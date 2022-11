Review ซีรีส์ : “The Midnight Club” ชมรมสยองขวัญเที่ยงคืน ซีรีส์ขวัญผวาของวัยทีน

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

แม้จะชื่อว่า “The Midnight Club” หรือ “ชมรมสยองขวัญเที่ยงคืน” (2022) แต่คนที่คาดหวังว่าจะมีภูติผีปีศาจตามหลอนทุกอีพีก็คงต้องผิดหวังสักหน่อย เพราะซีรีส์เรื่องนี้ของผู้กำกับฯ ตัวพ่อแห่งวงการอย่าง ‘ไมค์ ฟลานาแกน’ (จากซีรีส์คฤหาสน์ผีสิง The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor) จับมือกับ ‘ลีอาห์ฟง’ เป็นส่วนผสมของความลึกลับ ความหลอน ปรัชญา ศาสนา มนต์ดำและการค้นหาความสุขในวาระสุดท้ายของชีวิตวัยรุ่น 8 คนที่เลือกต่อสู้กับมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการล้อมวงเล่าเรื่องราวสยองทุกๆ คืน พร้อมทำสัญญากันว่า “หากใครตายก่อนต้องติดต่อกลับมา เพื่อเล่าเรื่องโลกหลังความตายให้เพื่อนฟัง” (ไอเดียช่างคิดไปได้นะ)เอาล่ะ! มาล้อมวงฟังเรื่องเล่าสยองขวัญ แฟนตาซี ลี้ลับ และไซไฟจากจิตนาการพวกเขากันดีกว่า...ว่าแต่คุณกล้าพอไหมล่ะ?ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของไมค์ต้องรู้ว่าหนังหรือซีรีส์สยองขวัญของเขามักจะขยี้ปมดราม่าในครอบครัว หรือความสัมพันธ์ซับซ้อนของผู้คนมากกว่าหนักไปทางผีสะดุ้งตุ้งแช่ แม้ The Midnight Club จะเพิ่งทุบสถิติฉาก Jump Scare มากที่สุดถึง 21 ซีนในหนึ่งตอน จากการบันทึกของ The Guinness World Records* เรียกว่าสะใจสายตุ้งแช่กันไปเลย แต่บางคนที่ไม่ชอบก็อาจจะอึนๆ อยู่บ้างแบบJump Scareพร่ำเพรื่ออะไรเบอร์นั้นคะคุณพี่!ถึงอย่างนั้น The Midnight Club ก็ยังคงมีเสน่ห์เฉพาะตัวสไตล์ไมค์ ฟลานาแกน ด้วยบรรยากาศชวนขนหัวลุกที่ให้ความรู้สึกเย็นยะเยือก มุมกล้องที่เหมือนมีพลังงานบางอย่างซ่อนตัวอยู่ตรงนั้น(แม้เรื่องนี้แกจะกำกับเองแค่ 2 อีพีแรก ที่เหลือเป็นใบเบิกทางให้นักเขียนรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือกันบ้าง) งานโปรดักชั่นย้อนยุค 90s ทำออกมาได้ดี ทั้งเทปคาสเซ็ต เครื่องเล่นซีดี ตู้เกมส์ ฯลฯเนื้อเรื่องเข้มข้นด้วยปมชีวิตและสอดแทรกปรัชญาเกี่ยวกับความตายผ่านมุมมองของวัยรุ่น 8 คนที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายก่อนวัยอันควร ท่ามกลางชีวิตที่ยังมีความฝันและสิ่งที่อยากทำอีกมากมายภายในศูนย์บำบัดดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ‘ไบร์ทคลิฟฟ์’ในเมื่ออนาคตที่รออยู่เบื้องหน้าคือ ‘ความตาย’พวกเขาจึงเลือกที่จะค้นหาความสุขและความหวังถึงโลกผ่านการเล่าเรื่องราวลี้ลับทุกๆ คืนในชมรมสยองขวัญ แต่สำหรับ ‘อีลองก้า’ (รับบทโดย อิมาน เบนสัน) เธอไปพักตัวที่ไบร์ทคลิฟฟ์เพื่อค้นหา‘ทางรอด’ จากโรคมะเร็งไทรอยด์ระยะสุดท้าย หลังจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่อาจเอาชนะมันได้ ทว่า ‘ไสยศาสตร์’ อาจกลายเป็นโอกาสสุดท้ายที่เธอยอมเสี่ยงเพื่อแลกกับโชคชะตาและอนาคตอันสดใสในฐานะว่าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดไบร์ทคลิฟฟ์ทำให้อีลองก้าค้นพบความจริงเกี่ยวกับผีหญิงชราที่ตามหลอกหลอนเธอมานานและปริศนาเกี่ยวกับการหายตัวไปของหญิงสาวคนหนึ่งที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายและเธอก็หายจากโรคร้ายราวกับปาฏิหาริย์ซีรีส์เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมสายดาร์ค