เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Revenge of Others” [2022]

ชื่อเรื่อง : Revenge of Othersชื่อเกาหลี : 3인칭 복수 | 3-in-ching-bok-suชื่อไทย : -แนวซีรีส์ : ดรามา, คัมมิงออฟเอจ, ระทึกขวัญ, แก้แค้นการจัดเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : คิมยูจิน (ผลงานกำกับซีรีส์ The Undateables - 2018)ผู้เขียนบท : อีฮีมยอง (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Reunited Worlds - 2017, The Rooftop Prince - 2012)ผู้ผลิต : Studio Sออกอากาศครั้งแรกในเกาหลีทาง : สตรีมมิง Disney Plus Hotstar Koreaจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 60 นาทีวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ วันละ 2 ตอน เวลา 17.00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 9 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2565ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Disney Plus Hotstar Thailand ทุกวันพุธ วันละ 2 ตอน เวลา 15.45 น. (ตามไทย)เด็กสาวนักเรียนมัธยมปลาย เติบโตขึ้นมาในบ้านเด็กกำพร้า ฮันซอง ในปูซาน เป็นนักกีฬาชมรมยิงปืน นิสัยใจกล้าบ้าบิ่น ไม่ค่อยกลัวเกรงอะไร อึดและทนมากกว่าใครจะคาดถึง ตัดสินใจย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมปลายยงทันในโซล เพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของพี่ชายฝาแฝดที่แยกจากกันตั้งแต่ 8 ขวบ เพราะเธอเชื่อว่าการตายในครั้งนี้เป็นการฆาตกรรมเด็กหนุ่มกำพร้าพ่อ นักเรียนชายมาดเท่ที่ใช้ชีวิตปากกัดตีนถีบ ทำงานหาเงินหลังเลิกเรียนเพื่อส่งเสียตัวเองเรียน และหาเงินดูแลแม่ที่ล้มป่วยจากการเห็นพี่ชายตกตึกลงมาตายต่อหน้าต่อตา ซึ่งพี่ชายของเขาก็คือ 1 ในเหยื่อของความรุนแรงในโรงเรียนมัธยมปลายยงทัน เขารับจ้างแก้แค้นให้คนที่ถูกรังแกในโรงเรียน จีซูฮอนตรวจพบโดยบังเอิญว่าเขาเหลือชีวิตอยู่อีกไม่ถึง 1 ปี จากโรคร้ายเนื้องอกในสมองระยะสุดท้าย หมอเจ้าของไข้แจ้งให้เขารีบเข้ารับการรักษา เพราะหากอาการกำเริบ อาจมีอาการซ้ำซ้อนนั่นคือ จะชอบใช้ความรุนแรงโดยไม่รู้ตัวเด็กสาวดาวเด่นประจำโรงเรียนด้วยวิกผมบ๊อบสีขาวสะดุดตา เพื่อนนักเรียน ม. 5 ร่วมชั้นของ อ๊กชานมี และ จีซูฮอน มีอดีตอันเจ็บปวดเพราะตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียน ถูกเพื่อนนักเรียนหญิงรุมกลั่นแกล้งอย่างหนัก ด้วยนิสัยเงียบขรึมไม่สู้คน