Scoop พิเศษ : 5 ซีรีส์เกาหลีโรแมนติก-คอเมดี้สายฮีลใจ ให้คริสต์มาสนี้ฟินกันยาวๆ ไปเลย

ทำงานเหนื่อยหนักมาทั้งปี ไหนจะต้องเจอกับเรื่องเครียดๆ และข่าวร้ายรายวันที่ทำให้หัวจะปวด ถึงเวลาแล้วที่คุณจะฮีลตัวเองด้วยซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติก-คอเมดี้ที่ดีต่อใจสาย Feel Good เข้ากับบรรยากาศสุดโรแมนติกในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปลายปี โดยเฉพาะปีนี้ที่ซีรีส์แนวโรแมนติกของบ้าน Netflix มาแรงแซงทุกสำนัก จนเราต้องคัดตัวเด็ดมาให้เลือกสรร ที่เหลือก็แค่เตรียมจิกหมอนแล้วนอนดูให้ฟินกันยาวๆ ไปเลยความแรงเกินต้านของซีรีส์ส่งผลให้ Alchemy of Souls หรือ “เล่นแร่แปรวิญญาณ” ติดอันดับท็อป10 ของ Netflix ทุกวีคที่ออนแอร์จนต้องมีซีซั่น 2 ออกมาภายในเวลาไม่เกินครึ่งปี ซีรีส์พีเรียตแนวโรแมนติก-คอเมดี้-แฟนตาซี ที่งานดีทั้งทีมนักแสดง ฉากสวย คอสตูมงามและความน่ารักกรุบกริบของคู่พระ-นางที่เคมีเข้ากั๊นเข้ากันว่าด้วยเรื่องราวในโลกสมมติอย่าง “อาณาจักรแดโฮ” ดินแดนที่เต็มไปด้วยเหล่าจอมเวทและของวิเศษนำโดยจอมเวท 4 ตระกูลผู้ทรงอิทธิพลของแดโฮ ซึ่งต่างก็มีทายาทหน้าตาดีและฝีมือขั้นเทพเป็นที่โด่งดังไปทั่วอาณาจักรความวุ่นวายบังเกิดเมื่อวิญญาณคนตายกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพลังของ “หินน้ำแข็ง” ที่สามารถย้ายร่างสลับวิญญาณกับคนเป็นจนเป็นเหตุให้เกิดการฆ่าปิดปากและทำลายความดีงามในจิตใจของผู้คน ทว่าเหล่านักเวทต่างก็กลัวพลังของ “นักซู” มือสังหารเหล่าจอมเวทที่มีเหตุให้สลับวิญญาณไปอยู่ในร่างลูกสาวคนโตของตระกูลจิน“มูด็อก” แต่กลับสูญเสียพลังเวทย์และได้รับการช่วยเหลือโดย “จางอุก” คุณชายตระกูลจางผู้ไร้พลังและฝีมือในการต่อสู้เรื่องรัก 4 เส้าระหว่างมูด็อก จางอุก องค์รัชทายาทและซอยุล (คุณชายผู้เพียบพร้อมแห่งตระกูลซอ)จึงเริ่มต้นขึ้น จนเราเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเชียร์คนไหนดี โดยเฉพาะซีซั่น 2 ที่เปลี่ยนตัวนางเอกจาก“จองโซมิน” (มูด็อก) เป็น “โกยุนจุง” (นักซู) พูดง่ายๆ ก็คือนักซูกลับไปอยู่ในร่างเดิมนั่นล่ะบวกกับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในซีซั่นแรกผ่านไปสามปีคุณหนูทั้ง 4 ตระกูลต่างก็เติบโตพร้อมกับปมบาดแผลในใจ จางอุกจะจำคนรักในร่าง “นักซู” ได้หรือไม่? ตามลุ้นกันได้ในซีซั่น 2รักใดไหนเล่าจะวุ่นวายเท่าตกหลุมรักท่านประธานรูปหล่อจอมเย็นชา Business Proposal หรือ “นัดบอดวุ่นลุ้นรักท่านประธาน” ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเว็บตูน (Webtoon) แนวโรแมนติก-คอเมดี้ที่กระแสแรงไม่มีแผ่วตั้งแต่ออนแอร์ทาง Netflix แม้บทจะคาดเดาได้ตามสไตล์ซีรีส์โรแมนติกทั่วไป เข้าทำนองท่านประธานหนุ่มหล่อตกหลุมรักกับพนักงานสาวธรรมดาๆ แต่ด้วยความโบ๊ะบ๊ะ ความรั่วแบบไม่ห่วงสวยของนางเอกเสริมด้วย CG ตะมุตะมิเข้ากับเรื่องราวในยุคโซเชียลทำให้ซีรีส์ดูมีสีสันและน่าติดตามสุดๆ เลยล่ะนอกจากบทจะดีแล้วต้องชื่นชมทีมนักแสดงหน้าตาดี-เคมีเกินต้านทั้ง