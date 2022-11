คอนเฟิร์ม “แชจงฮยอบ & คิมโซฮยอน” รับบทนำในซีรีส์โรแมนติก “Is It a Coincidence?” ดูปีหน้า

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน IOK Company ต้นสังกัดของแชจงฮยอบ ได้ประกาศยืนยันกับสื่อว่า “นักแสดงแชจงฮยอบจะปรากฏตัวในละครเรื่องใหม่ Is It a Coincidence? และกำลังเริ่มถ่ายทำอย่างเป็นทางการ”สร้างจากเว็บตูนยอดนิยมชื่อเดียวกัน “Is It a Coincidence?” บอกเล่าเรื่องราวของคนหนุ่มสาวที่ค้นหารักแท้และตามความฝันของพวกเขา หลังจากที่เธอได้บังเอิญพบรักแรกเมื่อ 10 ปีที่แล้วโดยบังเอิญก่อนหน้านี้ คิมโซฮยอน ได้รับการยืนยันแล้วว่า เธอจะแสดงนำในซีรีส์เรื่องนี้ในบท อีฮงจู สาวเก่งโปรดิวเซอร์ผู้ผลิตแอนิเมชั่นที่กลัวความรัก เนื่องจากมีความทรงจำอันแสนเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ครั้งก่อนของเธอคอยกัดกินสำหรับ แชจองฮยอบ จะเป็นนักแสดงนำชาย มาในบท คังฮูยอง นักวางแผนการเงินที่หล่อเหลาและชาญฉลาด ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่คังฮูยองรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่น่าเบื่อและไร้ความหมาย เขาพบว่าหัวใจของเขาเต้นระรัวอีกครั้ง เมื่อกลับมาเหยียบแผ่นดินเกาหลีบ้านเกิดเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี และบังเอิญได้พบกับ อีฮงจู รักแรกสมัยโรงเรียนมัธยมโดยไม่คาดคิด หลังจากเวลาผ่านไป 10 ถึงปีIs It a Coincidence เป็นผลงานของผู้กำกับ “ซงฮยอนอุค” จาก The King’s Affection และ The Golden Spoon แพลนออกอากาศในปี 2023 ยังไม่ระบุช่องทางออนแอร์เรียบเรียงจาก naver.me, soompi.com hancinema.net