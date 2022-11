Review ซีรีส์ : “Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities” ความหลอนที่เปิดเผยด้านมืดในใจมนุษย์!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ขอต้อนรับทุกท่านสู่พิพิธภัณฑ์แห่งความหลอนสุดพิสดารของ “กิเยร์โม เดล โตโร” (Guillermo del Toro) ผู้กำกับฯ เจ้าของรางวัลออสการ์และรางวัลลูกโลกทองคำจาก “The Shape of Water” (2017) อาสาเป็น “ภัณฑารักษ์” นำชมนิทรรศการสยองขวัญและคอลเล็กชั่นโปรดของนักสะสมประสบการณ์หลอนผ่านซีรีส์ 8 ตอน 8 ผู้กำกับฯ รุ่นใหม่ ที่จะชวนให้คุณสัมผัสกับความรู้สึกลึกลับและน่าอึดอัดเกินกว่าจะบรรยายหรือ “ตู้ลับสุดหลอนของกิเยโมร์ เดล โตโร” จะพาคุณจมดิ่งไปกับโลกแห่งความมืดมน สับสน สิ้นหวัง และความเปราะบางในจิตใจคนผ่านหลายตัวละครหลายห้วงเวลาที่ต้องรับมือกับสัตว์ประหลาด แม่มดปีศาจและดาร์คไซต์หากคุณคิดว่าตัวเองจิตแข็งพอ เรามาเดินชมนิทรรศการสยองขวัญของกิเยร์โมไปด้วยกันอย่างที่รู้กันดีว่า บรรดาศิลปิน นักสะสม ภัณฑารักษ์จนถึงมหาเศรษฐีต่างก็มีงานศิลปะและคอลเล็กชั่นสุดหวงเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น เรื่องสั้นสยองขวัญก็เปรียบเสมือนคอลเล็กชั่นศิลปะของกิเยโมร์ ถึงขนาดที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่า “ผมอยากทำซีรีส์สยองขวัญจบในตอนมาตลอดชีวิต เพราะหนังสือสยองขวัญเล่มแรกที่ผมชอบอ่านก็เป็นเรื่องสั้นจบในตอนเช่นกัน”Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities จึงไม่ต่างอะไรกับ “ฝันที่เป็นจริง” ของกิเยร์โม ซีรีส์ทั้ง 8 ตอนไม่ได้เรียงลำดับตามความสยองและเรื่องราวของทุกตัวละครก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันแต่ประการใด​คุณจะได้ทำความรู้จักกับตัวละครมากมายที่สะท้อนกิเลสตัณหา ความปรารถนาอันไม่สิ้นสุด และดาร์คไซต์ของมนุษย์ที่บ้าคลั่งจนถึงขั้นจิตหลุด จากผลงานของนักเขียนเรื่อง​สั้นสยองขวัญรุ่นเก๋าอย่างเฮนรี คุตต์เนอร์, เอช.พี.เลิฟคราฟต์ และรุ่นใหม่ฝีมือไม่ธรรมดาอย่างไมเคิล เชีย, เอมิลี คาร์รอล ฯ ส่วนผลงานในตอนแรกและตอนจบของซีรีส์เป็น​เรื่อง​สั้นที่เขียนโดยกิเยร์โมแน่นอนว่าทุกตอนมีสัตว์ประหลาดและปีศาจซึ่ง​เปรียบเสมือน​ลูกรักและความภูมิใจของกิเยร์โมซีรีส์พาเราไปทำความรู้จักกับตัวละครเต็มไปด้วยความเย็นชา ก้าวร้าว ไร้เมตตาและขาดศรัทธาในตอน “Lot 36” ว่าด้วยเรื่องราวของอดีตทหารผ่านศึกที่ยึดอาชีพประมูลโกดังประทังชีวิต ทว่าโกดังหมายเลข 36 กลับเก็บซ่อนห้อง​ลับ​และสมบัติเก่าแก่​ที่ไม่ควรมีผู้ใดแตะต้องมันทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายมนต์ดำ และการสะกดวิญญาณ ที่เปลี่ยนชายผู้ไร้ศรัทธาให้เรียกหาพระแม่มารีในนาทีสุดท้ายจากนั้น​ซีรีส์ก็​พาเราไปสัมผัสกับความโลภในจิตใจมนุษย์ผ่านโจรขโมยหลุมศพในตอน “Graveyard Rats” เรื่องราว​ของ​ชายสูงวัย​ผู้หากิน​กับ​ศพอย่างไม่เกรงกลัวภูติผีปีศาจตามหลอกหลอน​แต่แล้วการขุดศพก็พาเขาไปพบมิติ​ลี้ลับ​และกองทัพหนูกินศพ เป็นตอนที่ดูแล้วทั้งสยดสยองและน่าสะอิดสะเอียนสุดๆส่วนตอนที่ดูแล้วหวาดเสียวและน่าขนลุกคือ “The Autopsy” เรื่องราวของชายลึกลับกับปริศนาการฆาตกรรมหมู่คนงานในเหมือง ที่ทำให้แพทย์นิติเวชต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ค้นพบในซากศพของคนงาน การย้ายร่างของสิ่งมีชีวิตนอกโลกกำลังจะเริ่มต้นแล้ว!