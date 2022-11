เสด็จแม่ฟาดแรง “Under The Queen's Umbrella” เรตติ้งพุ่งทะยานสู่ 2 หลัก ด้วยสถิติสูงสุดใหม่

ซีรีส์ “ใต้ร่มราชินี | Under The Queen's Umbrella” ทางช่อง tvN (ซับไทยทาง NetflixTH) ทำเรตติ้งพุ่งสูงขึ้นเมื่อคืนนี้ ตามเรื่องราวอันเข้มข้นขั้นสุด การเสียชีวิตขององค์รัชทายาท!เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ที่นำแสดงโดย คิมฮเยซู (Kim Hye-soo) ทำเรตติ้ง 2 หลัก ในตอนที่ 6 ตามรายงานของ Nielsen Korea การออกอากาศล่าสุดของ The Queen's Umbrella ได้คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 11.3 % ยอดคนดูสด 2.690 ล้านคน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่สำหรับซีรีส์ดรามา อิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ในขณะเดียวกัน Three Bold Siblings ทางช่อง KBS 2TV เพิ่มขึ้นเป็นเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 18.8 % สำหรับตอนล่าสุด และยังคงเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดของวันอาทิตย์สำหรับซีรีส์ The Empire ทางช่อง JTBC ประกาศงดออกอากาศ อันเนื่องจากโศกนาฏกรรมอิเทวอนขอแสดงความยินดีกับนักแสดงและทีมงาน Under The Queen's Umbrella จ้ะเรียบเรียงจาก soompi.com