คิมเซจอง (รับบท “ชินฮารี”นักวิจัยสาวจอมเปิ่นที่ปลอมตัวเป็นเพื่อนสนิทไปนัดบอดกับท่านประธาน) อันฮโยซอบ (รับบท “ประธานคังแทมู” ทายาทเจเนอเรชั่นที่ 3 ของตระกูลยักษ์ใหญ่แห่งวงการอาหาร) คิมมินกยู (รับบท “ชาซองฮัน” เลขาฯ หนุ่มหล่อของท่านประธาน) และ ซอลอินอา (รับบท “จินยองซอ” เพื่อนสนิทของนางเอกและลูกคุณหนูตระกูลดัง ที่บังเอิญตกหลุมรักกับเลขาฯ ชา)บอกเลยเรื่องนี้เดินเกมไว มีฉากโรแมนติกให้จิ้นจิกหมอนขาดไปหลายตลบ และปิดท้ายด้วยฉากเร่าร้อนระหว่างพระเอกกับนางเอกจนกลายเป็นกระแสร้อนแรงในโซเชียลอยู่หลายวันคริสต์มาสนี้นอนดูรวดเดียวจบครบทั้ง 12 ตอนกันได้เลยทาง Netflix“พยากรณ์วันนี้ มีรักบางแห่ง” ซีรีส์แนวโรแมนติก-ดราม่าว่าด้วยเรื่องราวความรักผิดระเบียบในที่ทำงาน ระหว่างหนุ่มรุ่นน้องนักพยากรณ์อากาศอัจฉริยะ “อีชีอู” (รับบทโดย ซงคัง) ที่ตกหลุมรักสาวรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าทีมของตัวเอง “จินฮาคยอง” (รับบทโดย พัคมินยอง) การโคจรของซูเปอร์สตาร์แห่งวงการ K-Drama จึงได้เริ่มต้นขึ้น และดูเหมือนเคมีของทั้งสองจะเข้ากันได้อย่างดีงาม ส่งผลให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในซีรีส์โรแมนติกในดวงใจของหลายคนไปแล้วความน่าสนใจของ Forecasting Love and Weather อยู่ที่การเปรียบเปรยความรักกับสภาพอากาศในแต่ละฤดู อาทิ ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู เตือนภัยโอโซน คืนที่อากาศร้อน เป็นต้น และถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตการทำงานในกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเกาหลีได้อย่างเข้าใจง่าย ทำให้ผู้ชมได้ทั้งสาระความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศที่ทั้งซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้คนหลายอาชีพได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องราวความรักของ “จินฮาคยอง” สาวเพอร์เฟ็กต์ชั่นนิสม์เจ้าระเบียบและเฉลียวฉลาด ที่หลังจากถูกยกเลิกงานแต่งแบบสายฟ้าฟาดจากโฆษกหนุ่มหล่อของกรมอุตุฯ อย่าง “ฮันกีจุน”ผู้เปลี่ยนใจไปแต่งงานกับนักข่าวสาว “แชยูจิน”เธอดันมาตกหลุมรักกับ “อีชีอู” (อดีตแฟนของแชยูจิน) แล้วเรื่องราวความรักแสนโรแมนติกก็เริ่มต้นขึ้น ความรักที่เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของสภาพอากาศจะให้แง่คิดอะไรกับคุณบ้าง ตามไปลุ้นพวกเขากันได้ทาง Netflixอีกหนึ่งซีรีส์โรแมนติก-ดราม่าที่นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความรักและชีวิตได้อย่างน่าสนใจ Our Beloved Summer หรือ “ร้อนนั้นเรารักกัน” ดัดแปลงมาจากเว็บตูนชื่อดังของเกาหลี ถ่ายทอดความรักในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านวัย (Coming of Age)เมื่อคู่รักวัยใสที่มีชีวิตแตกต่างกันสุดขั้วในโรงเรียนมัธยมปลาย ต่างก็แยกย้ายไปทำตามความฝันและห่างเหินกันไปโดยปริยาย