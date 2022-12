โครงเรื่องย่อ “เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว | Never Let Me Go”

: ทิชากร ภูเขาทอง: ซีรีส์วาย: จีเอ็มเอ็มทีวี: ทุกวันอังคาร เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25และทาง YouTube : GMMTV พร้อมกันทั่วโลก: วันอังคารที่ 13 ธันวาคมนี้“หนึ่งเดียว” (รับบทโดย ภูวิน-ภูวินทร์) และแม่ “ธัญญ่า” (รับบทโดย ออร์แกน-ราศี) กำลังตกอยู่ในอันตราย หลังจากที่พ่อของเขาถูกลอบยิงจนเสียชีวิต“ปาล์ม” (รับบทโดย ปอนด์-ณราวิชญ์) จับพลัดจับผลูต้องมาดูแลคุณหนูหนึ่งเดียวเมื่อหน้าที่กับหัวใจ...กลายเป็นเรื่องเดียวกันมาตามลุ้นกันว่า ชีวิตของทั้งสองคนจะเปลี่ยนไปอย่างไร? และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะพัฒนาไปแค่ไหน?ติดตามเรื่องราวความรักข้ามชนชั้น ท่ามกลางบรรยากาศของควันปืนได้ใน “เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go”ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์: ปาล์มภูวิน-ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน : หนึ่งเดียวออร์แกน-ราศี ดิศกุล ณ อยุธยา: ธัญญ่าณัฐ ศักดาทร : ศุภกิจเพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร : ช็อปเปอร์ชิม่อน-วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์ : เบนเต้-ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ : ชานนท์ปนัดดา เรืองวุฒิ : แหม่มภวิน-ภวินท์ กุลการัณยวิชญ์ : ภูมิจูน-วรรณวิมล เจนอัศวเมธี : แม็กกี้ฟลุ๊ค-พิสิษฐ์ นิมิตสมานจิตต์ : อั๋น