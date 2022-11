“นัมกุงมิน” จิบกาแฟอ่านหนังสือวางมาดเป็นหนุ่มปารีเซียง ใน “One Dollar Lawyer” EP.11 ตอนก่อนอวสาน คืนนี้

One Dollar Lawyer ออกอากาศทางช่อง SBS นำแสดงโดย นัมกุงมิน (Nam Goong-min) รับบทเป็น ชอนจีฮุน ทนายความที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมว่าความเพียง 1,000 วอน (ประมาณ 0.72 ดอลลาร์) แม้จะมีทักษะว่าความอันยอดเยี่ยม แต่เขาก็พอใจกับฉายา “ทนายพันวอน” ฮีโร่นักกฎหมายขวัญใจคนยากที่ช่วยเหลือลูกความโดยไม่เห็นแก่เงินค่าจ้าง และไม่เกรงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับคนรวยผู้มีอำนาจล้นฟ้า ซึ่งใช้ทนายราคาแพงเพื่อเลี่ยงกฎหมายภาพนิ่งล่าสุดในตอนที่จะมาถึง แสดงให้เห็นว่าชอนจีฮุนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เขาแปลงร่างเป็นหนุ่มปารีเซียงมีท่าทีผ่อนคลาย สบายๆ ขณะที่ใช้เวลาในกรุงปารีสกับการอ่านหนังสือ พร้อมกับจิบเอสเปรสโซที่ร้านกาแฟในปารีส แถมเปลี่ยนตาแว่นกันแดดอันเป็นเอกลักษณ์มาสวมแว่นสายตาใสที่มีขอบสวย ช่วยให้เขาเพลิดเพลินกับแสงแดด ยามบ่ายอย่างไรก็ตาม ผู้ชมอาจจะมากกว่ามันงงสับสนเล็กน้อย กับการเปลี่ยนแปลงสุดขั้วของชอนจีฮุน เพราะในตอนที่ 10 ทนายพันวอนของเรา แสดงให้เห็นว่ากำลังเดินหน้าเปิดโปงตัวตนของ ชามินชอล (ควอนฮย็อกบอม) ฆาตกรตัวจริงที่ฆ่า ทนายอีจูยอง (อี ชองอา) คนรักของเขาบนรถไฟฟ้า หลังจากพบชามินชอลในงานปาร์ตี้วีไอพีของบริษัทเจคิว ซึ่งชอนจีฮุน ไม่สามารถเอาชนะความโกรธแค้น และควบคุมตัวเองไม่ได้ เขาต้องการล้างแค้นให้คนรัก จีฮุนสืบเท้าเข้าใกล้ชามินชอลพร้อมมีดในมืออะไรทำให้ชอนจีฮุนไปปารีส หาคำตอบใน One Dollar Lawyer ตอนที่ 11 ออกอากาศ คืนนี้ (5 พฤศจิกายน) เวลา 22:00 น. (ตามเกาหลี) ทางช่อง SBS ซับไทยรับชมที่เดียวทาง Disney Plus Hotstar Thailand เวลา 22.00 น. โดยประมาณ (ตามไทย)เรียบเรียงจาก : soompi.com