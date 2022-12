Review ซีรีส์ : “ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น” โรแมนติก-คอเมดี้ ดูเพลิน “ไป๋จิงถิง-เถียนซีเวย” แท็กทีมสาดความหวานไม่มีกั๊ก!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ใครที่กำลังลังเลว่าจะกดเข้าไปดูซีรีส์ ‘ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น’ (New Life Begins) ดีหรือเปล่า? เพราะเดาว่าชื่อเรื่องแบบนี้พล็อตคงหนีไม่พ้นท่ามาตรฐาน​พระเอก-นางเอก มีเหตุให้ต้องมาแต่งงานกันโดยไม่เต็มใจ จนทำให้เกิดเรื่องชุลมุนวุ่นวาย แต่พอได้มาใช้ชีวิตด้วยกันและร่วมฟันฝ่าอุปสรรค สุดท้ายก็รักกัน​สำหรับซีรีส์เรื่องนี้บอกเลยว่าอาจเดาถูกแค่ครึ่งเดียว เพราะถึงซีรีส์เรื่องนี้จะไม่ใช่ซีรีส์ฟอร์มใหญ่ระดับระเบิดภูเขาเผากระท่อม แต่พล็อตและเส้นเรื่องก็ทำออกมาได้ละมุน พอให้ได้ลุ้นและน่าติดตาม มีหลายตอนที่คิดว่าคนเขียนบทแอบมานั่งในใจผู้ชมหรือเปล่า ​แถมฉากและเครื่องแต่งกายก็สวยงามละไม ดูแล้วไม่ขัดใจจุดที่ให้เต็ม 10 ไม่หัก คือ ‘นักแสดง’ ถึงจะไม่ได้รวมพลนักแสดงระดับตัวพ่อตัวแม่ มาประชันบทบาทกันแน่นจอ แต่ตัวละครทุกตัวมีเสน่ห์ ดูแล้วไม่รู้สึกว่าน่ารำคาญชวนให้อยากกดข้าม ยิ่งพระเอกของเรื่องที่ได้พระเอกหนุ่มแสนดีอย่าง ‘ไป๋จิงถิง’ หนุ่มที่ตกหัวใจสาวไทยกันไปทั้งประเทศ จากบทบาท ‘ผู้กองสิงเค่อเหล่ย’ ในซีรีส์ ‘คุณคือป้อมปราการของฉัน’ (You Are My Hero - 2021) และ ‘คู่เดือดเลือดปิงปอง’ (Ping Pong - 2021) โดยครั้งนี้สลัดเครื่องแบบมารับบทองค์ชายก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ขณะที่ ‘เถียนซีเวย’ นางเอกหน้าหวานเจ้าของดวงตากลมโตรอยยิ้มจริงใจมีเสน่ห์ จาก ‘ตํานานรักแม่สื่อจอมวุ่น’ (Ms.cupid in love -2022) ก็เล่นแบบไม่ห่วงสวย เสิร์ฟความฮาแจกความหวานแบบไม่ยั้ง ให้ได้อมยิ้มตลอดทั้งเรื่องจนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์ ก็โกยเรตติ้งถล่มทลายทั้งในไทยและต่างประเทศ เรียกว่าใครหลงเข้าไปดูเป็นต้องโดนตก ถึงขนาดทำลายสถิติคะแนนความนิยมพุ่งสูงถึง 10,000 ล้านวิวภายในสัปดาห์แรกในจีน และเป็นซีรีส์จีนที่มีความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์ม iQIYI ไทยเอาเป็นว่าก่อนจะอวยยศถึงความดีงามของซีรีส์เรื่องนี้ไปมากกว่านี้ ขอเกริ่นสั้นๆ ถึงเนื้อหาซีรีส์ ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจตั้งแต่เปิดเรื่อง เพราะแทนที่จะเปิดเรื่องตามสไตล์ซีรีส์จีน ที่ใช้การเกริ่นเรื่องด้วยการเล่า ชนิดย้อนไปฟังสามรอบยังอ่านซับไม่ทัน จับใจความไม่ค่อยจะได้ ซีรีส์เรื่องนี้เลือกใช้เทคนิคStop Motion มาปูเรื่องถึง 9 ดินแดนม่อชวน, ชางชวน, ไต้ชวน,เยียนชวน, อิ๋งชวน, จินชวน, จี้ชวน, ตานชวน และซินชวนเหตุผลที่ต้องจัดมาถึง 9 ดินแดน เดาว่าคนเขียนอาจกลัวว่าเล่าถึงดินแดนเดียว จนทำให้เนื้อหาวนๆ ดังนั้นเลยเพิ่มความน่าสนใจด้วยการเล่าถึง 9 ดินแดนที่แม้จะอยู่ใต้หล้าเดียวกัน แต่มีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซะเลย โดยที่แปลกกว่าใคร คือ จี้ชวน (บ้านเกิดของนางเอก) และตานชวน เพราะในขณะที่ทุกดินแดนต่างยอมรับค่านิยมบุรุษเป็นใหญ่ แต่จี้ชวนกลับมองว่าชายหญิงเท่าเทียม และใช้ระบบหนึ่งสามีภรรยา ส่วนตานชวนเป็นเมืองสตรีห้าวหาญเปิดเผย แต่งลูกเขยเข้าบ้าน ดูแล้วชวนให้นึกถึงเรื่อง‘ข้านี่เเหละองค์หญิงสาม’ (The Romance of Tiger and Rose – 2020)ทั้ง 9 ดินแดน สู้รบกันมาหลายปี จนในที่สุดซินชวน (บ้านเกิดของพระเอก) ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องลูกภรรยาเอกกับอนุเป็นฝ่ายกำชัย จึงได้ทำทำสัญญาเป็นพันธมิตรร้อยปี แต่ละดินแดนต้องเลือกสตรีที่มีอายุเหมาะสมไปแต่งงานเป็นพันธมิตรกับองค์ชายแห่งซินชวน และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวิวาห์ว้าวุ่นความพีคของเรื่องมันอยู่ตรงที่ องค์ชายหกของพวกเรา ดันเกิดมาอาภัพ แม่เป็นสนม แถมไม่ใช่ลูกรัก ดังนั้นเพื่อเอาตัวรอดรอวันฉายแสง จึงต้องทำตัวให้ดูอ่อนแอ ขี้โรค ทั้งที่ลึกๆ แล้วเป็นคนเฉียบแหลม บุ๋นก็เก่งบู๊ก็ได้แต่ด้วยความไม่ใช่คนโปรด เลยทำให้ต้องมาแต่งงานกับ ‘หลี่เวย’ (นำแสดงโดย เถียนซีเวย) หญิงสาวธรรมดาที่ไม่มีอะไรโดดเด่น งานนี้บอกเลยว่าแค่ฉากเปิดตัวนางเอกก็ฮาแล้ว มีอย่างที่ไหน หญิงงามจากดินแดนอื่นต่างนั่งรถม้าสวยๆ มาเข้าวัง แต่หลี่เวยของเรากลับนั่งรถใช้ลาเทียม แถมระหว่างทางยังซุ่มซ้อมอย่างหนักว่าจะตอบคำถามอย่างไร เพื่อให้ตกรอบ ไม่ต้องไปชิงตำแหน่งพระชายา​​แต่สุดท้ายไม่รู้พรหมลิขิตหรือคนเขียนบทกำหนด หลี่เวยก็ได้มาแต่งงานกับองค์ชายหก แต่เป็นได้แค่ชายารอง เพราะยังขาดคุณสมบัติในการเป็นชายาเอก​ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะหลี่เวยมีแผนอยู่แล้วว่า จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้องค์ชายหกทนไม่ไหวและส่งกลับบ้าน แต่ทำไปทำมา ด้วยความน่ารักสดใสของหลี่เวย ก็ทำให้องค์ชายหกผู้เงียบขรึมตกหลุมรัก ขณะที่หลี่เวยเอง มีหรือจะทนความหล่อ อบอุ่น แสนดีขององค์ชายหกไปได้ หลังจากต้องเจอหน้ากันทุกวัน สุดท้ายก็เจอองค์ชายหกตกไปอีกคน​แต่ขึ้นชื่อว่าความรักย่อมมีขวากหนาม เพราะยังมีด่านเคราะห์ที่ทั้งคู่ต้องฝ่าฟันอีกหลายด่าน ไม่ว่าจะเป็นสมรสพระราชทานที่ไม่อาจเลี่ยง น้องบุญธรรมของพระเอกที่จ้องจะอัปสเตตัสมาเป็นชายาให้ได้ ยังไม่รวมการแก่งแย่งอำนาจในวังหลวงอย่างไรก็ตามไม่ต้องห่วงว่ามาทรงนี้แล้วยิ่งดูจะยิ่งเครียดหรือตับพัง เพราะเรื่องนี้ตัวละครทุกคนขยันหยอดมุกฮาๆ มาให้ขำปอดโยกตลอด ที่น่าจะถูกใจแฟนๆ ที่สุด ไม่พ้นเคมีของพระนาง ที่ต้องบอกว่า พระเอกของเรา มองผิวเผินอาจดูเป็นคุณชายที่คีฟลุค แต่บทจะคลั่งรักก็ไม่มีเก๊ก ฉวยโอกาสจุ๊บนางเอกตั้งแต่ยังไม่สารภาพรัก แต่ที่น่ารักคือพอรักแล้ว ไม่มัวปากแข็ง เก็บความรู้สึก สารภาพความในใจกันตั้งแต่ 10 ตอนแรก จนคนดูลุ้นว่า อีก 20 ตอน จะหวานอบอุ่นเบอร์ไหนนี่ยังไม่รวมตัวละครอื่นๆ ที่มาช่วยกันชูโรง ไม่ว่าจะเป็นพี่น้ององค์ชาย, แก๊งเพื่อนนางเอก ที่แต่งงานเข้าวังมาพร้อมกัน เรื่องนี้บอกเลยวังหลังสามัคคีกันมาก ไม่มีชิงดีชิงเด่น มีแต่มิตรภาพที่ดูแล้วใจฟูตาม ไปถึงเหล่าขันที พ่อครัวและคนรับใช้ ที่จัดความฮามาเต็มแบบไม่มีใครยอมใครเอาเป็นว่าใครชอบซีรีส์แนวพีเรียด เนื้อหาไม่หนักหัว มีทั้งมุมหวานๆ ของพระนางเคมีเข้ากันมีมุกฮาๆ หยอดมาให้ได้ขำตลอดเรื่อง พลาดไม่ได้กับ‘ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น’ ซีรีส์แห่งปี ที่จะพาทุกคนไปร่วมลุ้นกับความรักขององค์ชายหกว่าจะลงเอยอย่างไร ตามไปติดตามกันได้ทาง iQIYI Thailand 30 ตอนจบแต่สำหรับใครเป็นสายขี้เกียจอ่านซับ ตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้มีพากษ์ไทยแล้ว ทางTrueID และ iQIYI Thailand บอกเลยว่า ไม่ผิดหวัง หยอดมุกได้เต็มคาราเบลสุดๆ