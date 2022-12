เตรียมตัวฟิน! “คิมซูฮยอน & คิมจีวอน” คอนเฟิร์มรับบทนำใน “Queen of Tears”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิต Studio Dragon ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “การผลิตซีรีส์เรื่องใหม่ Queen of Tears จากบทของของนักเขียนพัคจีอึนได้รับการยืนยันแล้ว”Queen of Tears เขียนโดย พัคจีอึน ผู้เขียนบทซีรีส์ฮิตๆ อย่าง My Love From the Star, Crash Landing On You, Producers โดยจะเป็นฝีมือผู้กำกับ จางยองอู ซึ่งเคยร่วมงานกับพัคจีอึนในซีรีส์เรื่อง Crash Landing On You และ คิมฮีวอน ผู้กำกับหญิงจากซีรีส์ฮิต Little Women, Vincenzoคิมซูฮยอน ผู้ที่แสดงนำทั้งใน My Love From the Star และ Producers จะกลับมาร่วมงานกับ พัคจีอึน เพื่อรับบทนำของ แพ็คฮยอนอู ในขณะที่ คิมจีวอน สาวฮอตจาก My Liberation Notes จะแสดงเป็นฮงแฮ อินภรรยาของเขาแพ็คฮยอนอู ผู้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านยงดูรี เขาทำงานเป็นผู้อำนวยการด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัทควีนส์ กรุ๊ป ขณะที่ทายาทมหาเศรษฐี ฮงแฮอิน เป็นตัวแม่ของห้างสรรพสินค้าในเครือควีนส์กรุ๊ป โดย Queen of Tears จะบอกเล่าเรื่องราวความรักที่ทั้ง น่าอัศจรรย์ ตื่นเต้น และตลกขบขัน ในคราวเดียวกัน ของคู่เมียผัวที่ต้องเอาตัวรอดจากวิกฤตชีวิตและร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันเรียบเรียงจาก : soompi.com และ hancinema.netภาพประกอบจาก : www.goldmedalist.com , hancinema.net