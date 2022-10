Scoop พิเศษ : หลอนไม่ต้องนอน! มัดรวม 7 ซีรีส์สุดผวา! ดูโต้รุ่งรับคืนวันฮัลโลวีน

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ใครที่ไม่มีแพลนแต่งคอสตูม (ผี) ตะลุยราตรีคืนฮัลโลวีน ชวนคุณมาหลอน Non Stop ตลอดคืนไปกับซีรีส์ทั้งฝั่งตะวันตกและเกาหลี ที่คัดสรรครบทุกอารมณ์ทั้งบ้านผีสิง ตำนานหลอน ล้อมวงเล่าเรื่องผีตามสืบดคีผีฆ่าคน ซอมบี้คลั่ง และซีรีส์สั้นแบบผีๆ ให้คุณชวนเพื่อนมาหลอนหรือจะนอนดูคนเดียวก็เร้าใจ พร้อมให้คะแนนความหลอนแบบง่ายๆ เหลือแค่ตัดสินใจว่าจะหลอนกับซีรีส์เรื่องไหนดี? หรือจะแพลนดูทั้งอาทิตย์เลยก็ได้หมด...ขอแค่คุณกล้าปิดไฟนอนก็พอ!ระดับความหลอน : อย่านอนดูคนเดียว เสียวปลายเท้าทั้งคืนเริ่มต้นที่ซีรีส์สยองขวัญในบรรยากาศเย็นยะเยือกที่มีส่วนผสมของดราม่าเข้มข้นจนชื่อชั้นของผู้กำกับฯ โปรดิวเซอร์ และนักเขียนบทอย่าง ไมค์ ฟลานาแกน ขึ้นแท่นมือทองของวงการต้องยกให้“The Haunting of Hill House”หรือ “ฮิลล์เฮ้าส์ บ้านกระตุกวิญญาณ” ว่าด้วยเรื่องราวสยองขวัญในบ้านหลังเก่าของ 5 พี่น้องตระกูลเครน ที่ที่พวกเขาเคยใช้ชีวิตวัยเด็กร่วมกับพ่อและแม่ใน “ฮิลล์เฮ้าส์” เมื่อปี 1992 ก่อนเกิดโศกนาฏกรรมสยองขวัญทำให้พวกเขาต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่วิญญาณร้ายก็ไม่ปล่อยให้พวกเขามีชีวิตสุขสงบตลอดไป ในปี 2018 ทั้ง 5 คนต่างก็เจอเรื่องราวในฮิลล์เฮ้าส์หลอกหลอนจนต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายและปมดราม่าของครอบครัวซีรีส์ตัดสลับไปมาระหว่างอดีตและปัจจุบัน ถึงอย่างนั้นมันก็ดูเข้าใจง่ายและถ่ายทอดประสบการณ์สยองของพี่น้องแต่ละคนได้อย่างขนหัวลุก ซีรีส์ยังแน่นด้วยฉากผีหลอนๆ ที่คุ้นตาในหนังสยองขวัญหลายเรื่อง ไม่ว่าจะห้อยหัว ผีจับขา ผีใต้เตียง ฯลฯ สุดท้ายแล้วพวกจะเอาตัวรอดจากฮิลล์เฮ้าส์ได้อย่างไร? ตามไปสตรีมมิ่งกันได้ที่ Netflixระดับความหลอน : น่ากลัวไม่มากแต่บรรยากาศชวนขนลุกถ้าภาคแรกยังหลอนไม่สะใจตามไปหลอน Non Stop กันต่อกับ“The Haunting of Bly Manor” หรือ “บลายเมเนอร์ บ้านกระตุกวิญญาณ” ผลงานของผู้กำกับฯ คนเดิม (ไมค์ ฟลานาแกน) ที่กลับมาสร้างความขนหัวลุกอีกครั้งผ่านประสบการณ์ความหลอนของแดนี เครย์ตัน สาวสวยที่ย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะครูพี่เลี้ยงให้กับหลานสองคนของลอร์ดเฮนรี เกรฟ ใน “คฤหาสน์บลาย” อายุกว่าร้อยปีในประเทศอังกฤษแรกทีเดียวเธอรู้สึกประทับใจในการต้อนรับอันอบอุ่นของแม่บ้าน พ่อครัว และคนสวนรวมถึงความน่ารักของเด็กๆ แต่คฤหาสน์บลายก็มีความลับ ข้อบังคับ และพื้นที่ต้องห้ามตามสูตรสำเร็จของหนังสยองขวัญเพิ่มเติมคือห้ามโยกย้ายตุ๊กตาทุกตัวในบ้านตุ๊กตา