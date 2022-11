คอนเฟิร์ม “คิมซูฮยอน” กำลังพิจารจาบทนำซีรีส์เรื่องใหม่ของ “พัคจีอึน” ผู้เขียนบท “My Love From The Star”

ย้อนกลับไปในเดือนเมษายน ปีนี้ มีรายงานข่าวว่า คิมซูฮยอน จะกลับมาร่วมงานกับ “พัคจีอึน” (Park Ji-eun) ผู้เขียนบทซีรีส์เรื่อง My Love From the Star (2013) และ Producers (2015) อีกครั้ง ในฐานะนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องใหม่ของเธอ Queen of Tears อย่างไรก็ตาม gold medalist ต้นสังกัดของเขาชี้แจงในเวลานั้นว่า ซูฮยอนยังไม่ได้รับข้อเสนอ หรือ สคริปต์อย่างเป็นทางการ สำหรับละครเรื่องนี้แต่อย่างใดพัคจีอึน เป็นนักเขียนบทที่มีผลงานยอดนิยมมากมาย ทั้ง Crash Landing on You (2019), The Legend of the Blue Sea (2016) รวมทั้งผลงานสองเรื่องที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นร่วมงานกับ คิมซูฮยอนล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน gold medalist ต้นสังกัดของคิมซูฮยอนได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า นักแสดงหนุ่มได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วในการแสดงนำในซีรีส์ Queen of Tears “คิมซูฮยอนได้รับข้อเสนอสำหรับบทนำใน Queen of Tears และขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา” ต้นสังกัดกล่าวหากคิมซูฮยอนยอมรับข้อเสนอ ก็จะเป็นผลงานเรื่องที่ 3 ที่เขาทำงานร่วมกับนักเขียนดัง พัคจีอึนแค่นี้ก็ตื่นเต้นไม่ไหว ใครอยากเห็นคิมซูฮยอนในซีรีส์เรื่องอื่นของนักเขียน พัคจีอึน ยกมือ!?เรียบเรียงจาก : soompi.com