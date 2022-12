เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “คู่รักวิวาห์ต้องห้าม | The Forbidden Marriage” [2022]

ชื่อเรื่อง : The Forbidden Marriageชื่อเกาหลี : 금혼령, 조선 혼인 금지령 | geum-hon-ryeong, jo-seon hon-in geum-ji-ryeongชื่อไทย : คู่รักวิวาห์ต้องห้ามแนวซีรีส์ : โรแมนติก, อิงประวัติศาสตร์, ตลกผู้กำกับ : พัคซังอู (ผลงานกำกับซีรีส์ Terius Behind Me) และ จองฮุน (ผลงานกำกับเรื่องแรก)ผู้เขียนบท : จอนจีฮเย (ผู้ประพันธ์นิยาย)ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์และเว็บตูน : The Forbidden Marriageผู้ประพันธ์ : จอนจีฮเยผู้วาดการ์ตูน : ซันแช็กออกอากาศในเกาหลีทางช่อง : MBCวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และ วันเสาร์ เวลา 21.50 น. (ตามเกาหลี)จำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที โดยประมาณระยะเวลาอกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – วันที่ 14 มกราคม 2566ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ ออกอากาศในไทยทาง : Prime Video TH ทุกวันศุกร์ และ วันเสาร์ เวลา 21.30 น. (ตามไทย)สาวนักต้มตุ๋นและแม่สื่อแห่งโชซอน ฉลาดแกมโกง รอบรู้ ไหวพริบยอดเยี่ยม ตั้งใจทำภารกิจเปลี่ยนใจฝ่าบาทกษัตริย์อีฮอนให้ยกเลิกกฎหมายห้ามแต่งงาน ที่บังคับใช้มานานกว่า 7 ปี โดยอ้างว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณของพระชายาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วได้กษัตริย์พ่อหม้าย ที่จ่อมจมอยู่กับความทุกข์และซึมเศร้าจากการสูญเสียพระชายาอันเป็นที่รัก ตั้งแต่สมัยเป็นองค์รัชทายาทอย่างมีเงื่อนงำ จนออกกฎหมายสั่งห้ามไม่ให้มีการแต่งงานในอาณาจักรโชซอน และทำให้พระองค์ไม่คิดที่จะอภิเษกสมรสใหม่อีกเลย ไม่ว่าคนใกล้ตัวทั้ง พระพันปี หัวหน้าขันที และ หัวหน้าซังกุง ประจำตัวหนัก จะวางแผนอย่างไรก็ไม่เป็นผลหัวหน้าหน่วยสืบสวนหลวง เป็นเพื่อนสนิทกับองค์กษัตริย์ เข้าใจว่าเยโซรัง เป็นเจ้าสาวที่หายตัวไป ในวันที่มีการออกกฎหมายสั่งห้ามไม่ให้มีการแต่งงานเมื่อ 7 ปีที่แล้วพระชายาอันเป็นที่รักของกษัตริย์อีฮอน เมื่อครั้งยังเป็นองค์รัชทายาท และสิ้นพระชนม์โดยการฆ่าตัวตายในวังหลวงอย่างมีเงื่อนงำ และอีฮอนเชื่อว่ามันเป็นการฆาตกรรมชเวด็อกมุน รับบทเป็น กวังอีจองโบมิน รับบทเป็น แฮยองพัคซอยอน รับบทเป็น ซออุนจองซงจีอู รับบทเป็น เยฮยอนฮีชามีกยอง รับบทเป็น พระพันปีหลวงยางดงกึน รับบทเป็น โจซองกยุนซอจินวอน รับบทเป็น ควอนริบอีดูซอก รับบทเป็น คิมอึยจุนอีฮยอนกอล รับบทเป็น เซจางฮวังจองมิน รับบทเป็น วอนนยอคิมมินซาง รับบทเป็น คิมซุลร็อกโจซึงยอน รับบทเป็น อีจองฮักยุนจองฮุน รับบทเป็น จาชุนซอกอีจองฮยอน รับบทเป็น โอด็อกฮุนคิมมินซอก รับบทเป็น วังแบฮงซียอง รับบทเป็น จองโดซ็อกอีฮอน ได้ยินข่าวลือเผยแพร่ไปทั่วแผ่นดินเกี่ยวกับพระองค์ว่า เป็นพระราชาเสื่อมอำนาจ และที่สำคัญเป็นพวกชายรักชาย จึงปลอมตัวออกไปพร้อมกับชินวอน เยโซรัง ถูกจับได้คาหนังคาเขากลางร้านน้ำชาของนางกับพ่อ และถูกคุมตัวเข้าวังหลวง โซรังถูกเค้นถามเกี่ยวกับอดีตพระชายาของพระราชาอย่างหนักทว่า เยโซรัง ก็สามารถเอาตัวรอดจากวิกฤตแสนอันตราย ด้วยการแสร้งทำเป็นว่าเธอสื่อสารกับดวงวิญญาณของอดีตพระชายาได้ หลายอย่างที่โซรังพูดและแสดงออกมา ทำให้ อีฮอน ตัดสินใจให้นางพำนักอยู่ในวังหลวง และให้ อีชินวอน ทำหน้าที่เป็นองค์รักษ์ดูแลความปลอดภัยให้ ขณะเดียวกันชินวอนก็รู้สึกแปลกๆ ทุกครั้งที่ได้เห็นโซรัง เพราะมันทำให้เขานึกคู่หมั้นที่หายตัวไปเมื่อ 7 ปี ก่อนระหว่างอยู่ในวังหลวง โซรัง บอกฝ่าบาทให้หาต้นตอเสียงผีที่รบกวนพระองค์มาตลอด 7 ปี และเมื่อไปถึงสระของวัง ความทรงจำหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหัวโซรังอย่างน่าประหลาดทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะแท้จริงแล้วโซรังกับพระชายาอันจายอนผู้ล่วงลับ มีดวงชะตาผูกพันกันมาตั้งแต่วันลืมตาดูโลก!เรียบเรียงจาก Prime Video, soompi.com, naver.me, hancinema.netภาพประกอบจาก : MBC Drama, hancinema.net