Review ซีรีส์ : “Under The Queen’s Umbrella - ใต้ร่มราชินี” เบื้องหลังบัลลังก์เลือด สงครามเดือดของมนุษย์แม่!

หากคุณคิดว่า สงครามนางงาม, สงครามนักปั้น, สงครามนางฟ้า ฯลฯ จะแซ่บระดับพริกสิบเม็ดแล้วล่ะก็ สงครามเดือดของมนุษย์แม่แห่งราชวงศ์โชซอนก็แซ่บนัวถึงใจไม่แพ้กัน แถมยังโรยหน้าด้วยผงทองคำบริสุทธิ์ที่ทำให้หรูหราขึ้น ถึงอย่างนั้นก็ยังอบอวลด้วยรสหวานละมุนจากเรื่องราวอบอุ่นหัวใจในความเป็นแม่ แม้ภายนอกจะเป็นควีนส์ผู้สูงศักดิ์แต่จริงๆ แล้ว ‘แม่ก็คือแม่’ อยู่วันยังค่ำ ทำให้ ‘Under The Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี’ เป็นซีรีส์ที่น่าติดตาม เร้าใจ เกมพลิกไปพลิกมาตลอดเวลา ถึงขั้นลงแดงกันเป็นแถบ เพราะคาดเดาไม่ได้เลยว่า หมากเกมนี้ใครจะรุกฆาตก่อนกัน!จะมีใครเหมาะสมกับบทบาทราชินีผู้มีหัวใจ ‘นักสู้’ และ ‘มนุษย์แม่สุดสตรอง’ ในเวลาเดียวกันได้ดีไปกว่า ‘คิมฮเยซู’ จากซีรีส์หญิงเหล็กศาลเยาวชน (Juvenile Justice) ที่กลับมานั่งบัลลังก์ราชวงศ์โชซอนในฐานะ ‘พระราชินีอิมฮวารยอง’ ได้อย่างสง่างามและฉลาดปราดเปรื่อง ทว่ายุคสมัยนั้นคู่ปรับของนางกลับไม่ใช่อื่นไกลนอกจากแม่สามีตัวแสบหรือ ‘พระพันปี’ (รับบทโดย คิมแฮซุก) ที่ร่วมมือกับขุนนางกังฉิน (ตามสูตร) ผู้อยู่เบื้องหลังแผนการชั่วร้ายและต้นเหตุที่ทำให้ป่วนปั่นไปทั้งวังหลวงUnder The Queen’s Umbrella (2022) หรือ ‘ใต้ร่มราชินี’ เป็นซีรีส์ชากึก (อิงประวัติศาสตร์) ดราม่าเข้มข้นผสมความตลกร้าย ว่าด้วยเบื้องหลังการขึ้นครองบัลลังก์ที่เต็มไปด้วยต่อสู้ดุเดือดของเหล่ามนุษย์แม่ (ในที่นี้คือพระราชินี พระพันปี และเหล่าพระสนม) ที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลและสงครามประสาท ปล่อยให้ผู้ชายรับบทผู้นำกันไปเถอะ พวกเธอก็ทำหน้าที่บัญชาการอยู่เบื้องหลังไงล่ะ สนุกดีออก!ซีรีส์ยังสะท้อนหัวใจอันกล้าหาญ เข้มแข็ง อดทน และเด็ดเดี่ยวของมนุษย์แม่ ที่ลุกขึ้นมาปกป้องและทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จ ทั้งยังมีตัวแทนของชาว LGBTQ+ ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน แม้จะเป็นเรื่องยากเกินกว่าที่คนยุคนั้นจะรับได้ แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าหัวใจของคนเป็นแม่ที่สามารถยอมรับความหลากหลายทางเพศของลูกตัวละครจึงดูมีมิติมากกว่าการเป็นคนดีเต็มขั้นหรือตัวร้ายไร้เหตุผล เพราะในความเป็นคนย่อมมีความเห็นแก่ตัวและรักครอบครัวเป็นธรรมดา ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่า ‘ใต้ร่มราชินี’ คือหญิงเหล็กผู้กางปีกปกป้องดูแลลูกๆ ให้มีชีวิตที่ดีเหมือนแม่คนอื่นๆ ในโลกนั่นล่ะการต่อสู้ของมนุษย์แม่แห่งราชวงซ์โชซอนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว! เมื่อองค์ชายรัชทายาท (รับบทโดย แบฮินฮยอก) ผู้เปี่ยมด้วยคุณสมบัติแห่งการสืบราชสันตติวงศ์ และลูกชายคนโตท่ามกลางพี่น้องชายล้วน 5 คนของควีนส์อิมเกิดล้มป่วยด้วยโรคขาดพระโลหิต โรคที่คร่าชีวิตรัชทายาทองค์ก่อนไปแบบเดียวกัน มันจะบังเอิญอะไรเบอร์นั้นคะแม่!ว่าแล้วควีนส์อิมสวมบทโคนันลงมาไขคดีปริศนาในวังหลวงด้วยตัวเอง เพื่อค้นหาแนวทางการรักษาพร้อมกับปกป้องลูกๆ ของเธอจากเงื้อมมือปีศาจที่เคยล้มล้างถอนรากถอนโคนทั้งครอบครัวของพระราชินีองค์ก่อนมาแล้วแต่คู่ต่อกรของควีนส์อิมกลับไม่ได้มีแค่แม่สามีจอมแสบเจ้าของสโลแกน ‘ถนนทุกสายมุ่งตรงสู่ตำหนักพระพันปี’ แม่สามีผู้เปรียบเสมือนปีศาจจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์และพิษสงแพรวพราวยิ่งกว่าแสงดาวยามค่ำคืน พระพันปียังร่วมมือกับอัครเสนาบดีผู้เป็นพ่อแท้ๆ ของพระสนมฮวังกวีอิน (รับบทโดย อ๊กจายอน) ที่พระพันปีแอบเชียร์อยู่ลับๆ และวางแผนการร่วมกับอัครเสนาบดีจนถึงขุนนางกังฉิน เพื่อโค่นล้มตำแหน่งราชินีที่แม่ไม่ปลื้มเอาเสียเลยแม่สามีร้ายลึกซะขนาดนี้มีหรือควีนส์อิมจะยอมแพ้ง่ายๆ ต่อให้นางจะวางแผนซับซ้อนจนใครๆ ก็ดูไม่ออกเลยว่า จริงๆ แล้วพระพันปีถือหางข้างใครกันแน่! เพราะนางขยันสร้างเรื่องปั่นป่วนให้วังหลวงไม่เว้นวัน ปั่นกระแสให้บรรดาพระสนมต้องวุ่นวายกับการชิงตำแหน่งองค์รัชทายาทเอย ไหนจะแจกตำราลับเตรียมตัวสู่การเป็นกษัตริย์ ไหนจะให้ความหวังพระสนม ปลุกระดมขุนนางกังฉิน แล้วยังประกาศตัวเป็นศัตรูกับควีนส์อิมชนิดตาต่อตาฟันต่อฟัน ทว่าควีนส์อิมก็สู้กลับ! เพราะการต่อสู้ครั้งนี้มีชีวิตของลูกๆ ทั้ง 5 เป็นเดิมพันหลังจากตำแหน่งองค์ชายรัชทายาทเริ่มสั่นคลอน เหล่าแม่ๆ ทั้งหลายก็ไม่พลาดที่จะแปลงร่างเป็นติวเตอร์และส่งลูกเรียนกวดวิชากันจ้าละหวั่น ปั่นป่วนถึงบรรดาอาจารย์ในวังหลวงที่ต้องแอบมาติวลับให้กับเหล่าองค์ชายเพื่อให้ลูกๆ ของพวกเธอมีคุณสมบัติคู่ควรกับตำแหน่งรัชทายาท พร้อมติวเข้มตามสูตรสำเร็จในตำราสู่การเป็นกษัตริย์ ที่พระพันปีก้อปปี้แจกให้เหล่าลูกสะใภ้ทำตามกันจ้าละหวั่นท่ามกลางองค์ชายทั้ง 11 ยังมีเจ้าชาย 3 คนที่รับบทเด่นกว่าใครในการคว้าชัยสู่การเป็นองค์รัชทายาท คือ 'องค์ชายซองนัม' (รับบทโดย มุนซังมิน) ลูกชายคนที่สองของควีนส์อิม คนนี้ดูแล้วมีความติดดิน อินดี้ และห่วงใยราษฎรโดยเนื้อแท้ แม้จะหุนหันพันแล่นไปบ้าง