ที่เชื่อมโยงทั้งผีและผู้คนในคฤหาสน์และแน่นอนว่า แดนี่แหกทุกกฎเช่นกัน! ทั้งยังพยายามค้นหาปริศนาการตายของครูพี่เลี้ยงคนก่อนที่ซ่อนไว้ในคฤหาสน์บลายจึงต้องเผชิญกับผีสาวไร้หน้าในบึงน้ำ พฤติกรรมประหลาดๆ ของผู้คนสุดท้ายจุดจบความอยากรู้อยากเห็นของแดนีจะปิดฉากลงเช่นไร ตามไปสตรีมมิ่งกันได้ที่ Netflixระดับความหลอน : นอนดูคนเดียวได้ มีฉากจัมพ์สแกร์และให้แง่คิดซีรีส์ใหม่แกะกล่องต้อนรับวันฮัลโลวีนปีนี้ ที่ดูเหมือน Netflix จะติดอกติดใจผลงานของไมค์ ฟลานาแกน และบรรยากาศแบบบ้านผีสิงตามฟอร์ม ปีนี้ไมค์จับมือผู้กำกับฯ และนักเขียนรุ่นใหม่พาคุณไปหลอนกับแก๊งค์วัยรุ่น 8 คนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในบ้านแห่งความหวัง “ไบร์ทคลิฟ”พวกเขาได้เข้าร่วมกับชมรมสยองขวัญเที่ยงคืนหรือ“The Midnight Club” ที่ที่ทุกๆ คืนพวกเขาจะผลัดกันเล่าเรื่องสยองขวัญในแบบของตัวเอง พร้อมกับทำข้อตกลงร่วมกันว่า ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มตาย คนๆ นั้นจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อกลับมาบอกคนที่อยู่รอดว่า โลกหลังความตายเป็นอย่างไร?ความน่าสนใจของซีรีส์ไม่ได้อยู่ที่ความหลอนอย่างเดียวแต่เป็นการรับมือกับความตายก่อนวัยอันควรของเด็กๆ ที่ต่างคนต่างก็แสดงออกและยอมรับกับความเจ็บป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิตแตกต่างกัน ในความเปราะบางและความสิ้นหวังของชีวิต ชมรมสยองขวัญกลายเป็นความตื่นเต้น ความหลอน และความหวังครั้งใหม่ของพวกเขา ซีรีส์ยังทำโปรดักชั่นบรรยากาศยุค 90 ออกมาได้ดี มีแง่คิด ปรัชญา ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ผสมๆ กันไปติดตามได้ทาง Netflixระดับความหลอน : ขึ้นอยู่กับตอน และควรหาเพื่อนมานอนดูเพื่อความบันเทิงซีรีส์สยองขวัญในตำนานผลงานของ "ไรอัน เมอร์ฟี" และ “แบรด แฟลชัก”ที่รวมความหลอนทุกรูปแบบให้เลือกชมถึง 10 ซีซั่น ตั้งแต่บ้านฆาตกร โรงพยาบาลจิตเวช โรงแรมสยองขวัญ วันสิ้นโลก สัตว์ประหลาด มิติมืด แวมไพร์ ฯลฯแต่แฟนหนังทั่วโลกใน IMDB ต่างก็กดโหวตให้ซีซั่นสอง “Asylum”(8.5/10) เป็นซีซั่นที่ดีที่สุดของ American Horror Story ว่าด้วยเรื่องราวหลอนๆ ใน Briarcliff Manor สถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยความลึกลับในดงผู้ป่วยจิตเวช หมอ พยาบาล และนักข่าวที่พยายามตามสืบความลับดำมืดของสถานพยาบาลแห่งนี้ พวกเขาต่างก็ต้องพบกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติจนคาดเดาไม่ถูกอีกหนึ่งซีซั่นที่ขึ้นแท่นความหลอนเป็นอันดับสองต้องยกให้“Murder House” (8.2/10)เรื่องราวสยองขวัญของครอบครัวหนึ่งที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านขังวิญญาณเชื่อมโยงเรื่องจริงจากฆาตกรรมหลายคดีดังในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเข้ากับเรื่องราวสมมติได้แบบเนียนๆ เพราะหลายคดีนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาแตกต่างกัน ซึ่งมันลงล็อคกับจุดเชื่อมโยงของการเป็นบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรม(Murder House)แถมยังฉีกกฎหนังผีที่นึกจะโผล่มาเวลาไหนก็ไม่บอกกล่าว ใครไม่มีโปรแกรมหลอนคืนฮัลโลวีนก็นอนดูยาวๆ ไปเลยทาง Disney+ Hotstarระดับความหลอน : หลอนได้ใจ ไม่มีย้วย บางซีนอาจต้องดูลอดหว่างนิ้วใครไม่ชอบดูอะไรยืดเยื้อ เน้นกระชับ จบไว ได้อารมณ์จั้มพ์สแกร์ และหลอนได้ใจไม่ต้องคุยเยอะ ต้องยกให้ “Goedam”ซีรีส์สั้น 8 ตอนๆ ละ 8-15 นาที ที่รวมความหลอนระดับตำนานผีบ้านผีเมืองของเกาหลีไว้หลากอารมณ์ อย่างตอน “Red Shoes” ที่ดูแล้วสะดุ้งตุ้งแช่จัมพ์สแกร์ไปกับเรื่องราวของครูกับนักเรียนคนหนึ่ง ซึ่งเสียเพื่อนรักไปจากอุบัติเหตุจนร่างกายของเธอขาดครึ่งท่อน เธอจึงไล่ตามหลอนในสไตล์ผีร่างบิดตัวงอ เรียกว่าความสยองต้องดูรอดหว่างนิ้วกันเลยทีเดียวส่วนตอนที่หลุดโลกไปอีกมิติเลยก็ต้อง “Dimension” เรื่องราวของตำรวจที่ตามสืบคดีคนเสียชีวิตปริศนาในลิฟท์ ก่อนจะเจอเรื่องเล่าในอินเตอร์เน็ตที่ว่า ลิฟท์ตัวนี้เชื่อมต่อกับมิติลี้ลับสับเลือดสาดกันในลิฟท์ หรือตำนานพื้นบ้านอย่าง “Birth” เรื่องราวของร่างทรงหญิงคนหนึ่งที่จับเด็กมาขังอย่างเหี้ยมโหด ก่อนจะทำสังหารและทำพิธีกักขังวิญญาณไว้คอยรับใช้ตัวเอง เรื่องนี้มีความหลอนได้ใจ ใครไม่มีเวลาเพราะอยากไปปาร์ตี้ฮัลโลวีนแนะนำให้มานอนดูซีรีส์โต้รุ่งกันได้ที่ Netflixระดับความหลอน : นอนดูคนเดียวจะดีกว่า เผื่อเพื่อนข้างๆ โดนผีสิงซีรีส์เอ็กซ์โซซิสท์หรือ “หมอผี” ยุคใหม่ ที่ผสมความดราม่าและสืบสวนสอบสวนจากเกาหลี ด้วยพล็อตเรื่องแปลกใหม่น่าสนใจผสมฉากสะดุ้งตุ้งแช่พอให้หายใจไม่ทั่วท้อง เรื่องราวของคนขับแท็กซี่เห็นผี สายสืบสาวห้าว และบาทหลวงหนุ่มซึ่งโชคชะตานำพาให้มาเกี่ยวข้องกับวิญญาณร้ายนาม “พัคอิลโด” ที่จะคอยสิงร่างผู้คนแล้วออกไล่ล่าฆ่าคนเหมือนฆาตกรต่อเนื่อง ทั้งสามต้องร่วมมือกันตามจับพัคอิลโดในร่างมนุษย์เพื่อจะหยุดการฆ่า และสะกดวิญญาณร้ายให้หายไปจากโลกมนุษย์นอกจากจะได้เห็นความหลอนและฉากสยองขวัญแนวดาร์ค ซีรีส์ยังสอดแทรกเรื่องราวของศรัทธา ศาสนา ปีศาจ และพิธีกรรมทรงเจ้าไล่ผีที่มีมาช้านานของเกาหลี ผสมผสานกับวิธีไล่ผีตามหลักศาสนาคริสต์แบบที่เห็นในหนัง “The Exorcist” โดยเฉพาะนักแสดงนำทั้งสาม (คิมดงอุค, คิมแจอุค และ จองอึนแช) ที่ต่างก็มีคาแรกเตอร์น่าสนใจทำให้เราดูแบบรวดเดียวจบครบ 16 ตอนภายในเวลาอันรวดเร็ว ใครที่ชอบหนังผีแนวร่วมสมัยผสมกลิ่นอายวินเทจไม่ควรพลาดเรื่องนี้ ตามไปหลอนกันได้ที่VIUระดับความหลอน : นอนดูคนเดียวได้ จะดูกับแฟนก็ดี แต่จะมันกว่าถ้าชวนเพื่อนมานั่งดูยกแก๊งสาวกซอมบี้คลั่งที่อยากหลอนต้อนรับวันฮัลโลวีนต้องไม่พลาด “ผีดิบคลั่ง บัลลังก์เลือด” ซีรีส์ 6 ตอนที่มีแฟนคลับรอติดตามชมมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ดัดแปลงจากคอมิกส์เรื่อง “The Kingdom of The Gods” ผลงานของ “ยางคยองอิล” ว่าด้วยเรื่องราวซอมบี้แห่งยุคโชซอนเมื่อโรคระบาดประหลาดล้ำทำชาวบ้านกลายเป็นซอมบี้และเกี่ยวโยงกับศึกชิงบัลลังก์เดือด โหดเลือดสาดตามสูตรสำเร็จของซอมบี้ Korean Style แม้กลางคืนจะไล่งับผู้คนจนวุ่นวายแต่ก็แพ้แสงอาทิตย์ชนิดต้องหลบเข้าไปแอบตามซอกมุมหรือใต้ถุนเรือน เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เข้มข้นทั้งดราม่า แอ็คชั่น และความสยองขวัญ ชนิดนอนดูคนเดียวได้ แต่จะให้ดีชวนเพื่อนมาปาร์ตี้แล้วนั่งดูซีรีส์กันจะมันกว่าจบซีซั่นแรกแล้วก็นอนดูซีซั่นสองต่อกันได้เลย Kingdom ภาคสองซอมบี้บุกวังหลวงกันแล้วจ้าทุกคน ทั้งยังมีปมชิงบัลลังก์ระหว่างองค์ราชินีตัวร้ายกับเจ้าชายรัชทายาท นอกจากนี้ซอมบี้ซีซั่นสองยังอัพเลเวลให้สู้แสงได้ไม่กลัวมอดไหม้ พร้อมกับการค้นพบความจริงที่ว่า ซอมบี้ไม่ได้กลัวแดดนะ แต่กลัวร้อนมากกว่า พออากาศเย็นลงซอมบี้เลยลั๊นลา ออกล่าท้าแดดกันไปเลย ดีกรีความหลอนเลือดสาดของภาคนี้ก็ยังคงร้อนแรงไม่มีแผ่ว รับชมกันได้แล้วทาง NetflixRassarinhttps://www.netflix.com/https://bloody-disgusting.com/interviews/3636343/unlocking-haunting-bly-manor-secrets-hidden-ghosts-mike-flanagan-spoiler/https://www.looper.com/271848/the-haunting-of-bly-manor-twist-that-shocked-victoria-pedretti/https://www.imdb.com/title/tt13444912/https://www.heavenofhorror.com/reviews/the-midnight-club-netflix-series/https://www.empireonline.com/tv/reviews/the-midnight-club/https://www.somethinghaute.com/10-most-watched-movies-tv-shows-netflix-amazon/the-haunting-of-bly-manor-netflix-shares-poster-for-hill-house-follow-up/https://www.gaytimes.co.uk/culture/american-horror-story-a-definitive-ranking-of-all-seasons/https://bloody-disgusting.com/tv/3705739/american-horror-story-now-exclusively-streams-on-hulu-season-11-coming-this-fall/https://www.indiewire.com/2018/02/american-horror-story-murder-house-location-1201927306/https://www.leisurebyte.com/netflix-goedam-review/https://www.heavenofhorror.com/reviews/the-guest-season-1-netflix-horror/https://www.liputan6.com/showbiz/read/3879983/serial-kingdom-cerita-tentang-zombie-di-dinasti-joseonhttps://www.dramabeans.com/2020/03/kingdom-2-series-review-part-1/