พักจากเรื่องราว​ของ​ภูตผี​สัตว์ประหลาด แล้ว​มาสัมผัส​กับ​เรื่องสั้น​ปั่นประสาทอย่าง “The Outside”เรื่องราวของสาวแบงค์ที่ปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งไฮโซจอมเฟี๊ยซ เธอจึงยอมละทิ้งตัวตนคนรัก​และ​เป็น​ทาส​การตลาดจนหลงผิด​ติดกับ​ดักกลายเป็น​คนประสาทหลอน ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความงามตามค่านิยม​​ แม้จะต้องฆ่าใครสักคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ก็แค่ตายไปซะเถอะฉันจะได้เจิดไงล่ะ!อีกหนึ่งตอนที่สะเทือนใจไม่แพ้กันคือ “Pickman’s Model” ที่เชื่อมโยงโลกแห่งศิลปะ ความรัก และคุณไสยมนต์ดำเข้าด้วยกัน ภายใต้ภาพวาดสุดดาร์คของจิตรกรผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์กลับเก็บซ่อนความสยองขวัญ จนทำให้จิตกรชื่อดังอีกคนถึงกับต้องสังเวย​ครอบครัว​ให้กับแม่มดปีศาจ​และพิธีบูชาซาตานส่วนตอนที่ดูแล้วสนุกแต่ไม่เร้าใจคือ “The Viewing” เพราะเน้นบทสทนาเชิงปรัชญาการค้นหาความจริง​ของ​ชีวิตในวันหมดไฟผ่านการตีความก้อนหิน​แปลกประหลาดด้วยมุมมองที่แตกต่างของนักดาราศาสตร์​นักโลหิต​วิทยาผู้มีพลัง​จิตศิลปิน​นักเขียน และคนรวย เป็น​ตอนที่ภาพสวยโปรดักชั่น​ดี​งามแต่กว่าจะมีสัตว์ประหลาดโผล่มา และไขปมปริศนาการชวนคนกลุ่มหนึ่งมาร่วมปาร์ตี้โคเคนในเซฟเฮ้าส์สุดหรูของอภิมหาเศรษฐีก็ปาเข้าไปช่วง10 นาทีสุดท้ายแล้วล่ะส่วนที่ดูแล้วกินใจแต่หดหู่ต้องยกให้ “Dreams in the Witch House” ที่ได้รอน วีสลีย์ จากแฮรร์รี่ พอตเตอร์ (Rupert Grint) มารับบทพี่ชายฝาแฝดผู้พยายามพิสูจน์ว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริง แม้จะต้องหาเรื่องใส่ตัวอย่างการไปเช่าบ้านของแม่มดในตำนาน เพื่อแลกกับการปลดปล่อยวิญญาณของน้องสาวฝาแฝดก็ตามปิดท้ายด้วย “The Murmuring” เมื่อกิจกรรมส่องนกริมทะเล​ กลายเป็นความหลอนภายใต้พฤติกรรมผิดธรรมชาติของฝูงนกซีรีส์ยังเชื่อมโยงกับปมฝังใจในอดีตและการต่อสู้กับบาดแผล​ที่ฝังรากลึกในจิตใจแม้จะเป็นตอนที่ดูแล้วเรียบๆ แต่ก็สะท้อน​ความ​เป็น​มนุษย์ได้อย่างลุ่มลึก​และมีประเด็น​ให้​เก็บมาคิดต่อได้อีกด้วย​ในซีรีส์เรื่องนี้คุณจะได้พบกับสัตว์ประหลาดปีศาจเอเลี่ยน​แม่มดฯลฯซึ่งเปรียบเสมือนไฮไลต์ของแต่ละตอนเลยก็ว่าได้ ส่วนใหญ่จะโผล่มาตอนละไม่กี่นาทีหรือบางตอนก็แทบจะลากยาวไปทั้งเรื่องจนไม่น่ากลัวเลยก็มี แต่ทุกครั้งที่ปีศาจหรือสัตว์ประหลาดโผล่ออกมา ต้องยอมรับว่าทำออกมาได้ดีทุ่มทุนสร้าง สมกับเป็นผลงานซีรีส์ของกิเยร์โมโดยเฉพาะสัตว์ประหลาดและปีศาจ​ที่ทำออกมาได้น่าขนลุกปนสยอง อย่างปีศาจสาวตอน “Lot 36” ที่หลุดจากโกดังแล้วมาไล่กินคนก็ขนลุกไม่น้อยครอบครัวปีศาจใน“Pickman’s Model” กับฉากโผล่ออกมาจากรถม้าก็ดูแล้วติดตาเช่นกันปีศาจ (เมากัญชา) ที่โผล่ออกมาจากหินนอกโลกใน“The Viewing” ก็ทำออกมาได้ดีมีความลูกครึ่ง​ปีศาจผสมเอเลี่ยนส่วนตอนที่ดูแล้วไม่น่าจะมีสัตว์ประหลาดอย่าง “The Outside” ผู้กำกับฯ ​ก็นำเสนอการทรานส์ฟอร์มร่างกายมนุษย์ ผ่านผื่นแพ้ผิวหนังรุนแรงจนลอกคราบเป็นแผ่นๆ ดูแล้วทั้งขนลุกทั้งคันจนเผลอเกาแขนตัวเองใครชอบซีรีส์แนวเขย่าขวัญและสัตว์ประหลาดไม่​อยากให้​พลาดพิพิธภัณฑ์แห่งความหลอนของกิเยร์โม เดล โตโร ชมทั้ง 8 ตอนของ Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities ได้แล้ววันนี้ทาง NetflixRassarinwww.imdb.com/title/tt8415836/ variety.com/2022/tv/reviews/guillermo-del-toro-cabinet-of-curiosities-netflix-review-1235409545/www.zeitjung.de/guillermo-del-toros-cabinet-of-curiosities-alle-infos-zum-netflix-start/www.nytimes.com/2022/10/21/arts/television/guillermo-del-toros-cabinet-of-curiosities-netflix.htmlgeektyrant.com/news/creepy-cooltrailer-for-guillermo-del-toros-anthology-horror-series-cabinet-of-curiosities