้หวนมายังป้อมแดโฮอีกครั้งในรอบ 3 ปี กลายเป็นคนซูบผอมโรยแรง เพราะหนอนดูดเลือดที่กำลังกัดกินอยู่ภายใน ทั้งยังได้พบกับจินบูยอนที่หน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับ นักซู นักฆ่าจอมโหดผู้เป็นอดีตรักแรกที่ไม่เคยลืมนางนั้นนายน้อยตระกูลพัค ผู้สลัดความสำมะเลเทเมา แล้วก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งซงริมอย่างเต็มภาคภูมิในวันนี้ แม้จะไม่ใช่จอมเวทผู้มีพลังเก่งกล้า แต่เชี่ยวชาญด้านการค้าจนเป็นที่ไว้วางใจ อย่างไรก็ตามพัคดังกูยังคงเจ็บปวดจากความรู้สึกผิดที่ติดค้างและคอยกัดกินในใจ จนทำให้ความรักล่มสลายลงเมื่อสามปีก่อนธิดาคนเล็กแห่งจินโยวอน หลังจากเผชิญเหตุการณ์สูญเสียผู้เป็นบิดาในวันวิวาห์ของตนเมื่อ 3 ปีก่อน จนกลายเป็นคนเย็นชา และยังคงแค้นเคืองอดีตเจ้าบ่าวไม่หาย แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาคลี่คลายสถานการณ์ย่ำแย่ร่วมกันอีกครั้งองค์ชายรัชทายาท ว่าที่กษัตริย์องค์ต่อไปแห่งอาณาจักรแดโฮ การได้ล่วงรู้ความลับเรื่องดวงดาวแห่งกษัตริย์ของจางอุก ทำให้เขาหวาดหวั่นกระอักกระอ่วนใจอยู่ตลอดเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับจางอุกอดีตผู้นำซงริมที่บัดนี้ได้ปลดระวางตัวเองมาเป็นพ่อบ้านและเชฟใหญ่ที่มั่นใจในรสมือตัวเองอย่างเต็มตัว แม้จะวางมือจากการปกป้องบ้านเมืองจากผู้แปรวิญญาณ ทว่าเขายังคงเป็นที่ปรึกษาและมีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์วุ่นวายร้ายแรงครั้งใหม่ เพราะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้จักตัวตนของนักฆ่าหญิงที่เคยสังหารด้วยน้ำมือตัวเองเป็นอย่างดีแม่บ้านตระกูลจาง จิตใจดีเปี่ยมเมตตา คอยดูแลนายน้อยด้วยความรัก ประหนึ่งลูกแท้ๆ จากอุทร นางเป็นความอบอุ่นของจางอุกในยามที่เขาต้องทนทรมานจากพลังของหินน้ำแข็ง แม่บ้านคิมเต็มไปด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งนายน้อยของเธอจะกลับมาสดใสได้ดังเดิม- พัคอึนฮเย รับบทเป็น จินโฮคยองสามปีต่อมา นายน้อยจางอุก ตื่นฟื้นจากความตายมาได้ และกลายเป็นนักเวทผู้ล่าปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรแดโฮ ด้วยดาบของคนรักที่เคยใช้ปลิดชีพของเขานั่นเอง จางอุกยังต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมาน มากไปกว่านั้นด้วยอานุภาพของหินน้ำแข็งที่อยู่ในตัว ยังคอยดูดดึงปีศาจร้ายให้มารายล้อมตลอดเวลา อันสร้างความประหวั่นพรั่นพรึงต่อคนรอบข้างกระทั่งวันหนึ่งจางอุกได้ตามล่าผู้แปรวิญญาณ ที่หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวยังสำนักจินโยวอน และสังหารสำเร็จ ทว่าเขากลับได้พบกับสาวงามปริศนาลึกลับนางหนึ่ง ที่กำลังวางแผนหลบหนี และอ้างตัวว่าชื่อ จินบูยอน (รับบทโดย โกยุนจอง)ที่แท้นางเป็นนักบวชหญิง ธิดาคนโตของ จินโฮคยอง (รับบทโดย พัคอึนฮเย) ผู้นำตระกูลจิน ถูกขังอยู่ในเรือนเล็กมานานกว่าสามปีแล้วเพื่อรอเวลาเข้าพิธีวิวาห์มีทายาทตามประสงค์ของท่านแม่ผู้นำแห่งจินโยวอน จางอุกแปลกใจที่พบว่าหญิงสาวนางนี้สามารถมองเห็นหินน้ำแข็งในตัวเขาได้ด้วยตาเปล่า จึงตัดสินใจพานางหลบหนีตามคำขอร้องในคืนแต่งงาน ด้วยหวังว่านางจะสามารถใช้พลังในตัวดึงหินน้ำแข็งออกไปจากร่างของตนได้ แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าการกระทำเช่นนั้น จะทำให้เขาต้องตายจากโลกนี้ไปตลอดกาลก็ตามเมื่อจินบูยองหายตัวไป ในที่สุด จินโฮคยอง จำต้องเปิดเผยความลับของครอบครัวให้รู้โดยทั่วกัน ในขณะที่ จินบูยอน ได้ที่หลบภัยแห่งใหม่ในบ้านตระกูลจาง ภายใต้การดูแลของ แม่บ้านคิมดงจู (รับบทโดย โอนารา) ผู้ปราณี ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองก็ไม่มีอิสระเต็มที่ และเวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีๆในที่สุดข้อถกเถียงในประเด็นคู่แต่งงานที่น่ากังขาได้สิ้นสุดลง เมื่อมีคนเปิดเผยความจริงอันน่าตกใจ ขณะที่ จินโฮคยอง พยายามเรียกตัว จินบูยอน กลับมายังจินโยวอน ด้วยการทรมานเธอ การกระทำนั้น กลับทำให้ความทรงจำเป็นริ้วๆ แวบเข้ามาในหัว ทำให้ จินบูยอน ยิ่งพยายามสืบหาเบื้องหลังอดีตที่ปวดร้าวของ จางอุก ขณะที่ข่าว นักซู (รับบทโดย โกยุนจอง) มือสังหารสุดโหดไร้ความปราณี ที่อาจจะกลับมา สร้างความอกสั่นขวัญแขวนไปทั่วอาณาจักรแดโฮระหว่างนั้นแม้ว่าจะมีหลายอย่างทำให้ใจวูบวาบหวั่นไหว ทว่าทั้ง จางอุก และ จินบูยอน ก็ยังไม่อาจะทลายกำแพงที่