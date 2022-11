Review ซีรีส์ : “หยางมี่-สวี่ข่าย” รวมพลังดาเมจส่งความเขิลจุก ในซีรีส์โรแมนติกสมการรอคอย “กฎล็อกลิขิตรัก”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

นาทีนี้เชื่อว่าสาวไหนก็อยากสิงเป็นแม่หยางมี่กันทั้งเมือง เพราะในซีรีส์จีนโรแมนติกแห่งปีที่แฟนๆ ต่างปูเสื่อรอจนเสื่อขึ้นเป็นกอเห็ดอย่าง ‘กฎล็อกลิขิตรัก’ (She and Her Perfect Husband - 2022) ต่างก็อิจฉาในความสวยฟาด หุ่นเป๊ะ ชุดปัง หน้าแน่น ขาเรียวของแม่มาก แถมยังจูงมือนักแสดงรุ่นน้องหน้าหวานอย่าง ‘สวีข่าย’ พระเอกจากตำนานรักสองสวรรค์ (Ancient Love Poetry - 2021) และ ลำนำรักแห่งฉางอัน (Court Lady -2021) มารับบทสามีเก๊ๆ แต่เคมีฟินเว่อร์พล็อตพื้นๆ แสนอลเวง (เหมือนละครไทยบางเรื่อง) แต่ฟาดด้วยไดอะล็อคแสบๆ และชั้นเชิงการประกบแพ็คคู่ที่ส่งเคมีเข้ากันและทรงเสน่ห์ในสไตล์ของตัวเองของหยางมี่และสวีข่าย เรียกว่าแค่ส่งสายตาก็ทำเอาผู้ชมเขิลม้วน ตายสงบศพสีชมพูไปตามๆ กัน แถมเนื้อเรื่องยังแอบสะท้อนค่านิยมหนุ่มสาวสมัยใหม่ที่มักถูกกดดันจากสังคมหรือพ่อแม่ให้ต้องแต่งงานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตการงาน หรือสร้างความมั่นคงในชีวิต ผ่านตัวละครหลักทั้งสอง อย่างทนายสาวโสด ‘ฉินซือ’ ที่มีความมุ่งมั่นเติบโตในเส้นทางทนาย แต่เพราะบริษัทใหม่มีกฎว่าทนายความคดีครอบครัวต้องมีคุณสมบัติต้องแต่งงานแล้วเท่านั้น ขณะเดียวกัน ‘หยางหัว’ ชายหนุ่มที่ถูกแม่บังคับให้แต่งงาน เพราะหวังให้ชีวิตมั่นคง เพื่อหาทางออกทั้งสองจึงได้มาพบกันและตัดสินใจแต่งงานกันแบบไม่ทันตั้งตัว เพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้เปิดเรื่องราวด้วยมาดนางพญาสุดเริ่ดของฉินซือ (หยางมี่) ทนายสาวผู้เก่งกาจกำลังจัดการกับคู่กรณีของลูกความตัวแสบ ประเภทพ่อบ้านเมียเผลอและยังเป็นพี่ชายของนางอีกด้วย (อ้าว...เข้าข้างพี่สะใภ้ เทพี่ชายซะงั้น) จากฉากนี้แสดงให้เห็นคาแร็กเตอร์ของฉินซือเป็นคนฉลาด หัวไว เด็ดขาดมีความมั่นใจในตัวเอง ที่สำคัญฝีปากเฉียบคม ชนิดพูดสั้นๆ แต่เอาอยู่ ก่อนฉายให้เห็นภาพสำนักงานกฎหมายเฉิงแอนด์ฮุยสุดเฉิดฉายและโปรเฟสชั่นแนลที่ฉินซือทำงานเป็นหัวหน้าแผนกคดีครอบครัวขณะที่พระเอกหยางหัว (สวีข่าย) หนุ่มหล่อสะอาดสะอ้าน กำลังโดนแม่จอมเจ้ากี้เจ้าคะยั้นคะยอให้ไปดูตัวชนิดเปิดประวัติสาวๆ ออกมาให้ราวแคตตาล็อค และให้ออกไปทำงานเป็นงานเป็นการบ้าง จากการบ่นชุดใหญ่ของมนุษย์แม่ ทำให้ผู้ชมรู้ว่าหยางหัว เป็นหนุ่มหัวดีจบการเงินจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง แต่ไม่ชอบเข้าสังคม ขนาดมีเพื่อนเป็นเต่าในโหลแก้ว รักอิสระ รักความสงบเรียบง่าย ไม่ชอบความกดดัน และเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้น และเพื่อตัดรำคาญเขาจึงตัดสินใจจ้างสาวมาออกเดตเพื่อจะได้เป็นอิสระจากแม่ตัดกลับมาที่ฉินซือตลอดเวลาฉินซือมีผลงานการทำงานโดดเด่นจนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นอย่างมาก จนเสนอฉินซือเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับสมาคมนักธุรกิจหญิง และต้องเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงของสมาคมนี้ ในงานเธอกลับพบหยางหัว (สวีข่าย) ชายผู้อยู่ในรูปถ่ายที่เธอตั้งเป็นผัวทิพย์บนโต๊ะมาโดยตลอด เพราะตอนสมัครงานผู้กรอกใบสมัครให้เธอคือพี่ชายตัวแสบ ที่กรอกว่าเธอแต่งงานแล้ว เพื่อให้ได้รับการพิจารณาโดยที่ฉินซือไม่ได้รู้เรื่องรู้ราว จนเมื่อได้งานทำให้เธอมารู้ความจริงและตกกระไดพลอยโจนไปกับสถานการณ์นี้ เธอจึงทำได้เพียงปั้นสามีมโนขึ้นมาจากการดึงภาพผู้หน้าตาดีที่ไหนก็ไม่รู้จากโซเชียลมีเดียมารีทัชเป็นรูปคู่กับตัวเองตั้งไว้หน้าโต๊ะทำงาน เพื่อรับสมอ้างว่ามีสามีแล้วแต่ไหนเลยจู่ๆ สามีที่ไม่เคยมีตัวตนของเธอกลับมาปรากฏตัวในงานเลี้ยงค่ำคืนนี้ เหตุการณ์อลเวงจึงเริ่มต้นขึ้น แต่ก็เหมือนเข้าล้อคอยู่ในที เมื่อฝ่ายชายถูกแม่บังคับให้แต่งงาน และฝ่ายหญิงจำเป็นต้องใช้ฐานะแต่งงานในการทำงานต่อจากคนสองคนซึ่งไม่คิดจะแต่งงาน กลับปุ๊บปั๊บมาจดทะเบียนสมรสกันที่ว่าการอำเภอกลายเป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย (ซะงั้น) เพื่อประวิงเวลาคิดหาทางออกที่ดีกว่าที่เป็นเรื่องราวชุลมุนเข้าไปอีกเมื่อทั้งสองต้องเล่นละครกันไป ท่ามกลางความสงสัยของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแถมการปรากฏตัวของแฟนเก่าฉินซือยังโผล่มาอีกและจับโป๊ะได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันทันทีว่าทั้งสองไม่ใช่คู่สามีภรรยากันจริงๆ แต่ยังไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันแต่สถานการณ์หนีเสือปะจระเข้นี้ ความรู้สึกระหว่างทั้งคู่กลับกำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป จากนิสัยต่างกันสุดขั้ว กลายเป็นการดูแลความรู้สึกของกันและกัน จากความบังเอิญก่อเกิดเป็นความรักต่างวัย แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป….งานนี้สายฮาสายโรแมนติดที่เฝ้ารอเรื่องนี้ไม่มีผิดหวังด้วยประการทั้งปวง ด้วยพล็อตเตรียมขำรอนี้ ยิ่งได้ 2 ตัวตึงจาก ’หยางมี่’ รุ่นใหญ่มาประชันกับ ‘สวีข่าย’ พระเอกรุ่นกลาง บอกเลยว่าคุ้มสมดังที่ดูทีเซอร์วนไปมาปีกว่า แค่ออกมาฉายไม่กี่วันก็ขึ้นท็อป 5 ของ WeTV Hot นี่ยังไม่รวมยอดวิวจากสำนักงานอื่นๆ เพราะแม้ ‘กฎล็อกลิขิตรัก’ (She and Her Perfect Husband - 2022)จะเล่าเรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป แค่ก็หยอดมุกขำมุกฮากันไปตลอดเรื่องตั้งแต่ฉากเจอกันครั้งแรกฉินซือใช้วิธีจูบประกบปากหยางหัวต่อหน้าคนทั้งงานกะปิดปากหยางหัว ไม่ให้ความลับของเธอรั่วไหล ก่อนลากไปเคลียร์กันในห้องน้ำ หรือการจัดฉากการแต่งงานปลอมๆ นี้ให้แนบเนียน ฉินซือถึงกับร่างเอกสารประวัติปลอมๆ ของหยางหัวมาให้หยางหัวอ่านเป็นการบ้าน ประหนึ่งราวเอกสารการประชุม กะว่าต้องพูดให้เหมือนกัน (อาราย...จะเว่อร์เบอร์น่าน)หรือจะฉากความรั่วของนางเอกที่สวยเป๊ะทำงานเก่งเว่อร์ขนาดนั้น แต่ชีวิตส่วนตัวคือเละ ไร้ระเบียบบ้านรกราวฝ่าสมรภูมิสงคราม นอนก็กรนดังยังกะเรือเกลือ (เอ๊ะ...หรือโรงสีดี?)