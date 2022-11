“One Dollar Lawyer” ยืนหนึ่งยืนแชมป์ ลาจอ 11 พ.ย. “ใต้ร่มราชินี” เสด็จแม่ ยังเฟียร์ซ แม้เรตติ้งจะลดลง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ซีรีส์ฮิตที่นำแสดงโดย นัมกุงมิน กลับมาออกอากาศอีกครั้ง หลังจากหยุดในวันศุกร์ที่สามติดต่อกัน ตามรายงานของ Nielsen Korea โดย “One Dollar Lawyer” ทำเรตติ้งทั่วประเทศโดยเฉลี่ยที่ 13.6 % ใน EP11 รักษาแชมป์ละครที่มีคนดูมากที่สุดตลอดทั้งสัปดาห์ ก่อนที่ตอนจบจะมาถึงในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายนThe Golden Spoon แนวดรามาแฟนตาซี ทางช่อง MBC ซึ่งออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกับ One Dollar Lawyer เรตติ้งตกลงสู่ระดับเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 5.1 % ก่อนสัปดาห์สุดท้ายของการออกอากาศในขณะเดียวกันซีรีส์ทริลเลอร์ “Blind” ทางช่อง tvN จบลงด้วยจำนวนผู้ชมที่เพิ่มขึ้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 3.1 เปอร์เซ็นต์สำหรับตอนจบของซีรีส์แม้ว่าเรตติ้งจะลดลง แต่ “ใต้ร่มราชินี | Under The Queen's Umbrella” ทางช่อง tvN ยังคงเป็นที่ 1 ในช่วงเวลาเดียวกันในทุกช่องเคเบิ้ล ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 9.4 % ใน EP 7หลังจาก หยุดพัก หนึ่งสัปดาห์ เพื่อร่วมไว้อาลัยในโศกนาฏกรรมอิแทวอน The Empire กลับมาออกอากาศสาดดรามาต่อ ด้วยเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 1.6 %สุดท้าย Three Bold Siblings ละครครอบครัวทางช่อง KBS ปกป้องแชมป์ที่มีคนดูมากที่สุดในวันเสาร์ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 18.7 %เรียบเรียงจาก : soompi.com