เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “พลิกบทบาททายาทหมื่นล้าน | Curtain Call” [2022]

ชื่อเรื่อง :Curtain Callชื่อเกาหลี :커튼콜: 나무는 서서 죽는다 | keo-teun-kol - na-mu-neun seo-seo juk-neun-daชื่อไทย :พลิกบทบาททายาทหมื่นล้านแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ดรามาผู้กำกับ : ยุนซังโฮ (ผลงานกำกับซีรีส์River Where The Moon Rise)ผู้เขียนบท : โจซังกอล (ผลงานเขียนบทภาพยนตร์Midnight Runners)ผู้ผลิต : Victory Contents (ผลงานผลิตซีรีส์ River Where The Moon Rise)ออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : KBSจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบวัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 21.50 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 31 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2565ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ ออกอากาศในไทยทาง : Prime Video Thailand ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 21.30 น. (ตามไทย) เริ่ม 31 ตุลาคม 2565ชายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจในตัวเอง เป็นคนคิดบวกและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า แต่เขาก็มีความเชื่อมั่นว่าการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขนั้น สำคัญกว่าเงินทอง จากความเชื่อนี้ทำให้เขากลายมาเป็นนักแสดงละครเวที โดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้มีโอกาสเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ และจะได้ทำให้เด็กกำพร้าคนอื่นๆ เห็นเป็นตัวอย่างว่า พวกเขาเองก็สามารถเป็นใครก็ได้ตามที่อยากเป็น ไม่ว่าจะมาจากพื้นฐานครอบครัวหรือภูมิหลังแบบไหน แต่ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้ยังห่างไกลอยู่มากนัก เพราะเขายังได้แสดงอยู่แค่ในโรงละครท้องถิ่นในเมืองเล็กๆ เท่านั้น แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาท้อแท้หรือผิดหวัง เขายังคงเชื่ออยู่เสมอว่าในท้ายที่สุดแล้วโอกาสที่เขารอคอยจะมาหาเขาในสักวันเพื่อการหาเลี้ยงชีพ ยูแจฮอนต้องรับจ้างทำงานพิเศษสารพัด เขาสนุกกับทุกการทำงานนั้นๆ ด้วยความคิดที่ว่าประสบการณ์จากงานเหล่านี้จะช่วยให้การแสดงในอนาคตสมบทบาทได้ เขาเชื่อว่ามืออาชีพที่แท้จริงคือคนที่พยายามอย่างหนัก เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานมากมาย และทำให้ลูกค้าประทับใจด้วยทักษะความสามารถแบบมืออาชีพในการทำงานอันหลากหลายนั้นหลานสาวคนเล็กของจากึมซุน เป็นผู้จัดการทั่วไปของ โรงแรม เดอะนักชอน สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก พัคเซยอนเชื่อว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวในครอบครัว ที่มีสิทธิโดยชอบธรรมในการสืบทอดกิจกรรมโรงแรมต่อจากจากึมซุน ในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ ของครอบครัวต่างพาได้เข้าเรียนในโรงเรียนต่างประเทศอันมีชื่อเสียง มีเพียงตัวเธอเท่านั้นที่เลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของเกาหลี และเริ่มต้นทำงานพิเศษที่โรงแรมนักชอน เพื่อที่จะเรียนรู้ทุกแง่มุมของธุรกิจโรงแรมเธอต่างจากเพื่อนๆ คนอื่น เพราะเติบโตขึ้นมาโดยสามารถมีปฏิสัมพันธ์และเป็นมิตรได้กับคนทุกระดับชั้น เธอใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางแต่ละวัน ในขณะที่เธอก็ไม่มีปัญหากับการไปเที่ยวนิวยอร์คช่วงสุดสัปดาห์เพื่อชมการแสดงบรอดเวย์ที่ชื่นชอบ พัคเซยอนยังเชื่อว่าเธอเป็นคนเดียวในบรรดาพี่น้องที่สามารถบริหารโรงแรมได้อย่างแท้จริง ไม่เหมือนกับพี่ชายคนโตที่เลือกจากเกาหลีไปเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่อเมริกา