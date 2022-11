Scoop พิเศษ : ซูมอินผลงานสุดปังของ “หยางซวี่เหวิน” พระเอกม้ามืดจากซีรีส์ “ปริศนาลับราชวงศ์ถัง”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ม้ามืดที่เรียกกระแสความแรงฉุดไม่อยู่ สำหรับ ‘ปริศนาลับราชวงศ์ถัง’ (Strange Legend of Tang Dynasty – 2022) ซีรีส์จีนแนวสืบสวนยุคราชวงศ์ถังที่มีโปรดักชั่นและกลิ่นอายชวนให้นึกถึงซีรีส์ฟอร์มยักษ์เมื่อปีที่แล้วอย่าง ‘ตำนานลั่วหยาง’ (Luoyang -2021)ก่อนหน้านี้ซีรีส์จีนปริศนาลับราชวงศ์ถังไม่ได้มีข่าวคราวโดดเด่น เป็นโปรเจกต์ของ iQIYI และมาเข้าสตรีมมิ่งฉายในไทยทั้ง iQIYI Thailand และ WeTV Thailand มาลงจอแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย แต่กลับค่อยๆ เรียกกระแสความนิยมได้ต่อเนื่อง ด้วยเนื้อเรื่องการสืบสวนเจ้มจ้นผสมแนวเหนือธรรมชาติ จนออนเเอร์จบไปด้วยคะแนนความนิยมใน iQIYI จีนทะลุ 8888 และคะแนนจากเว็บ Douban 8.5 และไต่อันดับเป็นซีรีส์ออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 จาก Vlinkage เมื่อตอนฉายเรียลไทม์อานิสงส์ที่ตามมา คือ ความเผือกในตัวนักแสดงนำอย่าง ‘หยางซวี่เหวิน’ ที่โดนสปอร์ตไลท์ส่องจนแสบตาเข้าอย่างจัง กลายเป็นหนุ่มตี๋ฮอตขึ้นมาทันที ทั้งที่จริงแล้วเขาไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่ มีผลงานซีรีส์ให้ติดตามหลายเรื่อง บางเรื่องก็เคยฉายในไทยบ้านเราอีกด้วยหยางซวี่เหวิน เป็นนักแสดงชาวจีน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ‘วิลเลี่ยม’ เกิดปี 1994 ที่เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู จบด้านการแสดงจาก Central Academy of Drama มีผลงานบันเทิงครั้งแรกจากบทรับเชิญเล็กๆ ในซีรีส์จีนย้อนยุคเรื่อง ‘Cosmetology High’ เมื่อปี 2014ก่อนได้มาเป็นนักแสดงนำเรื่องแรกในมินิซีรีส์ The Backlight of Love คู่กับตี๋ลี่เร่อปา ในยุคที่ทั้งคู่เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆ จนปี 2016 หยางซวี่เหวินมารับบทสมบทในซีรีส์แนวแฟนตาซีชื่อดัง จูเซียนกระบี่พิชิตมาร (Noble Aspirations - 2016) ประชันฝีมือร่วมกับนักแสดงเบอร์แรงล้นจอ ในบท ‘ชิงหลง’ หัวหน้าผู้พิทักษ์นิกายปีศาจจากบทบาทในจูเซียนกระบี่พิชิตมาร แม้เป็นบทสมบทเล็กๆ ท่ามกลางตัวละครมากมาย แต่ก็เป็นบทที่มีออร่ามากกว่าในบทประพันธ์เดิม ทำให้หยางซวี่เหวินเริ่มเป็นที่จับตามองมากขึ้น เพราะในปีต่อมาเขาได้รับบทนำในซีรีส์เรื่องยาวที่สร้างจากนิยายระดับตำนานของกิมย้ง ในบท ‘ก๊วยเจ๋ง’ ประกบหลี่อี้ถง จากซีรีส์มังกรหยก 2017 (The Legend of the Condor Heroes - 2017)จากเรื่องนี้สร้างความก้าวหน้าในอาชีพการแสดง ไม่ว่าจะได้รับรางวัลดาราหน้าใหม่แห่งปี จากงาน China TV Drama Awards 2017 และในปี 2018 เขาก็คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก China TV ครั้งที่ 5ช่วงปี 