ก็ยิ่งทำให้ถูกรังแกหนักข้อมากขึ้น จนวันหนึ่งจีซูฮอนได้ช่วยสั่งสอนแก๊งนักเรียนหญิงที่แกล้งเธอ พร้อมกับสั่งให้พวกนั้นมาขอโทษ ด้วยเหตุนี้เธอจึงเป็นนายหน้าของซูฮอนในภารกิจรับจ้างล้างแค้นให้นักเรียนคนอื่นที่โดนรังแกหนุ่มรุ่นพี่สุดหล่อแสนดี น้ำใจงาม คาบช้อนทองมาเกิดในครอบครัวตระกูลแชโบล รวยโคตรๆ เดิมทีต้องจบ ม.6 ไปแล้ว แต่ว่าเขาประสบอุบัติเหตุและสูญเสียความทรงจำไป จึงตัดสินใจกลับเข้ามาเรียนซ้ำชั้น ม.6 อีกครั้ง เพื่อฟื้นคืนความทรงจำ เป็นอีกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม พัควอนซ็อก พี่ชายของอ๊กชานมีเด็กหนุ่มอนาคตไกล ลูกชายนายตำรวจใหญ่ ผู้กำกับสน.ยงทัน และยังเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนมัธยมปลายยงทันอีกด้วย เขาได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้คอยช่วยเหลือ ซ็อกแจบอม ที่สูญเสียความทรงจำ ภายใต้ภาพลักษณ์เด็กเนิร์ดเรียกเก่งแต่กลับซ่อนความเลวระยำด้านมืดของตนเอาไว้ เป็นอีกคนที่รู้ความลับของอ๊กชานมี ว่าเป็นแฝดน้องของ พัควอนซ็อกสาวแซ่บสุดแสบประจำโรงเรียน แสดงตัวว่าชอบ จีซูฮอน อย่างออกนอกหน้า และหากใครเข้ามาวอแวกับผู้ของนางก็ต้องเป็นศัตรูกันไปโดยปริยาย เป็นลูกเลี้ยงของผู้กำกับสน.ยงทัน พ่อของ กีโอซอง เมื่อไม่พอใจใคร ก็จะใช้วิธีลากไปตบสั่งสอน โดยยืมมือก๊วนเพื่อนสาวแสบนอกโรงเรียนมาจัดการ เป็นไม้เบื่อไม้เมากับ อ๊กชานมี เพราะอิจฉาที่ ซูฮอนคอยปกป้องตลอดๆพี่ชายฝาแฝดของอ๊กชานมี แยกจากกันตั้งตอนเด็กอายุ 8 ขวบ เพราะถูกรับมาเลี้ยงโดยครอบครัวฐานะดีที่กรุงโซล โดยไม่มีใครรู้ว่าสองพี่น้อง โทรศัพท์หากัน วิดีโอคอลติดต่อกัน และนัดเจอกันมาโดยตลอด และตอนที่เขาเสียชีวิตจากการตกลงมาจากอาคารเรียน ก็เพิ่งคุยกับน้องสาว อ๊กชานมีจึงไม่เชื่อว่าพี่ชายจะฆ่าตัวตาย จึงย้ายมาเรียนโรงเรียนเดียวกับที่พี่ชายเคยเรียน เพื่อนหาสาเหตุการตายของชานกยูนักเรียนจอมเกเร นิสัยเลวขั้นสุด อีกหนึ่งหัวโจกชั้น ม.6 และเป็นตัวการใช้ความรุนแรงกับเพื่อนนักเรียนที่อ่อนแอกว่า ทำผิดร้ายแรงขนาดข่มขื่นเพื่อนนักเรียนหญิงในห้องมืดล้างภาพของโรงเรียน ก็รอดคุกรอดตะรางกลับมาทำชั่วได้อีก เพียงเพราะเป็นลูกเศรษฐี บ้านรวย และครอบครัวเป็นผู้บริจาคเงินอุปถัมภ์คนสำคัญของโรงเรียนคิมจูรยอง รับบทเป็น ผู้หมวดจินโซจอง ผู้รับผิดชอบคดีฆาตกรรมพัควอนซ็อกจางฮยอนซอง รับบทเป็น ผู้กำกับ กีวังโด พ่อของ กีโอซองซอฮเยริน รับบทเป็น ภรรยาใหม่ของ กีวังโด