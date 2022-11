เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น | Behind Every Star” [2022]

ชื่อเรื่อง : Behind Every Starชื่อเกาหลี : 연예인 매니저로 살아남기ชื่อไทย : ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่นแนวซีรีส์ : คอมเมดี้, ดราม่าการจัดเรต : 13+ผู้กำกับ : แบคซึงรยง (ผลงานก่อนหน้า กำกับซีรีส์เรื่อง Pegasus Market)ผู้เขียนบท : พัคโซยองดัดแปลงจาก : ซีรีส์ชื่อดังของฝรั่งเศส เรื่อง Dix Pour Centออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : ช่องเคเบิ้ล tvNจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 65 นาทีวัน-เวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 21.55 น. (เกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 7 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2565ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Netflix ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 21.30 น. (โดยประมาณ)แนะนำตัวละครหลักในซีรีส์ “ผู้จัดการซุปตาร์ว้าวุ่น | Behind Every Star”อีซอจิน รับบทเป็น มาแทโอหนุ่มใหญ่ที่ทำงานเป็นผู้จัดการนักแสดงคนดังระดับมืออาชีพ และยังควบตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของ Method Entertainment ด้วยในเวลาเดียวกัน เป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่ลูกน้องหลงรัก เป็นจอมวางแผน เก่งกาจด้านการวางกลยุทธ์ รับมือกับปัญหาอย่างมีสติและชาญฉลาดลึกล้ำ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ให้รางวัลต่อความสำเร็จของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เขาไม่เคยรีรอที่จะใช้ทุกยุทธวิธีเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ รักและทุ่มเท ปกป้อง เมธอด เอนเตอร์เทนเมนต์ มากๆ ชนิดที่ใครก็คาดไม่ถึงควักซอนยอง รับบทเป็น ชอนเจอินสวย แซ่บ เจ้าชู้ยืนหนึ่ง ขี้อ่อย หยอดเก่ง จีบเก่ง เป็นจอมบริหารเสน่ห์ และเปลี่ยนผู้เป็นว่าเล่น เจอินทำงานเป็นผู้จัดการซุปตาร์มานานกว่า 14 ปี เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้จัดการภาคสนามที่คอยตามติดไปดูแลเทคแคร์นักแสดงในกองถ่าย จนกลายมาเป็นหัวหน้าทีมผู้จัดการ ชอบการแข่งขันและบ้างาน รวมถึงยังเป็นคนหัวร้อน เป้าหมายมีไว้ให้เธอพุ่งชนโดยไม่คิดให้รอบคอบหรือจะมีผลเสียอะไรตามมา เป็นไม้เบื่อไม้เมากับมาแทโอ มีเรื่องงัดข้อ ขัดแย้งกันเป็นหย่อมๆซอฮยอนอู รับบทเป็น คิมจุงดนเพื่อนซี้เพื่อนเลิฟของ ชอนเจอิน ขนาดมีการขอบริจาคสเปิร์มกันคิดดู ทำงานในตำแหน่งเดียวกันนั่นก็คือหัวหน้าทีมผู้จัดการ แต่มีนิสัยต่างจากเพื่อนสนิทจอมเจ้าชู้อย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นคนที่อ่อนโยน จิตใจดี เข้าอกเข้าใจนักแสดงที่ดูแล และเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องในทีมเป็นอย่างดีจูฮยอนยอง รับบทเป็น โซฮยอนจูผู้จัดการน้องใหม่ไฟแรงในทีมของชอนเจอิน ที่มาพร้อมกับความลับเรื่องชาติกำเนิด ฉลาด ขยัน มุ่งมั่นตั้งใจ เอาตัวรอดเก่ง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มักจะก่อปัญหาให้ปวดหัวโดยไม่คาดคิดเสมอ แต่เธอค่อยๆ เรียนรู้จนเติบโตเป็นผู้จัดการที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างที่ใฝ่ฝัน โดยมี มาแทโอ เป็นไอดอลร่วมด้วยชิมโซยอง รับบท ชิมมยองแอคิมกุกฮี รับบท ยูอึนซูฮวังเซอน รับบท คังฮีซนคิมแทโอ รับบท ชเวจินฮยอกชเวยอนกยู รับบท ชเววอนแจชิมโซยอง รับบท จางมยองแออีฮวังอึย รับบท ประธาน วังแทจาโนซางฮยุน รับบท อีซางอุคชินฮยอนซึง รับบท โกอึนกยอลคิมวอนฮี รับบท โจกีบงมุนฮีกยอง รับบท คังกยองอ๊กพร้อมด้วยทัพนักแสดงรับเชิญ ที่มารับบทเป็นตัวเองในแต่ละตอน อาทิ โชยอจอง, จินซนกยู, อีฮีจุน, คิมซูมี , ซอฮโยริม, ซูฮยอน หรือ คลอเดียคิม และอีกมากมายในระหว่างที่ ท่านประธาน วังแทจา (รับบทโดย อีฮวังอึย) ประกาศขอหยุดงานไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ พร้อมกับมอบหมายให้ ชาวเมธอด หรือ Method Entertainment บริษัทดูแลนักแสดงระดับซุปเปอร์สตาร์ยักษ์ใหญ่ ช่วยกันดูแลบริษัทและคิวงานของนักแสดงในสังกัดให้เรียบร้อยบรรดาผู้จัดการซุปตาร์คนดัง ภายใต้การนำของ มาแทโอ (รับบทโดย อีซอจิน) และหัวหน้าทีมคนอื่นๆ ทั้ง ชอนเจอิน (รับบทโดย ควักซอนยอง) คิมจองดน (รับบทโดย ซอฮยอนอู) (รับบทโดย) และ จางมยองแอ (รับบทโดย ชิมโซยอง) ซึ่งล้วนเป็นเสาหลักร่วมสร้างบริษัทกันมากับประธานวัง รวมไปถึงผู้จัดการน้องใหม่ โซฮยอนจู (รับบทโดย จูฮยอนยอง) ที่เข้ามาอยู่ในทีม ชอนเจอิน ต้องพากันหัวหมุนกับการตามล้างตามแก้ปัญหาสารพัดในแต่ละวัน ที่บรรดา ดารา นักแสดง ในสังกัดก่อวีรเวรเอาไว้โดยเฉพาะ จองมาดน นั้นเครียดหนักกว่าใคร เมื่อจู่ๆ โจยอจอง (รับบทโดย โจยอจอง) ซุปตาร์สาวดาวค้างฟ้า ที่กำลังมีผลงานโกอินเตอร์ในฮอลลีวู้ด ถูกทาบทามให้ร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดัง เควนติน ทารันติโน และเตรียมตัวเต็มที่ในการซ้อมฉากแอ็คชั่น ขี่ม้าอย่างขันแข็ง แต่ปรากฏก่อนจะเซ็นสัญญาเพียงไม่กี่วัน ยอจองกลับโดน ผู้กำกับชื่ดังเท ด้วยข้อหา แก่เกิ๊น ทำเอา คิมจุงดน สงสารและเห็นใจยอจอง จนต้องหลบหน้าไม่กล้าบอกความจริงเพราะผูกพันดูแลกันมาเหมือนครอบครัวแต่เรื่องดันมาดโป๊ะไปถึงหู โจยอจอง จากการหลุดปากของ ผู้จัดการน้องใหม่ โซฮยอนจู จนเรื่องลุกลาม และถึงขั้น โจยอจองประกาศจะยกเลิกสัญญากับ เมธอด จนมาแทโอ ต้องลงมาแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองในขณะที่ชาวเมธอดทุกคน กำลังช็อกกับข่าวการเสียชีวิตกะทันหัน ในต่างประเทศของ ประธานวัง เยจินก็ต้องมีเรื่องหัวจะปวด เพราะนักแสดง ขอถอนตัวจากโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ของผู้กำกับดัง ซึ่งกำลังจะเปิดกล้องในอีกไม่กี่วัน สาวแซ่บจอมบริหารเสน่ห์ ต้องใช้ทุกกระบวนท่าเพื่อเคลียร์เรื่องนี้เคราะห์ซ้ำกรรมซัดใส่ชาว เมธอด ไม่เลิก เพราะ จู่ๆ คังกยองอ๊ก (รับบทโดย มุนฮีกยอง) ภริยา ตามกฎหมายของประธานวัง ประกาศจะขายบริษัท ให้ นายทุนจีน ซึ่ง เรื่องนี้ มาแทโอ และ ทีมไม่เห็นด้วย ปล่อยวางเรื่องข้อขัดแย้ง งดหยุมหัวกัน และระงับความบาดหมางชั่วคราว มาสุมหัวและแท็กทีมปกป้องบริษัทเต็มกำลัง