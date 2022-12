“คิมม่อน–คอปเตอร์” นำทีมบวงสรวง “Boy Never Smiles รักสุดท้าย…นายไม่ยิ้ม”

ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่ได้ฤกษ์ทำพิธีบวงสรวงกันเลยทีเดียวสำหรับซีรีส์เรื่อง “Boy Never Smiles รักสุดท้าย…นายไม่ยิ้ม” ที่ถูกอกถูกใจแฟนๆ และเตรียมโกยเรตติ้งมัดใจคนดูทางช่อง ONE31ที่ผลิตโดยบริษัท เมต้าวัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ของผู้จัด “ปวัตร วงษ์ชูแก้ว” และ ผู้อำนวยการสร้าง “อภิชย์ ทรงสุวรรณ” ซึ่งได้คู่จิ้นสุดฮอตคิมม่อน - วโรดม เข็มมณฑา, คอปเตอร์ - ภานุวัฒน์ เกิดทองทวีมาประกบคู่สร้างความฟิน พร้อมด้วยทีมนักแสดงวัยรุ่นหน้าใสอาทิ แอลฟ่า - วีรวิชญ์ บำเพ็ญสวัสดิ์, ภัค - ชวิศพงศ์ พูสมจิตสกุล, ก๊ก ปริญญา อังสนันท์, ซินดี้ - จอมกนก รุจิมณีพงศ์, แซม – รภัสศักย์ รุจิมณีพงศ์, เซ้ง - ศุภโชค วิลาสมงคลชัย, ไช้-ศุภกฤต วิลาสมงคลชัย, ริน - สาริณ รุ่งเกียรติวงศ์, เอิร์ธ - ชิษณุพงศ์ เศิกศิริ, ม่อน - วรากร วรุณเจริญธรรม, แซค - ณัฐภัทร สุทธิสวรรค์, เนปจูน - ภูริชล คุ้มศิริ, ปริ๊น - พร้อมพุฒิ นาผม, แฟนต้า - ศิริทัศน์ ดํารงค์ขวัญ, อ๊อฟ - ธีร์วศิษฐ์ เรือนสอน, แดน - วิทยา ศรีลาดีและผู้กำกับ เผด็จ อ่อนละฮุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางลมหนาวในบรรยากาศที่สดใสที่มาพร้อมกับโมเมนต์น่ารักของเหล่านักแสดง รวมถึงแฟนคลับที่ต่างมาให้กำลังใจและร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้กันอย่างคึกคัก ณ Tops RCAสำหรับ “Boy Never Smiles รักสุดท้าย…นายไม่ยิ้ม” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ…จะเกิดอะไรขึ้น?! เมื่อชายหนุ่มน่าเกรงขามในยุค 2499 ที่ไม่เคยมีความทุกข์ใด ๆ ต้องมาเจอกับชายหนุ่มยุคปัจจุบันที่มีชีวิตแสนลำบาก ผู้ไม่เคยมีความสุข ทำให้เขาไม่เคยแม้แต่จะยิ้ม ทั้งคู่ถูกชะตาฟ้าลิขิต ทำให้ต้องมาเจอกัน เรื่องวุ่นวายจึงเกิดขึ้นติดตามเรื่องราวความสนุกและโมเมนต์น่ารักของ “คิมม่อน” – “คอปเตอร์” และเหล่าแก๊งเพื่อนกันแบบจุใจได้ในซีรีส์เรื่อง “Boy Never Smiles รักสุดท้าย…นายไม่ยิ้ม” ออกอากาศทางช่อง ONE31 ปีหน้า 2566 ฟินทะลุจอแน่นอน