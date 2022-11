“อีจองจุน” สานต่อบทบาทแทน “อีจีฮัน” ผู้ล่วงลับ ในซีรีส์ “Kkokdu's Gye Jeol” ช่อง MBC

หลังจากการจากไปอย่างกะทันหันของ อีจีฮัน ในโศกนาฏกรรมอิแทวอนเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ทีมผู้ผลิตซีรีส์ Kkokdu's Gye Jeol ช่อง MBC ได้หยุดกองถ่ายระงับการถ่ายทำ เพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของเขาโดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน แหล่งข่าวจาก MBC เปิดเผยว่าทีมผู้ผลิตจะกลับมาถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้อีกครั้งและพวกเขากำลังมองหาผู้มาสานต่อบทบาทของ อีจีฮัน และในวันเดียวกันนี้ช่อง MBC ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อีจองจุนเพิ่งเข้าร่วมงาน Kkokdu's Gye Jeol โดยสวมบทแทน อีจีฮันผู้ล่วงลับ”Kkokdu’s Gye Jeol (꼭두의 계절) เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซี โรแมนติก บอกเล่าเรื่องราวของยมทูตชื่อ ก๊กดู (คิมจองฮยอน) ที่ขึ้นมายังโลกเพื่อลงโทษมนุษย์ทุกๆ 99 ปี เป็นเวลา 49 วัน และครั้งล่าสุดท่านยมได้พบกับ ฮันกเยจอล (อิมซูฮยาง) แพทย์หญิงที่มีความสามารถพิเศษสามารถสั่งเขาได้ และทำให้ท่านยมในร่างมนุษย์ชื่อ โดจินอู กลายเป็นแพทย์ผู้ไปเยี่ยมและรักษาผู้ป่วยตามบ้าน โดย อีจีฮัน สวมบทบาทเป็น จองอีดึน คนรักเก่าของ ฮันกเยจอล ซึ่งล่าสุด อีจองจุน จะมารับบทนี้แทนสำหรับ อีจองจุน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี เดบิวต์จากซีรีส์เรื่อง Queen for Seven Days ทางช่อง KBS เมื่อปี 2017 และมีผลงานในซีรีส์หลายเรื่อง อาทิ Best Mistake 2, Two Cops, Class of Lies, Kairos, Squid Game และ It's Beautiful โดยในตอนนี้ อีจองจุนกำลังมีผลงานแสดงในละครเรื่อง Cheer Up ออนแอร์ทางช่อง SBSเรียบเรียงจาก : soompi.com