ทุบแล้ว ฟาดอีก “Reborn Rich” เรตติ้งแรงเริด ทะยานสู่สถิติใหม่หายใจรดคอแชมป์ที่ 2 “Sky Castle”

ในเวลานี้ Reborn Rich ขึ้นแท่นเป็นซีรีส์ที่มีเรตติ้งผู้ชมสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของช่อง JTBC และมีแนวโน้มที่อาจจะแซงหน้าซีรีส์ยอดนิยมของช่อง อย่าง “The World of the Married” และ “SKY Castle”เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม เรตติ้งของ Reborn Rich ได้พุ่งขึ้นสู่สถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea โดยได้เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 22.5 % สำหรับ ตอนที่ 13 กลายเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในทุกประเภท ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์ในทุกช่อง ขณะที่ตอนที่ 12 ทำเรตติ้งสูงถึง 19.8 %ด้วยตัวเลขเรตติ้งล่าสุดนี้ ส่งให้ Reborn Rich ขยับเข้าใกล้สถิติสูงสุดอันดับ 2 ที่ SKY Castle ทำไว้ ที่ 23.8 % และอันดับ 1 ซีรีส์รีเมก The World of the Married ทำเอาไว้ด้วยสถิติเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศสูงสุดที่ 28.4 % สำหรับตอนสุดท้ายของซีรีส์นอกจากนี้ Reborn Rich ยังเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุด ในกลุ่มผู้ชมอายุระหว่าง 20 ถึง 49 ปี โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยในกลุ่มผู้ชมหลัก สูงถึง 9.4 %ในขณะเดียวกัน ซีรีส์เรื่องใหม่ “Red Balloon” ทางช่องเคเบิล TV Chosun ถือว่าเริ่มต้นและปิดตัวอย่างสดใส ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 3.7 %และแม้ว่าจำนวนผู้ชมจะลดลงเล็กน้อย แต่ “Alchemy of Souls Part 2” ทางช่อง tvN ยังคงครองอันดับ 1 ในช่วงเวลาเดียวกัน ในตอนที่ 3 ซึ่งทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 7.2 %ทางด้าน “The Forbidden Marriage ” ทางช่อง MBC เรตติ้งลดลงเหลือ 3.0 % สำหรับ ตอนที่ 4 ในขณะที่ “The First Responders” ทางช่อง SBS ซึ่งปกติจะออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่ได้ออนแอร์เมื่อคืนที่ผ่านมา เนื่องจากมีถ่ายสดงานประกาศผลรางวัล SBS Entertainment Awards ปี 2022ในที่สุด ค่ำคืนเดียวกันนี้ “Three Bold Siblings” ทางช่อง KBS ยังคงแข็งแกร่งด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 21.2 %เรียบเรียงจาก : soompi.com