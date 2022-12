ส่องภาพนิ่งซีรีส์แก้แค้น “The Glory” ฟังจากปาก “ซงฮเยคโย-อีโดฮยอน–อิมจียอน” เผยบุคลิกเชิงลึก 3 ตัวละครหลัก

The Glory บอกเล่าเรื่องราวของอดีตเหยื่อของความรุนแรงในโรงเรียนอันโหดเหี้ยม ซึ่งวางแผนแก้แค้นการถูกบูลลี่ของเธออย่างแยบยล หลังจากได้มาเป็นครูประจำชั้นในโรงเรียนประถมของลูกๆ คนที่สุมหัวรุมรังแกเธอ ซีรีส์เขียนบทโดย คิมอึนซุก ผู้เขียนบทซีรีส์ยอดฮิตมากมายอาทิ Goblin, Descendants of the Sun, Heirs, Secret Garden เป็นฝีมือผู้กำกับ อันกิลโฮ เจ้าของผลงาน Happiness, The Stranger, Memories of the Alhambra และ Record of Youthซงฮเยคโย ซึ่งเคยร่วมงานกับคิมอึนซุกมาแล้วใน Descendants of the Sun จะแสดงเป็น มุนดงอึน ผู้จมอยู่กับความพยาบาท ในขณะที่ อีโดฮยอน จะรับบทนำชาย ในบท จูยอจองภาพนิ่งที่เพิ่งปล่อยออกมา เผยให้เห็นว่า มุนดงอึน เตรียมกลับมาเอาคืนด้วยแผนการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการล้างแค้นที่เธอรอคอยมานาน ข้างกายของเธอในฐานะผู้สนับสนุนคือ หนุ่มรุ่นน้อง จูยอจอง และ คังฮยอนนัม (รับบทโดย ยอมฮเยรัน - Yeom Hye-ran)ภาพนิ่งยังเผยตัวตนคนที่เป็นฝันร้ายที่สุดของมุนดงอึน และคนที่ทำให้เธอวางแผนแก้แค้นในครั้งนี้ รวมถึง พัคยอนจิน (รับบทโดย อิมจียอน - Lim Ji-yeon), จอนแจจุน (รับบทโดย พัคซึงฮุน - Park Sung-hoon), อีซารา (รับบทโดย คิมไฮโอรา - Kim Hieora), ชเวฮเยจอง (รับบทโดย ชาจูยอง - Cha Joo-young), Son Myung Oh (รับบทโดยคิมกอนอู - Kim Gun-woo ) และสามีของ พัคยอนจิน นั่นคือ ฮาโดย็อง (รับบทโดย จองซองอิล - Jung Sung Il) นอกจากนี้ยังรวมไปถึง จองจีโซยัง (Jung Ji-soyang) ซึ่งรับบทเป็นมุนดงอึนในวัยเยาว์ ในขณะที่ ชินเยอึน (Shin Ye-uen) จะรับบทเป็น พัคยอนจิน เด็กสาววัยรุ่นผู้ที่ปราศจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีใดๆซงฮเยคโยกล่าวถึงตัวละครของเธอ ว่า “เนื่องจากเธอเป็นบุคคลที่ต้องการการปลอบประโลม ฉันจึงเน้นที่จะไม่แสดงภาพในทางที่น่าสงสารของเธอ” และเสริมอีกว่าเธอใส่ใจรายละเอียดในน้ำเสียงของตัวละครนี้ และ ความเร็วในการพูดขณะบรรยายเรื่องราวในละครขณะที่ อีโดฮยอน แนะนำตัวละครของเขาโดยกล่าวว่า “เขาอาจดูเหมือนเป็นคนที่โลกสวย เบิกบาน และแสนบริสุทธิ์ แต่เขาเป็นคนที่มีบุคลิกสองอย่าง” ผู้กำกับ อันกิลโฮ ถึงกับออกปากชมในการแสดงเป็นจูยอจองของอีโดฮยอน และการเปลี่ยนแปลงตัวตน เมื่อเรื่องราวในซีรีส์ถูกเปิดเผยมากขึ้นด้าน อิมจียอน กล่าวถึงความตั้งใจของเธอด้วยการแบ่งปันว่า “ฉันคิดว่าจะสร้างตัวร้ายที่มีแต่อิมจียอนเท่านั้นที่สามารถแสดงได้” เรื่องนี้ นักเขียนบท คิมอึนซุก กล่าวว่า “จะไม่มีที่มาของเหตุผล หรือคำยกย่องสำหรับการกระทำผิดและความร้ายกาจของยอนจิน นั่นคือที่มาของซีรีส์นี้” อิมจียอนเห็นด้วยกับคำพูดดังกล่าวของคิมอึนซุก“The Glory” จะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 30 ธันวาคม ดูทีเซอร์เรียกน้ำย่อย ข้างล่างนี้ !เรียบเรียงจาก : soompi.com