ทั้งสองต้องโคจรมาพบกันอีกครั้งเมื่อต่างก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความรักที่เคยหยุดไว้เมื่อครั้งวันวานก็พัดหวนกลับมาให้ค้นใจกันอีกครั้งแม้ซีรีส์จะนำเสนอแบบสลับไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบัน แต่ก็ไม่ทำให้ผู้ชมสับสนเพราะมีเหตุผลของการเล่าเรื่องที่ชาญฉลาด สอดแทรกด้วยท่วงทำนองของเพลงประกอบที่หลายคนตกหลุมรัก ไม่ว่าจะเป็น Christmas Tree,Drawer, Maybe If เป็นต้น“ร้อนนั้นเรารักกัน” ว่าด้วยความรักสองไทม์ไลน์ในวัยเรียนและวัยทำงานของ “กุกยอนซู” (รับบทโดย คิมดามี) นักเรียนอันดับ 1 ของโรงเรียนที่ต้องมาเป็นนักแสดงนำในสารคดีพิเศษร่วมกับ “ชเวอุง” (รับบทโดย ชเวอูชิก) นักเรียนอันดับบ๊วยของโรงเรียน ก่อนที่ชีวิตจะพัดพาให้ทั้งสองเลิกรากันเพื่อไปทำตามความฝันทว่าความรักกลับไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปซีรีส์ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสำเร็จของชีวิตที่ไม่มีสูตรสำเร็จเสมอไปนักเรียนหัวกระทิก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในโลกของการทำงาน ส่วนคนที่ล้มเหลวเรื่องเรียนก็อาจเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง หากมุ่งมั่นทำตามความฝันของตัวเอง ร่วมค้นหาความหมายของชีวิตและความรักได้แล้วที่ Netflix“การเติบโตจะเดินทางควบคู่ไปพร้อมกับ‘กาลเวลา’ และในบางเส้นทางก็มี ‘ความรัก’ เป็นเพื่อนร่วมทางด้วยอีกคน” นิยามสั้นๆ ของซีรีส์เรื่องนี้ที่รวบตึงเนื้อหาให้ผู้ชมเข้าใจในไม่กี่บรรทัด “ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด” เป็นซีรีส์ที่ได้รับคะแนนโหวตจากชาว K-Drama ทั่วโลกอย่างท่วมท้นด้วยเนื้อหาที่น่าจะถูกใจชาวยุค90s อยู่ไม่น้อย เพราะเรื่องราวย้อนวัยไปสู่ยุคเฟื่องฟูของเทปคาสเซ็ตต์หนังสือการ์ตูน รายละเอียดและองค์ประกอบต่างๆ ก็ทำออกมาได้อย่างดี รวมถึงเคมีของคู่พระนางที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักได้อย่างอบอุ่นละมุนใจย้อนกลับไปในยุควิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำหรือ IMF ที่ส่งผลให้ครอบครัวของ “นาฮีโด” (รับบทโดย คิมแทรี) นักกีฬาฟันดาบสาวทีมชาติระดับมัธยมปลายวัย 18 ปีที่มีความมุ่งมั่นและกล้าหาญก่อนที่ความฝันจะพังทลายลงหลังจากโดนยุบชมรมและครอบครัวของเธอก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ เธอได้พบรักแรกกับ “แพคอีจิน” (รับบทโดย นัมจูฮยอก) ลูกชายคนโตของครอบครัวเศรษฐีวัย 21 ปีที่ชีวิตพังทลายลงเพราะพิษ IMF เช่นกันในวันนั้นความรักเกิดขึ้นบนเส้นทางของมิตรภาพทว่าพวกเขาก็พบกันอีกครั้งเมื่อแพคอีจินอายุ 25 ปี ส่วนนาฮีโดอายุ 21 ปี ความรักที่เติบโตขึ้นตามวัยและแปรเปลี่ยนไปเป็นความรักแบบหนุ่มสาว ท่ามกลางอุปสรรคกับเสียงคัดค้านของคนรอบตัว ที่ไม่เห็นด้วยหากนักกีฬาสาวและนักข่าวกีฬาหนุ่มจะตกลงเป็นคนรักกัน ความรักครั้งนี้จะลงเอยได้หรือไม่? เตรียมน้ำตาท่วมจอนอนดูซีรีส์เรื่องนี้ได้แล้วทาง Netflixปลายปีนี้ถ้าไม่ได้เดินทางไปไหน? ก็เตรียมซุกผ้าห่มนอนดูซีรีส์สายเกา Feed Good แบบชิลกันได้เลย