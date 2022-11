ทั้งบริสุทธิ์ และ ลึกลับ “โกยุนจอง” สวยตาแตก ใน “Alchemy Of Souls Part 2”

“เล่นแร่แปรวิญญาณ | Alchemy of Souls” ซีรีส์แนวโรแมนติก แฟนตาซี เล่าถึงเรื่องราวในอาณาจักรเวทมนตร์ แดโฮ ดินแดนสมมติที่ไม่มีอยู่จริง เมื่อเวทมนตร์แห่งการเล่นแร่แปรวิญญาณ สามารถเอาชนะทุกสิ่งอย่าง จนทำให้โชคชะตาของผู้คนบิดเบี้ยวพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากปรากฏตัวในซีซั่น 1 และได้ขโมยซีนขโมยใจผู้ชมไปในทันที โกยุนจอง จะกลับมาในบท นักซู ซึ่งมาแทน จองโซมิน หรือ มูด็อก Alchemy of Souls ภาค 2 จะออกอากาศเพียง 10 ตอน โดยจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3 ปีต่อมา ภายหลังจาก จางอุก (รับบทโดย อีแจอุค) กลับมาจากขอบเหวแห่งความตายในภาพนิ่ง โกยุนจอง สวมบทบาทเป็นตัวละคร นักซู ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยดวงตาที่เปล่งประกายเจิดจ้า และท่าที่แสนบริสุทธิ์ราวกับว่าอยู่บนฟองสบู่ก็ไม่ปาน ก่อนหน้านี้ มือสังหารเงา นักฆ่าหญิงนาม นักซู (โกยุนจอง) ถูกขังอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอของมูด็อก กระทั่งต่อมา มูด็อกได้พัฒนาความสัมพันธ์กับนายน้อย จางอุก จากนายกับบ่าว เป็น ’จารย์กับศิษย์ จนกลายมาเป็นคู่รักในที่สุด ทั้งคู่ฝันถึงอนาคตที่จะเสพสุขร่วมกัน แต่แล้วจางอุกกลับถูกผลักตกเหวจนเกือบตายโดยฝีมือของมูด็อก ซึ่งร่างถูกควบคุมโดยวิญญาณของ จินมู (โจแจยุน) ในตอนท้ายของ ภาค 1ด้วยเหตุนี้ การปรากฏตัวของหญิงสาวแสนสวยท่าทีลึกลับ ที่มีใบหน้าเหมือนกับ นักซู จึงดึงดูดความสนใจของผู้ชมตาดำๆ อย่างเราท่านยิ่ง อยากรู้เรื่องราวที่ซ่อนซุกอยู่เบื้องหลังผู้หญิงคนนี้ เช่นเดียวกับการแสดงของ โกยุนจอง ในบท นักซู ที่เป็นบทนำของเธอใน “Alchemy of Souls Part 2”ทีมผู้ผลิต เมาท์มอยอวยยศนำหญิงคนสวยว่า “โกยุนจองได้รับความสนใจจากลุคลึกลับ และทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอ ทั้งจาก Sweet Home, The School Nurse Files และ Hunt แม้ว่าเธอจะไม่ได้มีคิวถ่ายทำ แต่เธอก็มาที่กองถ่าย และพยายามทำความเข้าใจตัวละครของเธออย่างละเอียด โดยการซึมซับบรรยากาศในสถานที่ถ่ายทำ ผู้ชมจะตกหลุมรักกับเสน่ห์ของโกยุนจอง ที่เปี่ยมพลังและพร้อมจะระเบิดออกมาด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเธอเอง”ล่าสุด tvN ได้อวดโปสเตอร์แรกของ โกยุนจอง จาก Alchemy of Souls ภาค 2 ออกตามมาติดๆ กัน ตอกย้ำ ลุคสวยบริสุทธิ์และลึกลับ ของเธอได้เป็นอย่างดีAlchemy of Souls ภาค 2 จะออกอากาศตอนแรก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 21:10 น. (ตามเกาหลี) ทางช่อง tvN ชมบรรยายไทย ทาง Netflix อุ่นเครื่อง ชมทีเซอร์แรกของภาค 2 ข้างล่างนี้เรียบเรียงจาก : soompi.com