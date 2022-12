Scoop พิเศษ : ส่อง 6 ลุคหล่อนิ่งใจละลายของ “ไป๋จิ้งถิง” พระเอกหลัวทิพย์จากซีรีส์จีน “ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

กลับมาตกหัวใจเหล่าคอซีรีส์กันอีกระลอก สำหรับพระเอกหนุ่มแสนดีอย่าง ‘ไป๋จิ้งถิง’ ที่ครั้งนี้ควงคู่ ‘เถียนซีเวย’ นางเอกหน้าหวาน จาก ‘ตํานานรักแม่สื่อจอมวุ่น’ (Ms.cupid in love -2022) มาเสิร์ฟความฮาแจกความหวานในซีรีส์จีนแนวพีเรียดโรแมนติกคอเมดี้ ‘ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น’ (New Life Begins-2022) ไม่เพียงเรียกยอดไลก์ปังๆ และเสียงชื่นชมว่าสนุกเกินบรรยาย ขำปวดปอด แต่ยังทำลายสถิติทะลุหมื่นล้านวิวได้เร็วที่สุดบน IQIYI จีนแถมช่วงนี้ไป๋จิ้งถิงยังมีข่าวกับนางเอกซ่งอี้ จาก ‘ตำนานลั่วหยาง’ (Luoyang-2021) ว่ากุ๊กกิ๊กกันนอกจออีกด้วย จากการที่ทั้งคู่ถ่ายทำซีรีส์จีนแนวพีเรียดร่วมกันใน Chang Feng Du ทั้งที่ยังไม่มีแผนออนแอร์ แต่ทั้งหมดก็ส่งให้พระเอกหล่อนิ่งอย่างไป๋จิงถิงกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งด้วยความหล่อใสบวกกับชื่อเสียงในวงการบันเทิงที่ใครๆ ต่างยกย่องเป็นหนุ่มเพอร์เฟคแสนดีชนิดว่านี่พ่อของลูกชัดๆ ก็ทำเอาเหล่าติ่งหลงละเมอในความน่ารักน่าเอ็นดูของพระเอกคนนี้ ยิ่ง "ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น" เป็นซีรีส์แนวพีเรียดในรอบ 4 ปีของ ไป๋จิ้งถิง ยิ่งทำให้แฟนๆ ได้เห็นอีกมุมมองความหล่อที่แปลกตาออกไป โดยความหล่อเป๊ะของเขาไม่ได้เพิ่งฉายแวว แต่ซุ่มฉายออร่าเงียบๆ มานานแล้วถึงตรงนี้ขอพาไปส่องลุคหล่อจืดๆ แต่ฟาดเรียบ (นะจ๊ะ) ของพระเอกที่แฟนๆ ชาวจีนให้ฉายาว่า “ชายในโลกการ์ตูน” มีความหมายว่าผู้ชายอารายหล่อสุดเพอร์เฟคราวกับชายในโลกการ์ตูนต้องไม่พลาด ซีรีส์ที่แฟนๆ ต่างยกว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของไป๋จิงถิง เรื่องราวการแต่งงานป่วงๆ ระหว่างอิ่นเจิง (ไป๋จิ้งถิง) องค์ชายหกของฮ่องเต้แห่งซินชวน กับหลี่เวย (เถียนซีเวย) ลูกสาวข้าราชการชั้นผู้น้อยแห่งเมืองจี้ชวน หญิงสาวแสนธรรมดาที่พยายามทุกทางให้ตกรอบจากการถูกคัดตัว เพื่อไม่ต้องแต่งงานกับองค์ชายแห่งซินชวน แต่บุพเพสันนิวาสเหมือนเล่นตลกให้ความใกล้ชิดพาพวกเขาค่อยๆ ร่วมสร้างชีวิตคู่ร่วมกัน (จนได้) ไปพร้อมกับความอลเวงของสมาชิกในราชวงศ์เป็นครั้งแรกที่ไป๋จิงถิงทรานซ์ฟอร์มมารับบทเป็นองค์ชาย