และเป็นแม่ของกุกจีฮยอนอูยอน รับบทเป็น ฮงอาจอง เด็กฝึกไอดอล ที่ภาคภูมิใจในการท้องป่องของตัวเองอีซอมิน รับบทเป็น กุกจีฮยอนพัควอนซ็อก หรือ อ๊กชานกยู ถูกครอบครัวมีฐานะในกรุงโซล รับตัวจากบ้านเด็กกำพร้าฮันซองในปูซาน ไปอุปการะเลี้ยงดูตั้งแต่ตอนอายุ 8 ขวบ และสองพี่น้องก็ได้ติดต่อหากันมาตลอดจนโตแม้กระทั่งในวันเกิดเหตุทั้งคู่ก็โทร.วิดีโอคอลหากัน แต่จู่ๆ วอนซ็อกก็วางสายไปโดยไม่บอกกล่าว ชานมีเข้าใจว่าสายหลุด หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันเธอก็ต้องช็อก เมื่อรู้ข่าวว่าพี่ชายเสียชีวิตแล้ว ตำรวจสรุปคดีว่าเป็นการฆ่าตัวตาย แต่เธอไม่เชื่อ ด้วยเหตุนี้อ๊กชานมีจึงตัดสินใจใช้โควตานักกีฬายิงปืนย้ายมาเรียนต่อ ที่โรงเรียนมัธยมปลายยงทันในโซล ที่วอนซ็อกเคยเรียน เพื่อสืบเรื่องการตายของพี่ชายวันแรกที่โซล ชานมีก็มีเรื่องกับ จีซูฮอน (รับบทโดย พัคโซโลมอน) หนุ่มหล่อมาดเท่ นักกีฬาชกมวย และนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนมัธยมปลายยงทัน เมื่อเธอไปซื้อรถสกูตเตอร์ที่ลงประกาศขาย โดยไม่รู้ว่าเป็นรถของซูฮอนที่ถูกขโมยมา สุดท้ายสองคนก็กลายเป็นเพื่อนที่คอยให้ความช่วยเหลือกันและกัน ชานมีได้รู้ว่าเขานี่เองที่เป็นคนโทร.แจ้งตำรวจเรื่องการตายของวอนซ็อก นอกจากนี้ ชานมี ยังได้บังเอิญไปรู้ความลับของซูฮอนเรื่องที่เขากำลังป่วยหนัก และจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแต่ยังมีความลับดำมืดอีกอย่างของจีซูฮอน ที่มีเพียง แทซูยอน (รับบทโดย จองซูบิน) สาวผมบ๊อบขาว เท่านั้นที่รู้ ว่าเขารับจ้างแก้แค้นให้กับนักเรียนที่ถูกรังแก โดยรับจ้างจากพ่อของเหยื่อให้ไปจัดการ ซาจุงกยอง (รับบทโดย จินโฮอึน) นักเรียนเลวที่ข่มขืนเหยื่อและข่มขู่จนเด็กสาวคิดสั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งคนคอยประสานงานและเป็นนายหน้าให้ ก็คือ ซูยอน อดีตเหยื่อความรุนแรงที่ซูฮอนเคยช่วยเอาไว้นั่นเองระหว่างนั้น ซูฮอน นึกสงสัยเรื่องที่ชานมีแสร้งทำเป็นไม่รู้จักพัควอนซ็อก ส่วนอ๊กชานมีก็ต้องช็อกเมื่อได้รู้ว่าตัวตนของวอนซ็อกแตกต่างจากที่เธอรู้จัก ทั้งนี้จากคำบอกเล่าของ อิมโซมี (รับบทโดย --) สาวป๊อปของโรงเรียนอีกคนซึ่งย้ายไปเรียนที่อื่น ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับพี่ชายอันน่าตกใจ ว่าการตายของวอนซ็อก น่าจะมีแต่คนดีใจ เพราะเขาเป็นคนชั่ว คนเลว ที่รังแกคนอ่อนแอกว่า ไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงขณะเดียวกัน จีซูฮอนอดกังวลไม่ได้ว่าจะมีคนรู้เรื่องที่เขาลงโทษซาจุงกยอง และเมื่อซาจุงกยองออกจากโรงเรียน เหล่านักเรียนต่างก็สรรเสริญคนลงโทษว่าเป็น ฮีโร่ แต่พ่อแม่ของซาจุงกยองไม่ยอม ใช้อำนาจเร่งรัดให้ตำรวจสน.