หรือพี่ชายอีกคนที่ไม่มีทีท่าจะสนใจธุรกิจของครอบครัวเลย และในฐานะที่เป็นหลานสาวทางสายเลือดเพียงคนเดียว จากึมซุนเองก็สนใจเธอมากกว่าบรรดาพี่ชายทั้งสองทายาทของกลุ่มธุรกิจซัมวูกรุ๊ป เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย ได้รับการยกย่องว่ารูปงามมีหน้าตาที่หล่อเหลา และเปล่งประกายราวกับเจ้าชายเชื้อพระวงศ์ก็ไม่ปาน เขาเป็นคนยึดมั่นในหลักการของเหตุและผล คำพูดและการกระทำของเขาหนักแน่นจริงจัง เป็นคนที่ไม่สนใจอะไรที่ดูไร้สาระ และไม่ค่อยนึกถึงความรู้สึกของคนอื่น อย่างไรก็ตาม ชีวิตของแบดงแจต้องถูกสั่นคลอนจากบางสิ่งที่เขาเคยสูญเสียไปในอดีตจากึมซุนเป็นชาวเกาหลีเหนือแต่งงานและมีลูกตั้งแต่อายุยังน้อย แต่แล้วชีวิตของเธอก็ต้องผกผันเมื่อต้องแยกจากครอบครัวในระหว่างหนีภัยสงครามมาอยู่ที่เกาหลีใต้ เธอเปิดโรงแรมเล็กๆ ด้วยความหวังว่าจะได้เจอกับครอบครัวที่พลัดพรากอีกครั้ง โดยตั้งชื่อโรงแรมนี้ว่า Paradise Inn เพื่อมอบสรวงสวรรค์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามและผู้ที่ไม่มีที่ไป และนี่คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจเครือโรงแรมชั้นนำของเกาหลีใต้ในปัจจุบันที่โรงแรมแห่งนี้เองเธอได้พบกับนักธุรกิจที่เข้าพักในโรงแรม เขาตกหลุมรักเธอทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอผ่านเรื่องราวอะไรในชีวิตมาบ้าง และในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะใจเธอได้ พวกเขาร่วมกันสร้างครอบครัวด้วยกันและให้กำเนิดลูกชาย ด้วยความช่วยเหลือจากสามีของเธอ เธอได้ซื้อที่ดินเพื่อเปลี่ยนโรงแรมเล็กๆ ของเธอให้กลายเป็นโรงแรมที่มีระดับขึ้น ซึ่งในไม่ช้าได้เติบโตและกลายมาเป็น The Nakwon Hotel โรงแรมที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้ชีวิตกับครอบครัวใหม่ของเธอเต็มไปด้วยความสุขด้วยความสำเร็จของโรงแรมและครอบครัวของลูกชายที่กำลังเติบโต จนกระทั่งเธอได้รู้ข่าวว่า เธอยังมีหลานชายอีกหนึ่งคนที่เกิดจากลูกชายของเธอกับสามีคนเก่า เธอจึงมีความปรารถนาที่จะได้พบกับหลานชายคนนี้ ที่เป็นเหมือนตัวแทนของครอบครัวที่พลัดพรากจากกัน และเธอเองรู้ดีว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในชีวิตที่จะได้พบหน้าหลานชายผู้นี้ เพราะเธอเหลือเวลาในชีวิตอีกเพียงสามเดือนเท่านั้นอดีตผู้จัดการของโรงแรม Paradise Inn และเป็นคนสนิทของจากึมซุน เขามีใบหน้าที่สง่างาม ดูดี พูดจาตรงไปตรงมาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลชวนให้นึกถึงสุภาพบุรุษชาวอังกฤษ แต่เขามีอดีตที่ไม่อาจจินตนาการได้ เติบโตขึ้นมาในสถานภาพเด็กกำพร้า และกลายเป็นอันธพาลเพื่อความอยู่รอด จนกระทั่งวันหนึ่งเขายอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยจากึมซุนซึ่งกำลังถูกขู่ทำร้ายด้วยมีด เพื่อตอบแทนเขา จากึมซุนได้ดูแลเขาเป็นอย่างดี ขณะที่เขาพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ จากึมซุนได้จ้างเขามาทำงานที่โรงแรมของเธอ ตอนนั้นเองที่เขาตัดสินใจว่าจะอุทิศชีวิตให้กับผู้หญิงคนนี้นักแสดงสาวโนเนมที่สนุกกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ เธอเป็นเพื่อนนักแสดงของยูแจฮอน และเป็นนักแสดงที่ผู้กำกับชื่นชมเป็นอย่างมาก จากทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอ รวมไปถึงความจำอันเป็นเลิศในการจดจำบทและความลื่นไหลทางการแสดงที่ไม่เหมือนใครของเธอหลานชายตัวจริงของจากึมซุน เขาเป็นนักค้าของเถื่อนจากเกาหลีเหนือ และเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรแก๊งค้ายาเกาหลี-จีน ต่อมาตัดสินใจหันหลังให้กับองค์กร ทำให้มีคนถูกทำร้ายจนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จากนั้นเขาก็หายตัวไป- จีซึงฮยอน รับบทเป็น พัคเซจุน- ชเวแดฮุน รับบทเป็น พัคเซคยู- แบแฮซอน