แต่ก็มีความครบทั้งบู๊และบุ๋นในคนเดียว ซองนัมเป็นนักเรียนที่โหล่ในชั้นเรียน โดดเรียนเป็นเรื่องปกติ แต่ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งแอบเชียร์อยู่ลับๆ ส่วนพ่อผู้เป็นกษัตริย์อีโฮ (รับบทโดย ชเววอนยอง) ก็เอาใจช่วยเงียบๆ เช่นกัน เพราะเนื้อแท้แล้วเขามีคุณธรรมและคู่ควรกับตำแหน่งองค์รัชทายาทคนที่สองคือ 'องค์ชายอึยซอง' (รับบทโดย คังซานฮี) ลูกชายของพระสนมฮวังกวีอิน นอกจากจะได้ความฉลาดแกมโกมมาจากแม่ (ดูภายนอกพระสนมฮวังทั้งสูงศักดิ์ สง่างาม วางตัวดี แต่จริงๆ นางก็ร้ายลึกไม่แพ้พระพันปีเลยล่ะ) องค์ชายอึยซองยังทะเยอทะยาน กร่าง และปากดี คอยหาเรื่องแซะควีนส์อิมจนเจอองค์ชายซองนัมทำปากแตกมาแล้วหลายหนส่วนคนสุดท้ายคือ 'องค์ชายโบกอม' ลูกของสนมแท (อดีตสาวใช้ของควีนส์อิม) เขาทั้งมีคุณธรรมและมันสมองเป็นเลิศ ก่อนจะถูกองค์ชายอึยซองเหยียบย่ำศักดิ์ศรีจนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนร้ายลึกแต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นภัยแก่ราชวงศ์ แถมยังมีบางตอนที่โบกอมหยิบยกหลักปรัชญามาฉีกหน้าขุนนางกังฉินและแม่แท้ๆ อีกต่างหาก เพื่อจะพยายามพิสูจน์ตัวเองว่า เขาก็คู่ควรกับการเป็นตัวเต็งว่าที่องค์รัชทายาทด้วยความสามารถเช่นกันนอกจากจะเห็นความเป็นมนุษย์แม่ฟาดฟันกันดุเดือด ทั้งสงครามน้ำลาย ป้ายสี และการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เรายังได้เห็นความสำเร็จของมนุษย์แม่รุ่นใหญ่อย่าง 'พระพันปี' ที่ผลักดันสารพัดวิธีจนลูกชายขึ้นครองราชย์ด้วยวิธี 'แทคฮยอน' หรือการคัดเลือกกษัตริย์จากความปรีชาสามารถ ปราดเปรื่อง และคุณธรรม ไม่ใช่รูปแบบการสืบราชสันตติวงศ์แบบทั่วไปหลังจากขึ้นครองราชย์อีโฮก็เป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยปัญญา เมตตา และคุณธรรม จนได้รับการยกย่องว่าเป็น 'กษัตริย์ผู้ริเริ่มรัชสมัยอันสงบสุขของโชซอน' ทั้งยังเป็นพ่อที่อ่อนโยน อบอุ่น รักลูกและครอบครัวอย่างสุดหัวใจ บ่อยครั้งเราจะเห็นกษัติรย์อีโฮออกโรงปกป้องลูกเมียโดยไม่หวั่นเกรงอำนาจของเหล่าขุนนาง (ถึงจะขัดใจแม่ก็ตามที) สุดท้ายพระพันปีก็ค้นหาสารพัดวิธีที่จะข่มขู่ เพื่อต่อสู้กับกษัตริย์อีโฮและควีนส์อิมได้อย่างเลือดเย็นนอกจากเรื่องราวจะเข้มข้น แล้วเสื้อผ้า หน้าผม ฉาก และองค์ประกอบต่างๆ ก็สวยงามคัลเลอร์แล็บไม่แพ้กัน สมแล้วที่ Under The Queen's Umbrella หรือ 'ใต้ร่มราชินี' เป็นซีรีส์ 16 ตอนที่ติดอันดับท้อป 10 ของ Netflix นานหลายสัปดาห์ ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.00 น.