ยงทัน ตามจับคนที่ทำร้ายลูกชายตนมารับโทษให้ได้ ชานมีต้องเข้าไปพัวพันในการสอบสวนของตำรวจในฐานะพยาน และเธอให้การตามจริงว่าเธอเจอกับซูฮอนหลังโรงเรียนในวันที่ซาจุงกยองถูกทำร้าย จนซูฮอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเมื่อได้ข้อมูลมาว่า กีโอซอง (รับบทโดย แชซังอู) เป็นเพื่อนสนิทกับวอนซ็อก ชานมีจึงนัดพบเพื่อสืบข้อมูล แต่ก็ไม่ได้อะไรมากนัก โอซองกลับบ้านไปโดยลืมมือถือทิ้งไว้ ชานมีจึงขับรถสกูตเตอร์ตามไปคืนให้ จนได้รู้ว่า กุกจีฮยอน (รับบทโดย อีซอมิน) สาวแซ่บทำตัวไฮโซขั้นสุด เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ออกตัวว่าชอบ ซูฮอน พักอยู่บ้านเดียวกันกับ กีโอซอง ทั้งนี้เพราะ แม่ของจีฮยอน แต่งงานใหม่กับ กีวังโด (รับบทโดย จางฮยอนซอง) ผู้กำกับสน.ยงทัน พ่อของโอซองเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้น ชานมีถูก กุกจีฮยอน นัดออกไปให้ก๊วนเพื่อนนอกโรงเรียนตบจนสภาพยับเยิน แถมวันเดียวกันยังมีคนเอารูปโป๊ะตัดต่อไปติดประจานทั่วตึกหอพักจนถูกไล่ออกจากหอพักเพราะถูกร้องเรียนว่าให้ที่พักกับเด็กนักเรียน ซูฮอนแนะนำให้ชานมีกลับไปโรงเรียนเดิมก่อนที่เรื่องจะแย่กว่าเก่า ระหว่างนั้น ชานมีก็เจอกระดาษโน้ตแผ่นที่สองในล็อกเกอร์ของตัวเองโดยนัดให้ออกไปเจอ บอกว่ามีความลับสำคัญจะบอก แต่เมื่อไปถึงที่นัดเธอก็ต้องตกใจคาดไม่ถึง เมื่อได้เจอกับ รุ่นพี่หนุ่มสุดหล่อ ซ็อกแจบอม (รับบทโดย ซอจีฮุน) ที่กลับมาเรียนซ้ำชั้น ม.6 ใหม่ เพื่อฟื้นความทรงจำ และเธอเป็นคนสอนยิงปืนให้กับเขา แจบอมบอกว่าเขาก็ได้รับโน้ตนัดให้ออกมาเช่นกันหลังกลับจากไปเยี่ยมแม่ที่สถานพักฟื้นนึงฮวา ซูฮอนไปเป็นเพื่อชานมีเพื่อรับของของพัควอนซ็อกที่บ้านพ่อแม่บุญธรรม และระเบิดอารมณ์ใส่ต่อความเห็นแก่ตัวและไม่มีน้ำใจของชายหญิงคู่นั้น ที่ไม่แม้แต่จะสืบหาความจริงในการตายของวอนซ็อกระหว่างนั้น จู่ๆ ฮงอาจอง (รับบทโดย อูยอน) เด็กฝึกไอดอล ดาวเด่นของโรงเรียนก็กลับจากออดิชั่นมาเรียนหนังสือ ชานมีให้ซูฮอนซึ่งสนิทกันว่าเธอขอนัดเจอ เพื่ออยากสอบถามข้อมูลเพิ่ม เพราะรู้มาว่าอาจองกับพี่ชายเป็นแฟนกัน แต่ชานมีก็ต้องแปลกใจเมื่อฮงอาจองบอกว่า เธอกับวอนซ็อกเป็นแค่แฟนปลอมๆ หลอกคนอื่นเท่านั้นชานมี จึงต้องเริ่มสืบหาข้อมูลแฟนตัวจริงของวอนซ็อกว่าเป็นใครกันแน่ โดยใช้เบาะแสจากรูปถ่ายที่พี่ชายเคยส่งมาอวดทางไลน์ว่าถ่ายกับแฟนโดยไม่ยอมให้เห็นหน้าเด็กผู้หญิงที่เป็นแฟนกัน ซึ่งถ่ายที่ร้าน PIANO CAFÉ และได้เจอกับ ควอนเซจิน (รับบทโดย คังอีซ็อก) นักเรียนดนตรี เพื่อนของพี่ชาย และยืนยันว่า วอนซ็อก เป็นคนดี ชานมีต้องตกใจเมื่อเซจินบอกว่า เขาสงสัยคนที่ผลักวอนซ็อก คือซูฮอน และอยากจับเขาให้ได้ และแก้แค้นให้วอนซ็อกก่อนจะไปเรียนต่อดนตรีที่เมืองนอกฮงอาจอง ชอบใจที่ ชานมีจัดการกับ กุกจีฮยอน ที่ปากดีใส่จนยับเยิน และได้รู้ความจริงแล้วว่า ชานมีคือน้องสาวของวอนซ็อก เธอจึงบอกข้อมูลสำคัญว่า พี่ชายของเธอเคยเป็นคนดีและเป็นตัวตึงคอยช่วยพวกนักเรียนที่ถูกรังแก แค่จู่ๆ มาถูก กีโอซอง ปั่นหัว บังคับให้ทำเรื่องไม่ดีตามคำสั่ง เพราะกุมความลับสำคัญบางอย่างของวอนซ็อกเอาไว้ระหว่างนั้น ซูฮอน รับงานแก้แค้นจากแทซูยอนอีกครั้ง เพื่อหาเงินจ่ายค่าดูแลแม่ โดยไปจัดการสั่งสอนให้ จูฮย็อกกอน ไปขอโทษสูตินรีแพทย์แม่ของเด็กสาวที่ไม่ยอมเป็นแฟนกับเขา และถูกเขาแทง 20 ครั้งจนตายคาที่เมื่อ 2 ปี ก่อน ซูฮอนกลับออกไป และนัดให้ฮย็อกอนไปโรงพยาบาลเพื่อขอโทษแม่ของเหยื่อในวันรุ่งขึ้น แต่กลับปรากฏว่ามีคนพบร่างจูฮย็อกกอน กลายเป็นศพในศูนย์ปรับแต่งรถของพ่อเขานั่นเอง รูปการณ์ของคดีและสภาพศพที่ถูกทำร้าย ไม่ต่างจากคดีห้องมืดของโรงเรียนมัธยมปลายยงทันเลยจู่ๆ กีโอซอง ก็เข้ามาหาอ๊กชานมี บอกว่าจะช่วยไม่ให้เธอโดนพ่อของเขาใช้อำนาจไล่เธอออกจากโรงเรียนในคดีทำร้ายร่างกายจีฮยอน และจะช่วยเธอตามหาตัวฆาตกรที่ฆ่าวอนซ็อกอย่างเต็มที่มาร่วมลุ้นการตามสืบหาความจริงคดีฆาตกรรมพี่ชายฝาแฝดของอ๊กชานมี ว่าที่สุดแล้วฆาตกรจะเป็นใคร จีซูฮอน จะรอดตายจากโรคร้าย และพ้นจากการถูกจับข้อหาทำร้ายคนอื่นด้วยการรับจ้างแก้แค้นหรือไม่ ใน Revenge of Others รับชมแบบถูกลิขสิทธิ์ ทาง Disney Plus ทั้ง บรรยายไทย และพากย์ไทย ทุกวันพุธ วันละสองตอน เวลา 15.45 น. ซีรีส์วัยรุ่น แนวดรามา คัมมิงออฟเอจ และ แก้แค้น ผลงานของหนุ่มฮอตจากซีรีส์ มัธยมซอมบี้ พัคโซโลมอน และดาวรุ่งพุ่งแรงแน่นจอ สะท้อนปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนมัธยมปลาย การบูลลี่ในหมู่วัยรุ่น เมื่อหวังพึ่งกฎหมายไม่ได้ วัยรุ่นเลยทำตัวเป็นศาลเตี้ย รับจ้างเคลียร์ปัญหาความรุนแรง ลงทัณฑ์คนผิดด้วยตัวเอง แรง ชัด และ จัดเต็มมากๆ