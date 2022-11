"เด็จแม่" ถูกโค่นบัลลังก์แชมป์โดย "ทีมนายน้อย" เรตติ้ง “Reborn Rich” แรงติดเทอร์โบทะยานขึ้นสู่สถิติสูงสุดใหม่

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ซีรีส์แนวแฟนตาซี ล้างแค้น ที่นำแสดงโดย “ซงจุงกิ” (Song Joong-ki) มีจำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนเรตติ้งพุ่งขึ้นสูงสุดจากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea ซึ่ง Reborn Rich ในตอนที่ 5 คว้าแชมป์ ยืนหนึ่งในช่วงเวลาออกอากาศเดียวกันในทุกช่องทางออนแอร์ (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ เวลา 22:30 น. – 23.40 น.) ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 14.8 % ขณะที่ในกรุงโซล เรตติ้งสูงถึง 16.2 % ถือเป็นสถิติใหม่ของซีรีส์ฮิตเรื่องนี้นอกจากนี้ Reborn Rich ยังทำเรตติ้งสูงสุดในกลุ่มผู้ชมหลักที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 49 ปี โดยครองอันดับหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยคะแนนเฉลี่ย 6.6 %ในขณะเดียวกัน “ใต้ร่มราชินี | Under The Queen's Umbrella” ที่เหตุการณ์เขม็งเกลียวเข้มข้นเต็มอัตรา ด้วยเรื่องราวในช่วงโค้งสุดท้าย ที่ใน ตอนที่ 13 นี้ องค์ราชินี (คิมฮเยซู) กับ รัชทายาท (มุนซางมิน) เจอเบาะแสเกี่ยวกับการลอบปลงพระชนม์รัชทายาทองค์ก่อน (แบอินฮย็อก) และเร่งสืบหาตัวการที่อยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวแล้วว่า หมอควอน (คิมแจบอม) พ่อแท้ๆ ของ องค์ชายอึยซอง (คังชานฮี) กับ สนมฮวัง (อ๊กจายอน) ก็คือ องค์ชายอีอิกฮยอน น้องชายของ องค์รัชทายาทแทอิน โอรสของ พระมเหสียุน (รับบทโดย ซออีซุก) ที่ถูกฆ่าตายไปแล้วนั่นเองเข้มข้นดุเดือดในระดับที่ทำให้ซีรีส์ยังคงประสบความสำเร็จ ในการครองอันดับ 1 ในช่วงเวลาออกอากาศช่วงเดียวกัน (เวลา 21.10 น. – 22.10 น.) แม้ว่าจำนวนผู้ชมจะลดลงเล็กน้อยก็ตาม ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ยอดนิยมที่นำแสดงโดย คิมฮเยซู ( Kim Hye-soo) ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 12.9 % สำหรับคืนนี้มินิซีรีส์ 4 ตอนจบ “Fan letter Please” ทางช่อง MBC ลาจออย่างเจียมตน ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 0.9 % ในขณะที่ “The First Responders” ทางช่อง SBS ซึ่งออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน (22.00 น. – 23.05 น.) ยังทรงตัวด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 7.5 % ในตอนที่ 5ท้ายสุด “Three Bold Siblings” ซีรีส์ครอบครัวขวัญใจแม่บ้านการละคร ทางช่อง KBS ยังคงเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในทุกช่องในวันเสาร์ ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 18.5 %เรียบเรียงจาก soompi.com