สุดท้ายแล้วเธอจะยอมแลกเพื่ออนาคต หรือยอมรับความจริงที่ว่า “เราทุกคนเกิดมาเพื่อจะตายจากโลกนี้ไป แม้ความตายจะมาถึงเร็วกว่าที่คาดคิดไว้ก็ตาม”ขณะที่วัยรุ่นคนอื่นๆ ในไบร์ทคลิฟฟ์ต่างก็เผชิญหน้ากับความตายด้วยวิธีคิดและการแสดงออกที่แตกต่างกัน หนึ่งในตัวละครที่เป็นเหมือนความหวังของหมู่บ้านคือ‘เควิน’ (รับบทโดยอิกบี ริกนีย์) หนุ่มสุดฮอตประจำไฮสคูลและอดีตนักกีฬาวิ่งอนาคตไกล ที่คอยเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ผ่านเรื่องเล่าสยองขวัญที่จบแบบคาใจ เป็นการกระตุ้นให้เพื่อนๆ อยากมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อรอฟังตอนจบของเรื่องเล่านั่นเองนอกจากนี้ ซีรีส์ยังสะท้อนแง่มุมต่างๆ ของชีวิตวัยรุ่นออกมาได้ดี สมกับที่ดัดแปลงมาจากนิยายของคริสโตเฟอร์ ไพค์ (ตัวพ่อของนักเขียนนิยายสยองขวัญเยาวชน)บวกกับการทิ้งปมปริศนาไว้มากมายจนหลายคนอยากให้มีซีซั่น 2 มาเฉลยไวๆ แม้ซีรีส์จะดูตื่นเต้นเร้าใจใน 2 อีพีแรกแบบใส่ซีนJump Scare มาแบบจุกๆ แต่หลังจากนั้นจะเข้าสู่โหมดดราม่า-แฟนตาซี-ลี้ลับ ซึ่งหากสังเกตดีๆ เรื่องเล่าของแต่ละตัวละครมักจะเชื่อมโยงกับตัวตนและปมบางอย่างในชีวิตของพวกเขานั่นเองความน่าสนใจของ The Midnight Club ไม่ได้อยู่ที่ความสยองขวัญเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเบื้องหลังของตัวละครวัยรุ่นทั้ง 8 ที่สะท้อนการอบรมเลี้ยงดู ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม ที่หล่อหลอมให้ทุกตัวละครมีวิธีคิดและการแสดงออกแตกต่างกันไป แต่เมื่อพวกเขามารวมตัวกันในไบร์ทคลิฟฟ์สถานที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยปริศนาและพฤติกรรมน่าสงสัยของพวกผู้ใหญ่ พวกเขาจึงรวมตัวกันทำภารกิจค้นหาความจริงซึ่งมันช่วยให้วัยรุ่นผู้สิ้นหวังมีความฝันอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปในแต่ละวันนั่นเอง‘แซนดร้า’ (รับบทโดย อันนารา ซีโมน) เติบโตมาในครอบครัวเคร่งศาสนา แม้จะป่วยด้วยโรคร้ายแรงแต่เธอยังคงศรัทธาในพระเจ้าและเชื่อมั่นในปาฏิหาริย์ เช่นเดียวกับ ‘สเปนซ์’ (รับบทโดย คริส ซัมเปอร์) เด็กหนุ่มที่ป่วยด้วยโรค HIV เขาเติบโตในครอบครัวอนุรักษ์นิยม แม้จะป่วยด้วยโรคร้ายเขาก็ยังมองโลกในแง่บวกและเป็นตัวละครสร้างสีสันให้เพื่อนๆ อยู่เสมอตรงข้ามกับ‘อันยา’ (รับบทโดย รูธ คอดด์) สาวหัวรุนแรง ต่อต้านสังคม เจ้าอารมณ์ และชอบจิกกัดคนอื่นตลอดเวลา แต่ลึกๆ แล้วอันยาเป็นห่วงเพื่อนๆ และเป็นคนจริงใจมากคนหนึ่ง‘เชอรี’ (รับบทโดย เอเดีย) เด็กเลี้ยงแกะที่มักจะแต่งเติมเสริมแต่งให้มันดูเกินจริงอยู่เสมอ‘อาเมซ’ (รับบทโดย โซริยัน สัปโคตา) หนุ่มติดเกมที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น มาพร้อมลิสต์ที่อยากทำก่อนตายและขอร้องให้เพื่อนๆ ช่วยทำความฝันให้เป็นจริง และ ‘นัตสึกิ’ (รับบทโดย อายะ ฟุรุคาวะ) สาวญี่ปุ่นที่นอกจากจะป่วยกายแล้วเธอยังมีปัญหาสุขภาพจิตอีกด้วยด้วยความหลากหลายของเรื่องราวในชีวิตวัยรุ่นแต่ละคนนี่ล่ะทำให้ The Midnight Club มีความน่าสนใจมากกว่าแค่ซีรีส์สยองขวัญวัยรุ่นทั่วไปส่วนใครที่ชอบซีรีส์ดราม่า สยองขวัญ แฟนตาซี ลี้ลับ ไม่อยากให้พลาดซีรีส์ 10 ตอน ออนแอร์ทาง 