“ชินฮเยซอน” คืนจอในรอบ2ปี รับบทหญิงสาวที่กลับมาเกิด 19 ชาติภพ จับคู่ดาวรุ่ง “อันโบฮยอน”

เขียนบทโดย นักเขียนน้องใหม่ อีฮเย (Lee Hey) “See You in My 19th Life” เป็นเว็บตูนยอดนิยมของ Naver เกี่ยวกับผู้หญิงที่สามารถจำชีวิตในอดีตของเธอได้ทั้งหมด หลังจากก่อนหน้านี้มีการพูดคุยนักแสดงชินฮเยซอน, อันโบฮยอน และฮายุนคยองได้รับการยืนยันให้ร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ร่วมกับอันดงกู“ชินฮเยซอน” รับบทเป็น บันจีอึม หญิงสาวที่จดจำทุกชาติภพ ทุกชีวิตที่ผ่านมาของตนได้ ต่อการกลับชาติมาเกิดซ้ำๆ ของเธอเป็นเวลาเกือบพันปี บันจีอึน ใช้ชีวิตอย่างขยันขันแข็ง ในชาติภพที่ 19 และตัดสินใจตามหาชายคนหนึ่งชื่อ มุนซอฮา ซึ่งเป็นรักแรกของเธอในชีวิตที่ 18 นักแสดงเจ้าบทบาท ชินฮเยซอน แสดงทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอผ่านผลงานหลากหลาย จาก Mr. Queen, 30 But 17, My Golden Life และ Stranger เธอหวนคืนกลับมาสู่จอเล็ก (ทีวี) อีกครั้งหลังในรอบสองปี ใน See You in My 19th Life จึงเป็นการเพิ่มความคาดหมายสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้“อันโบฮยอน” รับบทเป็น มุนซอฮา ชายหนุ่มที่สายลมแห่งโชคชะตานำพาให้รู้จักกับ บันจีอึม ในชีวิตที่ 18 มุนซอฮา ใช้ชีวิตจมจ่อมอยู่กับความบอบช้ำจากการสูญเสียคนรักตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ความรักครั้งแรกของเขาที่ช่วยให้เขาผ่านความบอบช้ำทางจิตใจคือ ยุนจูวอน ซึ่งเป็นชีวิตที่ 18 ของ บันจีอึม หลังจากการเสียชีวิตของยุนจูวอน มุนซอฮาได้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว อย่างไรก็ตาม มีผู้หญิงแปลกหน้าชื่อ บันจีอึม ปรากฏตัวต่อหน้าเขา และชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง อันโบฮยอนเผยเสน่ห์ผ่านการแสดงของเขา ในซีรีส์มากมาย เช่น Yumi's Cells, Military Prosecutor Doberman, My Name, Kairos และ Itaewon Class ซึ่งตอกย้ำสถานภาพของนักแสดงดาวรุ่งระดับแนวหน้า“ฮายุนคยอง” รับบทเป็น ยุนโชวอน สถาปนิกภูมิทัศน์และเป็นน้องสาวของยุนจูวอน หลังจากพี่สาวของเธอเสียชีวิต ชีวิตของเธอก็พังทลายลง แต่เธอก็ต้องดิ้นรนเพื่อรักษาความสดใสของเธอไว้ เมื่อยุนโชวอนเห็นพี่สาวของเธอในบ้านจีอึมซึ่งเธอพบโดยบังเอิญ เธอสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของบันจีอึม ฮายุนคยองสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในบท ชเวซูยอน ในละครเรื่องก่อนหน้าของเธอ “Extraordinary Attorney Woo” ฮายุนคยองคาดเดาถึงการเปลี่ยนแปลงของเธอเป็นยุนโชวอน ผู้กล้าหาญและใจดีแม้ต้องเผชิญหน้ากับการตายของน้องสาวสุดที่รักของเธอสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด “อันดงกู” จะรับบทเป็น ฮาโดยูน เลขาของมุนซอฮาและเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กด้วยนิสัย เยอะพอๆ กัน ทำให้ทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนซี้กัน แม้ว่าจะมาจากภูมิหลังครอบครัวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ฮาโดยูนก็รู้สึกผูกพันกับเขา วันหนึ่งเขาได้รับข้อเสนอที่คาดไม่ถึงจากพ่อของมุนซอฮา อันดงกูมีผลงานแสดงผ่านบทบาทในหลายโปรเจ็กต์ ตั้งแต่ทหารหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ใน Sweet Home จนถึงบทบาทล่าสุดเป็นบาริสต้าผู้เย็นชาใน The Law Cafe แฟนๆ จึงมีความคาดหวังสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของ อันดงกู ในการแสดงเป็นตัวละครใหม่ใน See You in My 19th Lifeด้านทีมผู้ผลิตเมาท์มอยถึงโปรเจ็กต์นี้ว่าเรียบเรียงจาก : www.soompi.com