รับบทเป็น ยุนจองซุก แม่บ้านคนสนิทของจากึมซุน- คิมฮยอนซุก รับบทเป็น ฮงราคยอง ผู้จัดการโรงแรมเดอะนักวอน- จองอูจีน รับบทเป็น ซงฮโยจิน- ซนจงฮัก รับบทเป็น คิมซึงโด- ฮันแจยอง รับบทเป็น จางแทจูขณะเดียวกัน ยูแจฮอน ก็ต้องพยายามอย่างหนักที่จะปกปิดสิ่งที่เขากำลังหลอกลวงทุกคนนี้ไว้ เพราะเขาเริ่มที่จะตกหลุมรัก พัคเซยอน (รับบทโดย ฮาจีวอน) หลานสาวคนเล็กของจากึมซุน หญิงสาวผู้น่าทึ่ง คนที่เขาจะให้ล่วงรู้ความลับนี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดจากึมซุน เกิดในช่วงทศวรรษที่ 1930 ที่ฮัมกยองโดจังหวัดหนึ่งในเกาหลีเหนือ ต้องพลัดพรากแยกจากสามีและลูกของเธอในขณะที่หลบหนีไฟแห่งสงครามที่กำลังโหมกระหน่ำ เธอได้หนีมาอยู่ที่เกาหลีใต้และก่อตั้งโรงแรมนักวอนขึ้น โดยมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้พบกับครอบครัวที่พลัดพรากอีกครั้ง เมื่อสงครามระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ยุติลงหลังจากใช้ชีวิตในเกาหลีใต้มา 15 ปี จากึมซุน ก็ได้พบกับชายผู้ที่เข้าอกเข้าใจเธอ จึงตัดสินใจสร้างครอบครัวใหม่กับเขา ในขณะที่เศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้เติบโตขึ้น โรงแรมนักวอน ภายใต้การบริหารของเธอก็เจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกัน และในที่สุดก็ได้เติบโตกลายเป็นโรงแรม Paradise Inn อันโด่งดังและทรงเกียรติเมื่อเวลาผ่านไป จากึมซุน มีลูกอีก 3 คนในเกาหลีใต้ ลูกๆ ที่ในวันหนึ่งจะได้สืบทอดกิจการโรงแรมอันรุ่งเรืองของเธอ อย่างไรก็ตามเธอได้มารู้ว่าลูกชายที่พลัดพรากของเธอในเกาหลีเหนือ เขาเองก็มีลูกชายเช่นเดียวกัน เธอจึงมีความปรารถนาที่จะได้พบกับหลานชายคนนี้ก่อนที่เธอจะตายในเวลา 3 เดือนจองซังชอลรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับจากึมซุน มากกว่าที่ครอบครัวของเธอรู้ รวมถึงเรื่องราวในอดีตของเธอ เขาจึงใช้เส้นสายที่มีเพื่อสืบหาหลานชายของเธอจากเกาหลีเหนือ ในที่สุดเขาก็ได้พบกับหลานชายตัวจริงของจากึมซุน หลานชายที่ไม่ใช่เด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาอีกต่อไป หลังจากหลบหนีจากเกาหลีเหนือ หลานชายของจากึมซุนกลายเป็นคนขายของเถื่อนและขายยาเพื่อเอาชีวิตรอด จากึมซุนจะมีความสุขหรือไม่ที่ได้พบกับหลานชายของเธอในสภาพนี้? แต่เมื่อจองซังชอลได้รู้ว่าจากึมซุนอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน เขาจึงมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรถ้าเขาจ้างนักแสดงให้มาสวมบทบาทเป็นหลานชายของจากึมซุน? และเขาก็เพิ่งเจอใครบางคนที่สมบูรณ์แบบสำหรับบทบาทนี้ในวันนั้น ยูแจฮอน ได้รับบทชาวเกาหลีเหนือในโรงละครท้องถิ่น บทบาทการแสดงของเขาเป็นที่สะดุดตาของจองซังชอลที่ยื่นข้อเสนอบทบาทครั้งสำคัญในชีวิตให้กับเขา กับการสวมบทเป็นหลานชายชาวเกาหลีเหนือของหญิงชรา ในชีวิตจริง ไม่ใช่แค่ในละคร เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับข้อเสนอดังกล่าว และเช่นเดียวกับงานที่เคยรับจ้างทำ เขากลายเป็นหลานชายเป็นทายาทหมื่นล้านที่สมบูรณ์แบบแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อเขาไปตกหลุมรัก พัคเซยอน หลานสาวคนเล็กของจากึมซุน ในขณะที่สมองกับหัวใจของเขากำลังต่อสู้กันอย่างหนัก ยูแจฮอน จะสามารถแสดงบทบาทนี้ให้สำเร็จลุล่วงในระยะเวลาสามเดือนที่กำหนดได้หรือไม่?เช่นเดียวกับเยซอน เมื่อหลานชายที่พลัดพรากของจากึมซุนปรากฏตัวขึ้น เธอก็เกิดความรู้สึกพิเศษกับเขา พัคเยซอนจะสามารถต่อสู้กับความรู้สึกในใจตัวเอง และรักษาโรงแรมไว้ได้หรือไม่?#ละครออนไลน์Recommendว่าเด็ด :: -WONPI เรียบเรียงร้อยเรื่องราว ข้อมูลจาก : PrimeVideoTH, soompi.com, wikipedia.org, hancinema.netภาพประกอบจาก : ทวิตภพ และแฟนเพจ PrimeVideoTH, KBS Drama, hancinema.net