ที่โดดเด่นสะดุดตาต้องยกให้ฉากและเสื้อผ้าของซีรีส์เรื่องนี้ แทบสาดสีกันแทบทุกฉาก ไม่ว่าจะเป็นบ้านของนางเอก สำนักงานทนายความ ดีไซน์มาสไตล์โมเดิร์นคัลเลอร์ฟูลสุดๆ ถ่ายทอดความเป็นเมืองใหญ่ที่มีความทันสมัย สอดแทรกความเป็นแฟชั่นนิสต้าในทุกการปรากฏตัวของนางเอก เพราะแม่แกจัดเต็มปังปุริเย่ทุกลุคหัวจรดเท้า ตั้งแต่เครื่องสำอาง เสื้อผ้าหน้าผม กระเป๋ารองเท้าสุดทุกชุด (แอบ Tie in รัวๆ)อีกเครดิตหนึ่งที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้ คือ ไดอะล็อค บทพูดของตัวละครหลัก ที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้สนุกสนานและมีความคมแตกต่างจากซีรีส์พล็อตแต่งงานหลอกที่เคยเห็นอยู่บ่อยๆเพราะด้วยคาแร็กเตอร์ของตัวละครทั้งสองทำงานเป็นหัวหน้าทนายครอบครัวและนักวิเคราะห์การเงิน จึงเป็นมีสายตาเฉียบแหลม ฉลาดมีไหวพริบ เข้าขั้นจอมวางแผน ช่างเจรจาต่อรอง ไม่ยอมเสียเปรียบใครทำให้มีหลายฉากพระนางของเราได้โชว์ฝีปากแสบๆ คันๆ ทักษะการเจรจาเหนือชั้นให้ได้อึ้งไปตามๆ กัน งัดเอามาใช้ทั้งกับเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแค่ตอนหยางหัวรู้ความจริงว่าฉินซือแอบอ้างใบหน้าของเขาว่าเป็นสามีทิพย์ เขาถึงขั้นร่างสัญญาต้นฉบับกันในห้องน้ำนั่นละให้เธอเลิกเอาเขาไปโมเมเป็นผัวมโนภายใน 3 ตัว หรือตอนที่หยางหัวพาฉินซือไปเจอพ่อแม่ว่าเขาจะแต่งงานกับฉินซือ แม่ผู้แสนโวยวายกลับรู้ทันลูกชายแกล้งเห็นดีเห็นงาม ยุให้แต่งงานจริงๆ เพราะคิดว่าลูกชายไม่กล้า แต่มีหรือจะรอดสายตาฉินซือนางถึงกับแก้ลำเร่งงานแต่งให้เร็วขึ้น แถมร่ายแผนอนาคตการอยู่ร่วมกัน ทำเอาว่าที่แม่ผัวแทบกรี๊ดนี่แค่เบาๆ ไปนั่งอมยิ้มกันได้ในซีรีส์ตัวเต็มแต่เสน่ห์ชุบชูใจของซีรีส์เรื่องนี้คือเคมีความเลิกลั่ก ความน่ารักน่าเอ็นดูของคู่พระนาง ถึงชีวิตจริงอายุจะห่างเกือบ 9 ปี แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคเคมีความฟินนี้เรื่องนี้สวีข่ายมาแนวหล่อซึมๆกวนตีนหน้าตาย ส่วนหยางมี่มาแนวพี่สาวที่ปรึกษา เพราะงัดข้อกับแม่ทีไรฉินซือจัดการให้เรียบ และถึงหยางหัวจะไม่ยอมเสียเปรียบใคร แต่พออยู่กับฉินซือเขากลายเป็นหนุ่มซื่อเชื่อฟังภรรยาขึ้นมาทันที ออๆ ทุกคำนางเอกขอร้องให้ช่วยดูงบการเงินเพื่อหาจุดบอดของคู่ค้าธุรกิจ น้องก็ทุ่มเทช่วยดูให้ทั้งคืนแถมช่วยทำความสะอาดจัดระเบียนบ้านนางเอกได้เรียบกริบ ฉากนี้ไม่ว่าสาวไหนต่างอยากต่อคิวสมัครเป็นภรรยาของเขาขึ้นมายาวเหยียด เรียกว่าเป็นความต่างที่มาเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพราะในขณะที่นางเอกเป็นเวิร์คกิ้งวูแมนจ้าๆ พระเอกเป็นคนอยู่ติดบ้าน ชอบจัดห้องแต่มีความเหมือนกันคือทันคนทั้งคู่ซีรีส์มาในโทนโรแมนติกคอเมดี้ แต่ก็สะท้อนค่านิยมชีวิตสังคมจีนรุ่นใหม่ อีกทั้งให้ข้อคิดการเลือกใช้ชีวิต อย่างนางเอกที่ไม่เชื่อมั่นในความรักจึงให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในหน้าที่งาน จนกลายเป็นคนบ้างาน ไม่ใส่ใจดูแลชีวิตตัวเอง ต่างจากพระเอกที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่หลีกเลี่ยงแรงกดดัน พอใจกับชีวิตสุขนิยมแค่พอกินพอใช้ ทำให้เขาไม่คิดแต่งงาน เพราะไม่อยากกดดันตัวเองไปตามติดความหวานปนฮากันได้ทาง WeTV 40 ตอนจบSoftlensmydramalist.comhttps://wetv.vip/th