แถมเป็นองค์ชายที่ภายนอกดูเป็นคนขี้โรค แต่แท้จริงซ่อนความเก่งกาจไว้มากมาย ทั้งทักษะการต่อสู้ ปัญญาเฉียบแหลม ภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูเย็นชาสุขุม แต่แอบมีมุมอบอุ่นตะมุตะมิบอกเลยเรื่องนี้ติ่งน้องไป๋ดูคุ้ม เจริญตามาก ด้วยคาแร็คเตอร์ตัวละครมีสองด้าน ผู้ชมจะได้เห็นไป๋จิ้งถิงในลุคองค์ชายที่มีความหลากหลาย ทั้งชุดสีอ่อนกรุยกรายรวบตึงผม ไปจนถึงชุดขุนนางในท้องพระโรง และชุดรวบผมครึ่งหัวปล่อยผมสลายให้ทะมัดทะแมงหล่อเท่ไปอีกแบบตามไปจิ้นฟินฮากันได้ทาง IQIYI Thailand 40 ตอนจบเป็นซีรีส์เรียกความเขิลบิดจนผ้าห่มม้วนเป็นก้อนและสร้างกระแสฟีเวอร์ผู้กองสิง-คุณหมอหมี่ข่าขณะฉายเรียลไทม์ในไทย ซีรีส์ที่ดันไป๋จิงถิงขึ้นแท่นหลัวในฝันของสาวจีน (รวมถึงสาวไทย) ในชั่วข้ามคืนใครดูเรื่องนี้ต่างก็อยากสิงเป็นคุณหมอหมี่ข่ากันทั้งเมือง ไหนจะกีสสุดๆ กับลุคหล่อดุนิดๆ ในชุดเครื่องแบบของสิงเค่อเหล่ยไหนจะความคลั่งสายเปย์ซีรีส์ดีต่อใจนี้ว่าด้วยเรื่องราวของคุณตำรวจหนุ่มสุดหล่อเก่งครบเครื่องกับคุณหมอสาวแสนฉลาดโดยไป๋จิ้งถิง รับบทเป็น สิงเค่อเหล่ย นายตำรวจหัวหน้าหน่วย SWATผู้จริงจังในหน้าที่การงาน รักอาชีพการงานของตัวเอง พร้อมทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อชาติบ้านเมืองบุคลิกดูหล่อนิ่งๆ เท่ๆ แต่เมื่อเขาได้อยู่กับคนรักอย่างคุณหมอหมี่ข่า ความเข้มก็เข้าสู่โหมดว่านอนสอนง่าย กลายเป็นหนุ่มขี้อ้อนส่งสายตาให้ใจเหลวรัวๆ แถมพ่วงตำแหน่งหนุ่มทุ่มเทสายเปย์ไม่ว่าคุณหมอจะทำอะไรเขาเป็นต้องจัดให้ปังๆ จนสาวๆ นอกจอได้แต่อิจฉาคุณหมี่ขากันเป็นแถบยังตามไปกรี๊ดสลบได้ มีพากย์ไทยด้วย ทาง WeTVThailand 40 ตอนจบเมื่อครั้งออนแอร์เรียลไทม์ ซีรีส์เรื่องนี้มาช่วงเวลาเดียวกับ ‘คุณคือป้อมปราการของฉัน’ เลยโดนบารมีผู้กองสิง-คุณหมอหมี่ข่ามาเบียดรัศมีบ้าง แต่บอกเลยว่าลุคไป๋จิงถิงเรื่องนี้ ใครดูเป็นต้องตายสงบศพสีชมพู ด้วยออร่าความหล่อมุมานะสไตล์นักกีฬา เหงื่อท่วมตัว หน้าฉ่ำอมชมพูโทนเรื่องแนวสร้างแรงบันดาลใจบอกเล่าชีวิตนักกีฬาปิงปองทีมชาติจีนที่เริ่มต้นเส้นทางความฝันตั้งแต่วัยรุ่นของสวีถ่าน (ไป๋จิ้งถิง) จากไม่เห็นแววว่าจะประสบความสำเร็จได้ แต่เพราะความมุมานะพยายาม บวกกับการได้เคียงข้างไปกับเพื่อนร่วมทีมมากพรสวรรค์อย่างอวี๋เค่อหนาน (สวีเว่ยโจว) จึงเกิดเป็นแรงผลักดันยิ่งใหญ่ ส่งให้พวกเขาก้าวไปชิงแชมป์บนเวทีโลกเพื่อความสมจริงตามคาแร็คเตอร์ตัวละคร ไป๋จิ้งถิงลงทุนเพิ่มน้ำหนักไปจนถึง 80 