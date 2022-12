พลิกบทสุดขั้ว !“ปอนด์-ภูวินทร์”หวนโคจรคู่ปะทะ“เพิร์ธ-ชิม่อน”

ถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของคู่จิ้นคู่ฮอต“ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” และ “ภูวิน-ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน”ที่กลับมาประกบคู่กันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดแนวโรแมนติกดราม่าเข้มข้น “เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวNever Let Me Go”จาก“GMMTV”กับความสัมพันธ์ที่พวกเขาต่าง...ข้ามเส้นเตรียมลงจอมัดใจแฟนๆให้ใจเต้นแรงอีกครั้ง ร่วมด้วยนักแสดงวัยรุ่นสุดปังมากความสามารถอีกคับคั่ง“เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, ชิม่อน-วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, จูน-วรรณวิมล เจนอัศวเมธี, ภวิน-ภวินท์ กุลการัณยวิชญ์, ฟลุ๊ค-พิสิษฐ์ นิมิตสมานจิตต์ ฯลฯ” ที่จะมาเชือดเฉือนอารมณ์กับทัพนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่าง “ออร์แกน-ราศี ดิศกุล ณ อยุธยา, เต้-ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, ณัฐ ศักดาทร, ปนัดดา เรืองวุฒิ ฯลฯ” ซึ่งการันตีความสนุกเข้มข้นครบรส โดยผู้กำกับฯ คนเก่ง “โจ้-ทิชากร ภูเขาทอง”เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 13 ธันวาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และ ทาง YouTube: GMMTV พร้อมกันทั่วโลกเรื่องราวของ“หนึ่งเดียว”(รับบทโดย ภูวิน-ภูวินทร์) และแม่“ธัญญ่า” (รับบทโดย ออร์แกน-ราศี)กำลังตกอยู่ในอันตราย หลังจากที่พ่อของเขาถูกลอบยิงจนเสียชีวิตด้าน “ปาล์ม”(รับบทโดย ปอนด์-ณราวิชญ์)ก็จับพลัดจับผลูต้องมาดูแล “คุณหนูหนึ่งเดียว”งานนี้เมื่อหน้าที่กับหัวใจ...กลายเป็นเรื่องเดียวกันมาตามลุ้นไปพร้อมกันว่า ชีวิตของทั้งสองคนจะเปลี่ยนไปอย่างไร? และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะพัฒนาไปแค่ไหน? กับเรื่องราวความรักข้ามชนชั้น ท่ามกลางบรรยากาศของควันปืนห้ามพลาด!ติดตามชมซีรีส์“เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และทาง Youtube: GMMTV พร้อมกันทั่วโลกเริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 13 ธันวาคมนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & Twitter : GMMTV