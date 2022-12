“Trolley” และ “Missing: The Other Side 2” 2 ซีรีส์ใหม่เปิดตัวสวยด้วยเรตติ้งสดใส

จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea ตอนแรกของซีรีส์เรื่องใหม่ “Trolley” ทางช่อง SBS ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ทำเรตติ้งผู้ชมเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 4.6 % ซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์โปรแกรมวันจันทร์และอังคารที่มีผู้ชมมากที่สุดเท่ากับ “Curtain Call” ในคืนดังกล่าว“Trolley” เป็นซีรีส์แนวดรามา ลึกลับ เรื่องราวเกี่ยวกับภรรยานักการเมืองดัง ที่ต้องเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต ภายหลังจากความลับที่เธอซ่อนเอาไว้ ถูกเปิดเผยออกมาโดยไม่คาดคิด คิมฮยอนจู (Kim Hyun-joo) รับบทเป็น คิมฮเยจู ภรรยาของสมาชิกสภาสูง นัมจุงโด (รับบทโดย พัคฮีซุน - Park Hee Soon) ที่ผ่านมาเธอเลือกที่จะเก็บตัว ไม่อยู่ในสายตาของสาธารณชน เหมือนภรรยาของนักการเมืองคนอื่นๆ รับชมซับไทย บน Netflixซีรีส์เข้าใหม่อีกเรื่อง “Missing: The Other Side 2” ทางช่อง tvN ซึ่งเปิดตัวในวันเดียวกัน มีเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 3.7 % สูงเอาการทีเดียวMissing: The Other Side เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซี ลึกลับ เรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านดูอน ที่มีวิญญาณของคนที่หายตัวไปในขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ หลังจากผ่านไป 2 ปี ซีรีส์กลับมาอีกครั้งในซีซัน 2 ย้ายจากช่อง OCN มาออนแอร์ทาง tvN โดยทีมนักแสดงชุดเดิม โกซู (Go Soo), ฮอจุนโฮ (Heo Joon-ho), อันโซฮี (Ahn So-hee) และอีกมากมาย ที่กลับมารับบทบาทตัวเองอีกครั้ง รับชมซับไทย บน Viuในขณะเดียวกัน ตอนที่ 13 ของ “Curtain Call” ทางช่อง KBS มีเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 4.6 % ซึ่งลดลง 1.5 % เลยทีเดียว จากตอนที่ 12 ทำเรตติ้งไว้ได้ 6.1 %สำหรับซีรีส์ดรามา ดัดแปลงจากเว็บตูน “Summer Strike” ของช่อง ENA ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 0.9 % ลดลงเล็กน้อย จากตอนที่แล้วทำไว้ 1.1 %เรียบเรียงจาก : soompi.com, hancinema.net