2017-2018 ไม่เพียงเป็นปีขาขึ้นของหยางซวี่เหวินเท่านั้น แต่ยังเป็นปีมรสุมของเขาด้วย เนื่องจากพัวพันการเสียชีวิตของนักแสดงสาวเหรินเจียว ที่ตกตึกลงมาตายแบบปริศนา แต่หยางซวี่เหวินออกแถลงชี้แจงว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และเคลียร์ตัวเองได้ทุกกล่าวหา เนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย เพราะเขาคือผู้ที่อยู่กับเหรินเจียวในคืนที่เธอเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น หยางซวี่เหวินยังคงรับงานแสดงได้ต่อเนื่อง เฉพาะซีรีส์เฉลี่ยปีละเรื่อง ส่วนใหญ่ได้บทพระเอกในซีรีส์โปรดักชั่นกลางๆ หลายเรื่องคอซีรีส์อาจไม่คุ้น เพราะไม่ได้เข้าฉายในไทย อย่าง Excellent Investor - 2018 ซีรีส์แนวธุรกิจ เล่าชีวิตของหนุ่มออฟฟิศ, Anti Terrorism Special Forces - 2019 ซีรีส์แนวทหาร และ The Memory About You - 2021 ซีรีส์โรแมนติกดราม่ามาถึงปี 2022 เขามีผลงานลงจอถึง 2 เรื่อง 2 อารมณ์ และเข้าฉายในไทยพร้อมกัน ได้แก่ ‘ปริศนาลับราชวงศ์ถัง’ (Strange Legend of Tang Dynasty – 2022) และซีรีส์แนวโรแมนติก ‘ลิขิตรักทะลุมิติ’ (Love In Time – 2022)งานนี้ใครโดนออร่าความหล่อตี๋ของหยางซวี่เหวินป้ายยา เตรียมปูเสื่อรอได้เลย เพราะเขายังได้รับบทนำในงานซีรีส์อีกเพียบ ทั้งที่เตรียมรอฉาย, รอเปิดกล้อง และอยู่ระหว่างการถ่ายทำ อาทิ The King of Light in Zichuan ซีรีส์แนวย้อนยุคแอคชั่นแฟนตาซี คู่กับหลิวอวี่หนิง, Deep Blue ซีรีส์แนวมิตรภาพทหารเรือ, Shu Jin Ren Jia ซีรีส์สงครามสมัยราชวงศ์ถัง และ Painting Jianghu ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถังดัดแปลงจากอนิเมะชื่อดัง (ดูเหมือนตี๋หล่อของเราจะถูกโฉลกกับยุคนี้จริงๆ ได้รับเล่นซีรีส์ราชวงศ์ถังอีกรัวๆ)แต่สำหรับใครที่รอผลงานใหม่ของหนุ่มหยางซวี่เหวินไม่ไหว เพราะแต่ละเรื่องยังไม่มีทีท่าจะประกาศวันฉาย ตามไปงัดซีรีส์เก่าๆ ของเขามาชมกันได้ หลายเรื่องยังพอหาชมบรรยายไทยกันได้ จะมีเรื่องไหนปั๊วะปังบ้าง ตามไปส่องกันไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะเรตติ้งพุ่งกระฉูดแบบไม่มีใครคาดคิด ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกัน ที่มีฉากหลังเป็นราชวงศ์ถังอันรุ่งเรือง เล่าเรื่องการสืบสวนคดีของหลูหลิงเฟิง (หยางซวี่เหวิน) องครักษ์จินอู๋ แม่ทัพจากราชสำนัก ที่จำใจมาร่วมมือกับ ซูอู๋หมิง (หยางจื้อกัง) นายอำเภอคนใหม่แห่งฉางอัน ลูกศิษย์ของตี๋เหรินเจี๋ย เจอกันครั้งแรกก็ไม่ถูกกันเลย เพราะทำงานกันคนละเวย์ คนหนึ่งวรยุทธ์เก่งกาจจริงจัง อีกคนปากดีกะล่อนเจ้าแผนการ แต่ต้องมาร่วมไขปริศนาคดีลึกลับต่างๆ ล้วนแล้วแต่แปลกพิสดาร อาทิ คดีชาดำฉางอัน, สะพานหิน, สถานีกานถัง, ฆาตกรรมหวงเหม่ย, ดอกไม้หน้าคน, เทพธิดา และหอคอยปริศนาเสน่ห์ความสนุกเรื่องนี้อยู่ที่การผสมผสานความย้อนยุค ลี้ลับ ปริศนา การสืบสวน แฟนตาซี เข้าไว้ด้วยกัน แต่ละคดีต้องเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภูติผีปีศาจ สัตว์ประหลาด ภาพลวงตา ที่เหล่าผู้อยู่เบื้องหลังเอามาเบี่ยงเบนคดีนอกจากทุกตัวละครมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ยียวน กวนประสาทกันไปมาระหว่างตัวละครหลักแล้ว ตัวคดีก็มีมาให้ไขเรื่อยๆ จบเป็นคดีๆ ไป อารมณ์เหมือนซีรีส์เปาบุ้นจิ้นในอดีตผสมตี๋เหรินเจี๋ย แต่ละคดีลุ้นระทุกชวนติดตาม CG แน่นสมจริง ไม่แปลกใจที่ใครดูเป็นติดหนึบไปตามติดกันได้ทาง iQIYI Thailand และ WeTV Thailand งานนี้ไม่ต้องเก็บไปนอนหงุดหงิดรอดูเป็นตอนๆ เพราะปล่อยมาครบหมดแล้ว 36 ตอนจบอีกเรื่องที่ปล่อยมาช่วงเวลาเดียวกัน แต่คนละแนวกับเรื่องแรก สำหรับ ลิขิตรักทะลุมิติ (Love In Time – 2022) ซีรีส์สากลแนวมิติห้วงเวลา โดยพระนางของเรื่องจะมีเวลา 46 นาทีของทุกวัน ที่โลกของพวกเขาจะเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ทั้งสองได้เริ่มต้นความรักทะลุมิติและเปลี่ยนอดีตของกันและกันว่าด้วยทนายความมือหนึ่งเคอเจิ้นอวี่ (หยางซวี่เหวิน) ย้ายเข้ามาในอพาร์ตเมนต์เก่าๆ แห่งหนึ่ง ภายใต้ความลึกลับบางอย่าง ทำให้เขาได้พบกับเฉิงเจียเล่อ (เซี่ยงหานจือ) นักข่าวสาวผู้กระตือรือร้น ทะลุมิติมาจากเมื่อ 4 เดือนก่อนหน้านี้ และถูกบังคับให้ต้องมาเป็นรูมเมทกัน โดยทุกวันในช่วงเวลา 4 ทุ่ม 6 นาที ห้องของเคอเจิ้นอวี่และเฉิงเจียเล่อจะเกิดการทับซ้อนกันและทำให้พวกเขามาเจอกันเป็นเวลา 46 นาที โดยเฉิงเจียเล่ออยู่ช่วงปี 2021 ขณะที่เคอเจิ้นอวี่อยู่ปี 2022เมื่อพวกเขาจำต้องอยู่ร่วมห้องในทุก ๆ คืน ทั้งสองจึงพยายามหาคำตอบของปรากฏการณ์นี้ ไปพร้อมกับอาศัยช่องว่างนี้มาแก้ปัญหาเรื่องราวของกันและกันปกติคอซีรีส์แนวนี้จะเจอแนวข้ามเวลาเป็นยุคๆ หรือห่างกันเป็น 40-50 ปี แต่เรื่องนี้ระยะเวลาของตัวละครหลักห่างกันแค่ 4 เดือนเท่านั้น เรียกว่าเป็นพล็อตรักกุ๊กกิ๊กที่น่าสนใจ แถมเคมีพระนางดีเว่อร์วัง ดูแล้วต้องมีใครสักคนตายสงบศพสีชมพูแน่นอน หาชมกันได้ทาง iQIYI Thailand และ WeTV Thailandหยางซวี่เหวินได้มารับบทพระเอกในแนวย้อนยุคที่เขาถนัด แถมเรื่องนี้ยังเป็นซีรีส์ตอนยาวถึง 55 ตอน สำหรับจงขุย ศึกเทพสยบมาร (Demon Catcher Zhong Kui – 2018) ซีรีส์จีนแนวแอคชั่นแฟนตาซี เรื่องราวของจงขุย ครึ่งเทพครึ่งปีศาจถูกสวรรค์ลงทัณฑ์ให้ลงใช้กรรมโลกมนุษย์ ถูกสาปให้ลืมเรื่องราวในอดีตสิ่งเดียวที่จะลบล้างคำสาปได้ คือ การรวบรวม 2 เผ่าพันธุ์ คือ มนุษย์และมาร ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทำให้เขาและเหล่าสหายออกเดินทางเพื่อปราบปีศาจ ระหว่างทางทุกคนต่างผจญภัยกับอันตรายรอบตัว นอกจากหยางซวี่เหวินแล้ว ยังได้นักแสดงชื่อดังอีกมากมาร่วมแสดง อาทิ หยางหรง, มาดิน่า, หลี่จื่อเฟิง, หลีซี่เฟงตัวเรื่องเล่าเรื่องตามแบบฉบับซีรีส์แนวปราบปีศาจผจญภัย ดำเนินเรื่องเข้าใจง่าย แต่เวอร์ชั่นนี้ใส่เทคนิคพิเศษ CG มาจัดเต็ม ปล่อยของกันเต็มเหนี่ยว โดยในไทยเคยนำเข้ามาฉายผ่านทาง MONOMAXซีรีส์จีนดัดแปลงจากนวนิยายจีนสุดอมตะ จากปลายปากกาของกิมย้ง ว่าด้วยเรื่องราวการท่องยุทธภพของก๊วยเจ๋งและอึ้งย้ง เนื้อเรื่องไม่ต้องพูดเยอะ เพราะเป็นเรื่องราวที่ถูกรีเมคมาหลายสิบครั้ง โดยในเวอร์ชั่นที่หยางซวี่เหวิน รับบท ก๊วยเจ๋ง ถือเป็นอีกผลงานสร้างชื่อของเขาเลยทีเดียว ซึ่งเขาแสดงบทก๊วยเจ๋งออกมาได้ซื่อน่าเอ็นดูมังกรหยก 2017 นี้ เป็นเวอร์ชั่นซีรีส์ที่ได้รับคำวิจารณ์มากมายทั้งชมและติ แต่ที่แน่ๆ ถูกยกให้เป็นเวอร์ชั่นที่มีการตีความตัวละครได้ใกล้เคียงกับบทประพันธ์มากที่สุด โดยรวมถือว่าดูสนุกใช้ได้เลยทีเดียว ทั้งการเล่าเรื่องและการเลือกนักแสดงได้สวยหล่อออร่าสมบทบาท แม้จะไม่คลาสสิคเท่ากับเวอร์ชั่นระดับตำนานอย่างปี 1983 ที่มีหวงเย่อหัวและองเหม่ยหลิงนำแสดงแต่มีขัดใจบ้างในฉากแอ็คชั่น ท่วงท่าฉากต่อสู้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ แต่เล่าเรื่องได้ดีมากอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง แต่ที่ถูกใจแฟนๆ มังกรหยกแน่ๆ น่าจะเป็นเพลงเปิดเรื่องที่ทีมงานเลือกหยิบเอาเมโลดี้เดียวกับเพลงเปิดเวอร์ชั่นเดียวกับปี 1983 มาใช้เป็นธีมเพลงหลักของเรื่อง แถมยังดึงนักแสดงรุ่นใหญ่ที่โด่งดังในยุค 80 อย่าง เหมียวเฉียวเหว่ย มารับบท อึ้งเอี๊ยะซือ และหลี่เหลียงเหว่ย มารับบท อิดเต็งไต้ซือ อีกด้วย เป็นการหยิบกลิ่นอายบรรยากาศในยุคนั้นออกมาให้ผู้ชมได้อินและคิดถึงไปตามๆ กัน โดยเวอร์ชั่นนี้เคยเข้ามาฉายในไทยทางช่อง 3แม้ซีรีส์เรื่องนี้หยางซวี่เหวินจะไม่ได้บทนำ แต่ก็เป็นซีรีส์ที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยเป็นซีรีส์ที่มีแฟนๆ รอชมมากที่สุดเมื่อครั้งออกฉายเรียลไทม์ที่จีน เนื่องจากดัดแปลงจากนิยายขายดีชื่อเดียวกัน ซึ่งต่อมามีการดัดแปลงสร้างเป็นอนิเมะและภาพยนตร์ (เวอร์ชั่นหนังได้ซูเปอร์สตาร์อย่าง ‘เซียวจ้าน’ มารับบทนำอีกด้วย) โดยส่วนหนึ่งที่เวอร์ชั่นซีรีส์ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ เพราะเป็นการรวมนักแสดงเบอร์ต้นของวงการบันเทิงจีนไว้คับจอ อาทิ หลี่อี้เฟิง, จ้าวลี่อิง, หยางจื่อ และเฉิงอี้ โดยหยางซวี่เหวิน รับบทชิงหลง หัวหน้าผู้พิทักษ์นิกายปีศาจ เก่งกาจ โหดเหี้ยมจูเซียน กระบี่เทพสังหาร เป็นซีรีส์ย้อนยุคแนวยุทธภพผสมแฟนตาซี เล่าเรื่องราวสองเพื่อนสนิท ‘จางเสี่ยวฝาน’ และ ‘หลินจิงอวี่’ เด็กผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้างหมู่บ้านและได้รับการเลี้ยงดูจากสำนักชิงหยุนเพื่อฝึกวิชาเซียน ขณะที่เสี่ยวฝานไม่ก้าวหน้าทั้งที่เขาพยายามเอย่างมาก นั่นเพราะแท้จริงแล้วเขาถูกผนึกพลังไว้โดยวิชาอื่น ต่างจากเพื่อนของเขาที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และวันหนึ่งเขาเก็บไม้ดูดวิญญาณ ซึ่งเป็นอาวุธโลหิตได้โดยบังเอิญ กลายเป็นจุดเริ่มต้นการท่องยุทธภพ อันตราย ในไทยเคยนำมาฉายทาง Doonee และ WeTV Thailand แบ่งออกเป็น 2 ภาคๆ แรก 58 ตอน ภาคสอง 18 ตอนจบ ถ้ารักจริงต้องตามมาตำเรื่องนี้ เพราะเรื่องราวมหากาพย์ยาวเหยียดมากๆ