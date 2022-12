Love syndrome | รักโคตรๆ โหดอย่างมึง ออนแอร์ 4 มี.ค.2566

เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับซีรีส์ที่ทุกคนรอคอย Love syndrome รักโคตรๆ โหดอย่างมึง นำแสดงโดย "แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์" และ "หล่งซื่อ ลี" พร้อมด้วยนักแสดงคุณภาพ อาทิ "เอ พศิน" , "รัญนัฐ มนกาญจณ์" , "ปุ๋ย นิทัศน์" , "โหน่ง วสันต์"และนายแพทย์ชื่อดัง"หมอสอง" นพ.นพรัตน์ รัตนวราห ฯลฯ ที่มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องLove syndrome รักโคตรๆ โหดอย่างมึงถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่แฟนด้อม (fandom) จากหลายประเทศทั่วโลกให้การรอคอย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ หรือแม้แต่แฟนด้อมในประเทศไทยต่างก็ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการร่วมผลิตโดย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอ เซ็นเตอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุน และ บริษัท โกลเด้น อายส์ วิว จำกัดเป็นบริษัทผู้ผลิต แถมยังดึงเอาผู้กำกับมากฝีมือที่ผ่านการกำกับละครชื่อดังมาแล้วหลายเรื่องอย่าง “ต้อ มารุต” มาร่วมกำกับการแสดงในเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้ “ชาตรี แพบัว” ผู้บริหารบริษัทบริษัท ไอ เซ็นเตอร์ จำกัดประสานความร่วมมือบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด นำซีรีส์เรื่อง Love syndrome รักโคตรๆ โหดอย่างมึงออกอากาศ ในช่วง Ymomentทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 เริ่มตอนแรก ในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 ทางช่องอมรินทร์ทีวี หมายเลข 34 ท่ามกลางกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม ทั้งในไทยและต่างประเทศและสามารถติดตามความน่ารักของนักแสดง โดยเฉพาะความน่ารักตะมุตะมิของพระนาย รวมถึงเบื้องหลังความสนุกได้ที่ FB Page : LoveSyndrome The Series, IG : lovesyndrome_theseries, Youtube : LoveSyndrome The Series, และ Twitter : LoveSyndrome The Series Official อย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆน้า