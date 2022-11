เต็มคาราเบล!! กอดคอกันทุบ “Reborn Rich” เรตติ้งพุ่งสู่ 2 หลัก “ใต้ร่มราชินี” ทำสถิติสูงสุดใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน Reborn Rich ซีรีส์เรื่องใหม่ของ “ซงจุงกิ” (Song Joong-ki) มีเรตติ้งเป็นตัวเลขสองหลัก เพียงในตอนที่สามเท่านั้น จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea ซึ่งทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 10.8 % ยอดคนดูสด 2.669 ล้านคน นับเป็นสถิติใหม่สำหรับซีรีส์Reborn Rich ยังเป็นซีรีส์ที่มีผู้ชมมากที่สุด ในช่วงเวลาที่อยู่ในกลุ่มผู้ชมหลักอายุระหว่าง 20 - 49 ปี โดยได้รับเรตติ้งเฉลี่ย 5.0 % นอกจากนี้ยังทำสถิติ เป็นแชมป์เรตติ้งในการออกอากาศตอนแรกของช่อง JTBC ในปี 2022 นี้ ไปครอง ด้วยเรตติ้ง EP.1 - 6.058 % พร้อมกับ พุ่งขึ้นใน EP.2 ที่ 8.854 %ในขณะเดียวกัน ซีรีส์ฮิตของ “คิมฮเยซู” (Kim Hye-soo) เรื่อง “ใต้ร่มราชินี | Under The Queen's Umbrella” ก็ไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ของตัวเองอีกครั้ง ในตอนล่าสุดของซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ โดยทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 13.415 เปอร์เซ็นต์ ด้วยยอดผู้ชมสด 3.247 ล้านคน ซึ่งครองอันดับหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันในทุกช่องเคเบิลUnder The Queen's Umbrella ยังคงครองใจผู้ชม อายุระหว่าง 20 - 49 ปี ซึ่งทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 5.5 %ซีรีส์สุดสัปดาห์อีกเรื่อง The First Responders ออกอกาศ ศุกร์ - เสาร์ ทางช่อง SBS มีกระแสตอบรับยอดเยี่ยมไม่แพ้ใคร ในการออกอากาศเพียง 3 ตอน เท่านั้น EP.1 - 7.6 %, EP.2 - 9.4 % และ EP.3 - 8.5 %ซีรีส์ครอบครัว “Three Bold Siblings” ทางช่อง KBS ก็ยังสามารถรักษาตำแหน่งเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในทุกช่องของวันอาทิตย์ โดยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากวันเสาร์ 18.9 % เป็น 21.0 % ในคืนวันอาทิตย์เรียบเรียงจาก : soompi.com