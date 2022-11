ลุ้น “คิมจีวอน” ร่วมงาน “คิมซูฮยอน” รับบทนำในซีรีส์โรแมนติก “Queen of Tears”

ซึ่งก่อนหน้านี้ ต้นสังกัดของ “คิมซูฮยอน” เพิ่งออกมาคอนเฟิร์มว่าเขาอยู่ระหว่างพิจารณาบทนำชาย ซีรีส์ถูกจับตามองจากสื่ออย่างมาก เพราะเป็นผลงานของนักเขียน “พัคจีอึน” จาก My Love From the Star, Crash Landing On You, The Producers และ ผู้กำกับ คิมฮีวอน จากผลงาน Little Women, Vincenzoใดๆ ยังไม่ระบุช่องออกอากาศ และวันออนแอร์ ติดตามความคืบหน้าทาง ละครออนไลน์ กันจ้ะ#ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์อัปเดตcr : naver.me, hancinema.net