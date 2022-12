นับถอยหลัง “The Glory” ซีรีส์แก้แค้น ผลงานคัมแบ็กของ “ซงฮเยคโย” รับชม 30 ธ.ค. นี้ บน Netflix

The Glory บอกเล่าเรื่องราวของนักเรียนหญิงอดีตเหยื่อของความรุนแรงในโรงเรียนที่แสนโหดร้าย ซึ่งต้องลาออกไปกลางคัน และสาบานว่าจะแก้แค้นคนที่รังแกเธอ หลังจากที่ได้กลายมาเป็นครูประจำชั้นโรงเรียนประถมของลูกๆ คนที่รุมรังแกเธอ ในอีก 18 ปี ต่อมาโดย “ซงฮเยคโย” (Song Hye-kyo) ซึ่งเคยร่วมงานกับนักเขียนบทของเรื่องนี้ “คิมอึนซุก” จากซีรีส์มหานิยมเรื่อง Descendants of the Sun จะแสดงเป็น มุนดงอึน ตัวเอกของเรื่อง ผู้จมจ่อมอยู่กับความอาฆาตพยาบาท ในขณะที่ “อีโดฮยอน” (Lee Do-hyun) จะรับบทเป็น จูยอจอง บทนำฝ่ายชาย ที่มีบุคลิกลึกลับซับซ้อนโปสเตอร์ตัวละครใหม่ ประกอบด้วย ซงฮเยคโย, อีโดฮยอน, ยอมฮเยรัน (Yeom Hye-ran), อิมจียอน (Lim Ji-yeon), พัคซองฮุน (Park Sung-hoon), คิมเฮียรา (Kim Hieora), ชาจูยอง (Cha Joo-young), คิมกอนอู (Kim Gun Woo) และ จองซองอิล (Jung Sung-il) ทั้งนี้พื้นหลังของโปสเตอร์แต่ละคน คือ ก้าน ใบ และดอก ผักบุ้งแห่งปีศาจร้าย ซึ่งเกี่ยวกระหวัด เป็นสัญลักษณ์แทนความปรารถนาของตัวละครแต่ละตัว ที่จะต่อต้านพระผู้เป็นเจ้า ในขณะที่บางตัวละครต้องทนทุกข์ทรมานกับค่ำคืนอันมืดมิดและหนาวเหน็บ คนอื่นๆ ต้องใช้ชีวิตเผชิญกับความวุ่นวายไม่รู้สิ้นซงฮเยคโย, อีโดฮยอน และ ยอมฮเยรัน รับบทเหยื่อความรุนแรง มุนดงอึน, จูยอจอง และ คังฮยอนนัม ตามลำดับ ท่าทีตลอดจนการแสดงออกทางสีหน้าของพวกเขาทั้งหมดดูเยือกเย็นแต่ก็รุนแรงในที วลีในโปสเตอร์ของมุนดงอึน เขียนไว้ว่า “สำหรับคุณที่จะล้มลง สำหรับฉันที่จะถูกทำลาย” ซึ่งเป็นประโยคหนึ่งในจดหมายที่เธอเขียนถึง พัคยอนจิน (รับบทโดย อิมจียอน) หัวโจกที่รุมกลั่นแกล้งเธอจูยอจอง และ คังฮยอนนัม เป็นผู้คอยซัพพอร์ตช่วยให้ดงอึนแก้แค้นได้สำเร็จ บนโปสเตอร์ของจูยอจอง กล่าวว่า “ผมนี่แหละจะเป็นเพชฌฆาตให้คุณ ในการกำจัดพวกเขา คุณอยากให้ผมฆ่าใครก่อน?” ขณะที่ คังฮยอนนัม บอก มุนดงอึน ด้วยข้อความอันจริงจังว่า “ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณ ได้โปรดฆ่าพวกเขาที”โปสเตอร์ที่เหลือ จับภาพในอิริยาบถอันเลือดเย็นของผู้รังแกและเหยียดหยามคนอื่น โดยไร้ซึ่งจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีต่อบาปที่พวกเขาก่อ อิมจียอน รับบทเป็น พัคยอนจิน หัวโจกผู้รังแกมุนดงอึน สมัยเป็นนักเรียน ในโปสเตอร์ของเธอเหมือนคำกล่าวเชิงประชดประชันว่า “คุณไม่ได้ทำสิ่งนี้ เพื่อรับคำขอโทษอย่างจริงใจใช่ไหม?”สำหรับ พัคซองฮุน รับบทเป็น จอนแจจุน เขาดูโกรธกริ้วและไม่พอใจเป็นอย่างมาก ในโปสเตอร์ มีคำบรรยายกำกับว่า “มันสายเกินไปที่จะป้องกัน มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วมันจะจบไหม เมื่อทุกคนได้รับอันตราย?” ขณะเดียวกัน คิมเฮียรา ผู้รับบทเป็น อีซารา ที่เงยหน้าขึ้นมองด้วยหยาดน้ำตา และคำกล่าวว่า “ฉันสำนึกผิดและจะชดใช้ด้วยชีวิต สำหรับทุกสิ่งที่ฉันเคยทำกับคุณ”ในโปสเตอร์ ชเวฮเยจอง (รับบทโดย ชาจูยอง) ดูมีท่าทีงุนงง และแสดงความคิดเห็นในโปสเตอร์ของเธอว่า “พวกเรายังเด็กมากในตอนนั้น คุณเติบโตขึ้นในขณะที่เคยทำผิดพลาด” ด้าน คิมกอนอู (Kim Gun-woo) รับบทเป็น ซนมอยองโอ ผู้ซึ่งข้อความบนโปสเตอร์ของเขาเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดว่า “ผมจะส่งเสียงทั้งวันทั้งคืน ผมจะทำให้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับ”สุดท้าย จองซองอิล ที่รับบทเป็น ฮาโดยอง สามีของพัคยอนจิน เมื่อรู้ความจริงในอดีตของภรรยา ว่าเป็นผู้ใช้ความรุนแรงในโรงเรียน เขาจึงตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ในโปสเตอร์ เขาถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่า “คุณเข้ามาหาผมโดยเจตนาหรือเปล่า?”เรียบเรียงจาก : soompi.com