“นิว กีรติกร” การันตี “รักกันวันโลกแตก” 3 ตอนนำร่อง สุดแรง..!

ปล่อยไปแล้วกับ 3 ตอนนำร่องของซีรีส์วายจากค่าย “คอมเมทีฟ พลัส” #รักกันวันโลกแตก หรือ Till The World Ends เรียกเสียงฮือฮาทันทีตั้งแต่เอพพิโสตแรกที่เปิดตัวกันในโรงภาพยนตร์ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา เล่นเอาคนดูช็อคกันทั้งโรงและบนโลกออนไลน์ ด้วยเนื้อหาที่แปลกใหม่บวกกับตอนจบที่ไม่มีใครคาดคิด คนดูทั้งไทยและต่างชาตินึกไม่ถึงกับการพลิกล็อคของเรื่องราวที่ไม่เคยเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องไหนๆ จนทำให้เกิดกระแสบอกต่อในวงกว้าง ติดเทรนต์ทวิตเตอร์และขึ้นเป็นซีรีส์อันดับ 1 ประจำสัปดาห์บนเว็บไซต์สตรีมมิ่งอย่าง WeTVรักกันวันโลกแตก บอกเรื่องราวการใช้ที่ชีวิตที่เหลืออยู่ของ 5 หนุ่มที่มีเหตุจำเป็นต้องมาอยู่ด้วยกัน ท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายเพราะโลกกำลังจะแตก บางคนอยากมีความรักซักครั้งก่อนตาย บางคนอยากกลับบ้านเกิด มันอาจจะดูเหมือนไม่มีหวัง เพราะอีกเพียง 13 วัน พวกเขาจะต้องจบชีวิตลงก็ตาม…ผลงานซีรีส์ลำดับที่ 4 ของอาม อนุสรณ์ ซึ่งซีรีส์ “รักกันวันโลกแตก” เป็น 1 ใน 2 ซีรีส์ของโลกที่คว้ารางวัล Tokyo Gap Finalcial Market ซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของโลกที่ได้รับโอกาสนี้ ความพิเศษนอกเหนือจากนั้นยังมี “นิว กิตติกร” ขึ้นแท่นเป็นผู้อำนวยการสร้างเป็นครั้งแรก เนื้อเรื่องจะเซอร์ไพร์สคนดูขนาดไหนนั้น ต้องติดตามทุกวันเสาร์ 22.30 น. ทางช่องอมรินทร์ ทีวี 34 และ 23.30 น. บนแอพ WeTVในแบบฉบับอันเซนเซอร์….“THE FIRST BL SERIES THAT GOES BEYOND YOUR IMAGINATION”“ซีรีส์วายสัญชาติไทยเหนือจินตนาการเรื่องแรกของโลก”TILL THE WORLD ENDS #เรื่องรักวันโลกแตก ผลงานซีรีส์แหวกแนวโดย อาม อนุสรณ์ จาก แค่นี้ก็ดีแล้ว เดือนเกี้ยวเดือน 2 และจะรักก็รักเหอะ เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในงาน Asian Content Awards ถึง 2 ปีซ้อน กลับมาครั้งนี้ด้วยภาพยนตร์ซีรีย์ที่เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มสองคนที่มีเหตุต้องให้มาอยู่ด้วยกันใน 13 วัน ก่อนที่โลกจะแตกท่ามกลางข่าวลือว่าโลกกำลังจะแตก “อาร์ต" นักศึกษาหนุ่มคณะบริหาร เขาเป็นขวัญใจของใครหลายๆคน แต่ทว่าอุบัติเหตุบางอย่าง ทำให้อาร์ตสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะ เขาต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับ"กอล์ฟ" หนุ่มนักศึกษาแพทย์ปีสี่ที่มีแต่ปัญหาเข้ามารุมเร้า โดยเฉพาะเรื่องของความรัก กอล์ฟเป็นคนขี้หึง(มากๆ) ลึกๆแล้วเขากำลังมองหาใครสักคนที่รักเขาจริง…กอล์ฟสนิทกับพี่ชายคนโตชื่อ “กัส” ครอบครัวเขาอยู่เยอรมัน แต่กัสถูกจับกุมในข้อหาเรียกร้องสิทธิ จึงทำให้ต้องติดคุก 3 ปี…ณ วินาทีที่อาร์ตประสบอุบัติเหตุ รัฐบาลประกาศอพยพผู้คนเพื่อเข้าหลุมหลบภัยทันทีเพราะเรื่องโลกแตกเป็นเรื่องจริง กอล์ฟอยู่ในเหตุการณ์พอดี ด้วยเลือดนักศึกษาแพทย์อันแรงกล้าอย่างกอล์ฟ เขาไม่สามารถปล่อยให้อาร์ตอยู่ตามลำพังได้ กอล์ฟต้องยอมสละตัวเองไม่ไปหลบในหลุมหลบภัยเพื่อช่วยเหลืออาร์ต ท่ามกลางผู้คนที่วิ่งหนีเอาตัวรอด... การใช้ที่วิตที่เหลืออยู่ของทั้ง 2 หนุ่มที่ข้างนอกเต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวาย มีทั้งนักโทษแหกคุกที่หวังจะเอาชีวิตของพวกเขา, ความไม่ไว้ใจของอาร์ตที่มีต่อกอล์ฟ และ เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทั้งคู่ต้องเจอ แถมอาร์ตยังความจำเสื่อมอีก…เมื่อวันสิ้นโลกใกล้เข้ามา ภารกิจสุดท้ายของอาร์ตคือการกลับบ้านไปหาครอบครัวที่เชียงใหม่ตามหน้าบัตรประชาชน ส่วนกอล์ฟ ก็อยากมีความรักซักครั้งก่อนตาย อาจจะดูเหมือนไม่มีหวัง แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับดีขึ้น แม้ว่าอีกเพียง 17 วัน พวกเขาจะต้องจบชีวิตลงก็ตาม…สำหรับคนไทย ออกอากาศทุกวันเสาร์ มี 2 ช่องทาง1. ผ่านช่องอมรินทร์ทีวี 34 เวลา 22.30 น.2. ผ่านทางแอพพลิเคชัน WeTV เวลา 23.30 น. (เวอร์ชั่น 18+) https://bit.ly/3zvKp30