กว่ากิโลกรัมและฟิตหุ่นจนกล้ามแน่นเพื่อให้สมบทบาทจากนักกีฬาปิงปองรุ่นเยาวชนตัวผอมบางไต่อันดับจนกลายเป็นนักกีฬาสุดเฟิร์มบทสวีถ่านของไป๋จิ้งถิงในเรื่องนี้เป็นตัวแทนของนักสู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ใช้แรงกายแรงใจแรงเหนื่อยแลกมาเพื่อความสำเร็จที่แท้ทรู ถือเป็นตัวละครสร้างแรงบันดาลใจที่แผ่พลังความเป็นนักสู้มาถึงคนดูได้แบบเกินร้อย ไม่เพียงทำเอาแฟนคลับอ่อนระทวยไปกับกล้ามขาวสุดฟิตหุ่นซิกแพ็คสุดเฟิร์มของน้องไป๋แล้ว ยังได้ข้อคิดและพลังใจในการต่อสู้ชีวิตอีกด้วยใครที่กำลังหมดหวังท้อแท้ ขอให้มาดูเรื่องนี้เติมพลังกันได้ ฉายทาง IQIYI Thailand 44 ตอนจบมาต่อกับซีรีส์ฟอร์มเล็กแต่อบอุ่นหัวใจของไป๋จิ้งถิงเป็นอีกลุค พลิกบทบาทจากหนุ่มมาดนิ่งดูน่าเชื่อถือ กลายเป็นหนุ่มช่างพูดจอมกะล่อน ในบท ‘ซานฉง’ เซลล์แมนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่วางแผนให้ปู่เข้ามาอยู่ในบ้านพักคนชราเพื่อเปิดทางให้ตัวเองเอาอาหารเสริมมาขายได้แบบเนียนๆ (แบบนี้ก็ได้เหรอ)ซีรีส์แนวครอบครัวสุดคอเมดี้เล่าเรื่องราวความแสบของเด็กยุค80 ปะทะเด็กยุค 90 เมื่อสาวเย่เสี่ยวเหมย (อู๋เชี่ยน)หลานสาวคนเดียวของเจ้าของบ้านซันชายน์ ได้รับรับมรดกบ้านซันชายน์จากยายของเธอ เธอตั้งเป้าฟื้นฟูให้สถานที่แห่งนี้เป็นบ้านพักคนชราที่ดี ทำให้เธอได้เข้ามาดูแลบ้านพักและพบกับซานฉง แน่นอนทั้งสองมีเป้าหมายสวนทางกันขนาดนี้ การพบกันครั้งแรกคือความไม่ชอบขี้หน้ากัน และกลายเป็นเรื่องอลเวง เมื่อทั้งสองต้องมาคอยแก้ปัญหาของเหล่าคุณปู่ ย่า ตา ยายในบ้านพักแห่งนี้บทบาทของซานฉง คือใช้ทุกกลเม็ดเพื่อเข้ามาขายของให้กับคุณปู่คุณย่าเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเอง เรียกว่าเป็นสีสันการแสดงแปลกตาของไป๋จิงถิงที่แฟนๆ ไม่ได้เห็นบ่อยนัก พร้อมความหล่อที่งัดสารพัดเสื้อผ้าสุดแพรวพราวมาให้ผู้ชมได้ดูเพลินตาหาชมได้ทาง Youtubeช่อง Huace Croton TV Thai 43 ตอนจบเป็นเรื่องหล่อประหยัดมาก เพราะทั้งเรื่องไป๋จิงถิงใส่อยู่แค่ไม่กี่ชุด เพราะด้วยเรื่องราวเล่าถึงการวนลูปของห้วงเวลา กับ ‘ลูปย้อนชะตา’ (Reset – 2022) ซีรีส์แนวไซไฟ ระทึกขวัญ สืบสวน วนลูปเวลาบอกเล่าเรื่องของหลี่ชือฉิง(จ้าวจินม่าย) เด็กสาวมหาลัยที่กำลังขึ้นรถเมล์เพื่อไปซื้อหนังสือ แต่แล้วรถเมล์เกิดระเบิด แต่เธอกลับฟื้นขึ้นมาบนรถเมล์ก่อนเหตุการณ์ระเบิดอีกครั้ง เมื่อเหตุการณ์ดำเนินไปถึงจุดระเบิด เหตุการณ์ก็จะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นครั้งแล้วครั้งเล่า เธอพยายามทุกทางเพื่อหยุดเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ให้ได้ จนเธอได้รู้ว่าเซียวเฮ่ออวิ๋น (ไป๋จิ้งถิง) ชายหนุ่มที่นั่งข้างๆ เธอบนรถเมล์ ซึ่งเธอได้ช่วยเขาลงมาจากรถเมล์ เขาเองก็กลับมาเจอเหตุการ์วนลุปเช่นเดียวกับเธอ ทั้งสองจึงร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ให้ได้คาแร็คเตอร์ของเซียวเฮ่ออวิ๋น หนุ่มเนิร์ดนักออกแบบเกมผู้น่ารัก อารมณ์ดี มีไหวพริบ รู้จักใช้ชีวิตการดีไซน์ลุคจึงเป็นเพียงการสวมเสื้อยืดและทับด้วยเสื้อเชิ้ต สวมแว่นสายตา สื่อความเป็นคนง่ายๆ เนิร์ดหน่อยๆ ไม่ได้มีอะไรโดดเด่น แต่ด้วยบทบาทการแสดงที่ดูสมจริงของไป๋จิงถิง เนื้อเรื่องที่มาแนวสืบสวน ก็ทำให้ชุดสีน้ำตาลสีเอิร์ธโทนและบทเซียวเฮ่ออวิ๋นดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเนื้อเรื่องอาจดูซับซ้อน ไม่ต้องกลัวอ่านซับไม่ทัน เพราะ True ID พากย์ไทยมาให้ทั้งหมดครบ 15 ตอนจบผลงานมาสเตอร์พีซบนเส้นทางอาชีพของไป๋จิงถิงถึงเขาจะไม่ได้รับบทนำในเรื่องนี้ แต่ก็เป็นบทเด่นของเรื่อง และเป็นผลงานแจ้งเกิดที่ส่งให้เขาได้รับพระเอกและบทนำตั้งแต่นั้น กับบทบาทนักฆ่าและบอดี้การ์ดประจำตัวของนางเอกนาม ‘กู้หนานอี้’ ผลงานมาสเตอร์พีซบนเส้นทางอาชีพของไป๋จิงถิงถึงเขาจะไม่ได้รับบทนำในเรื่องนี้ แต่ก็เป็นบทเด่นของเรื่อง และเป็นผลงานแจ้งเกิดที่ส่งให้เขาได้รับพระเอกและบทนำตั้งแต่นั้น กับบทบาทนักฆ่าและบอดี้การ์ดประจำตัวของนางเอกนาม 'กู้หนานอี้' จากซีรีส์ฟอร์มยักษ์สุดอลังการ 'หงสาประกาศิต' (The Rise of Phoenixes - 2018) ที่ได้พระ-นางของเรื่องเป็นนักแสดงแถวหน้าระดับเอเชียอย่างเฉินคุน-หนีหนี่ว่าด้วยเรื่องราวการชิงบัลลังก์ หักเหลี่ยมเฉือนคมของเหล่าองค์ชายการชิงไหวชิงพริบและแย่งอำนาจในวัง สไตล์สามก๊กผสม Game of Throne พร้อมโปรดักชั่นฉากและคอสตูมสุดอลังการตระการตา ด้วยเนื้อเรื่องสุดเข้มข้น ซับซ้อน มีมิติ ชวนติดตาม โดยไป๋จิงถิงรับบทเป็นนักฆ่าวรยุทธ์ล้ำเลิศ มีภารกิจปกป้องคุ้มครองนางเอก แต่ด้วยปมบางอย่างในชีวิตแสนทรหดรันทด จนถูกเลี้ยงให้เป็นนักฆ่าที่โดดเดี่ยว ทำให้เขาพูดน้อย (น้อยชนิดอีกนิดเกือบเข้าขั้นใบ้ละ)ตลอดทั้งเรื่องผู้ชมก็จะเห็นเขาแสดงออกด้วยสายตาและท่าทาง โดยเฉพาะมาดอันสุขุมเยือกเย็น ไม่ว่าจะสวมชุดไหนเขาก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึกแสนเดี่ยวดายของเขา ผ่านลุคและท่าทางอันสงบนิ่งของเขา หาชมได้ทาง Netflix 70 ตอนจบ