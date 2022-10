เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ปิ๊งหัวใจนายบัตเลอร์ | May I Help You?” [2022]

ชื่อเรื่อง : May I Help You?ชื่อเกาหลี :일당백집사 | il-dang-baek-jib-saชื่อไทย : ปิ๊งหัวใจนายบัตเลอร์แนวซีรีส์ : แฟนตาซี, โรแมนติก, คอมเมดี้ และ ดรามาการจัดเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : ชิมซูยอน (ผลงานกำกับซีรีส์ Here’s My Plan) และ พัคซอนยอง (ผลงานกำกับซีรีส์เรื่องแรก)ผู้เขียนบท : อีซอนฮเย (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Answer Me 1994)ผู้ผลิต : IWill Mediaออกอากาศในเกาหลี : ทางช่อง MBC และ ทางสตรีมมิง waves, Prime Videoวัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 21.50 น. (ตามเกาหลี)จำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 67 นาทีระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 19 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2565ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Prime Video Thailand ทุกวันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น. (ตามไทย)นักจัดงานศพและช่างแต่งหน้าคนตาย ที่มีความสามารถพิเศษมองเห็นผี และติดต่อกับคนตายได้หลังจากการสัมผัสใบหน้าขณะแต่งหน้าให้ศพ เธอต้องคอยรับฟังเรื่องราวและคำขอสุดท้ายของผู้ตาย และทำให้ความปรารถนาเหล่านั้นเป็นจริง แรกๆ เธอปฏิเสธภารกิจนี้ แต่ต้องเจอกับอุบัติเหตุอันคาดไม่ถึงตลอดๆ สุดท้ายตัดสินใจรับทำงานนี้พนักงานคนแรกและคนเดียวของบริษัทอิลดังแบค รับจ้างทำตามทุกความต้องการของลูกค้า ยกเว้น ความรุนแรงที่ไม่รับทำเด็ดขาด จะงานเล็กหรืองานใหญ่เขาก็ตั้งใจและพยายามทำให้เต็มที่ นอกจากจะเฉลียวฉลาดหน้าตาดีแล้ว รอยยิ้มของบัตเลอร์คิมก็พร้อมจะทำให้หัวใจของลูกค้าสาวน้อยสาวใหญ่ต้องอ่อนไหว มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไปพัวพันกับ แบคดงจู ผู้หญิงประหลาดคนนั้น เพราะรับงานจากคนรักเก่าให้มาบอกเลิกกับดงจู สุดท้ายคู่กัดก็ต้องทำภารกิจช่วยคนตายด้วยกันลูกชายคนสุดท้องของครอบครัว เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอิลดังแบค บริการรับจ้างสารพัดขึ้นมา และเป็นน้าชายของ บัตเลอร์คิม ที่พร้อมจะเขย่าหัวใจมนุษย์ป้า และบรรดาแม่บ้านตำรวจหนุ่มผู้ใส่ใจความทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชน ประจำสน. บงซูดง พักอยู่ที่เดียวกับ 2 น้าหลาน บัตเลอร์คิม กับ วินเซนต์ ตกหลุมหลงรัก แบคดงจู ตั้งแต่แรกเจอ และพร้อมมอบความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดให้กับเธอคนรักเก่าของ บัตเลอร์คิม เป็นแพทย์หญิงประจำแผนกฉุกเฉิน ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และเก่งกาจทั้งด้านการเรียนและการออกเดตหัวหน้าผู้ฝึกสอนด้านการจัดการศพให้กับ แบคดงจู เขาเชี่ยวชาญด้านการจัดการศพเป็นอันดับ 1 และพึงพอใจทุกครั้งเมื่องานออกมาสมบูรณ์แบบ และถึงแม้ว่าภายนอกของเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจดี แต่ภายในเขากลับซ่อนบาดแผลอันเจ็บปวดเอาไว้ลุงของแบคดงจู เป็นหัวหน้านักบวชประจำโบสถ์บงซูดง ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ถึงความสามารถพิเศษของหลานสาว ที่ติดต่อกับวิญญาณได้ และช่วยกุมความลับที่สำคัญนี้เอาไว้พ่อหม้ายเมียตายจิตใจดี พ่อของ แบคดงจู เปิดร้านเย็บเสื้อผ้าเลี้ยงดูลูกสาวเพียงลำพัง ลับหลังลูกสาวก็แอบไปรับจ๊อบทำงานเป็นยามคอนโดซงด็อกโฮ รับบท ซอแฮอันซอฮเยวอน รับบท ยุนโซราอันฮยอนโฮ รับบท ฮยอนจองฮวาฮันดงฮี รับบท แทคชอนฮาและนักแสดงรับเชิญอีกมากมายดงจูผู้กลัวผีรับกับเรื่องนี้ไม่ได้ จึงเล่าให้ แพคดัลซิก (รับบทโดย พัคซูยอง) ผู้เป็นพ่อฟัง เลยถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปทำงานนั้นเด็ดขาด แต่แล้วกลับเกิดอุบัติเหตุกับเธอเสมอๆ เมื่อไปปรึกษา หลวงพ่อไมเคิล (รับบทโดย โอแดฮวาน) ที่โบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพ หลวงพ่อกลับบอกให้เธอทำตามคำขอคนตายเหล่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า เธอจะช่วยคนตาย 21 ศพ เท่านั้นอีกฟากหนึ่ง บัตเลอร์คิม หรือ คิมจิบซา (รับบทโดย อีจุนยอง) ชายหนุ่มที่รับจ้างทำงานบริการสารพัด พนักงานหนึ่งเดียวในบริษัทอิลดังแบคที่บริหารงานโดย วินเซนต์ (รับบทโดย อีคยูฮัน) น้าชายของเขาเอง โชคชะตาที่ทำให้ดงจูได้มาพบกับ คิมจิบซาในวันหนึ่ง เมื่อเขารับจ้างแฟนเก่าของดงจูให้ไปบอกเลิกเธอ และเขาถูกเธอจ้างกลับให้ไปเตะสั่งสอนและบอกเลิกกับแฟนหนุ่มเช่นกันดงจู ยังคงแอบผู้เป็นพ่อไปทำงานประกอบพิธีศพ และช่วยทำตามคำขอร้องของคนตาย โดยโกหกว่าไปอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบรับราชการ มาจนถึงวิญญาณคนตายดวงที่ 15 ลุงคนขับแท็กซี่ ซึ่งขอร้องให้เธอตามหาลูกชายที่พลัดพรากจากกันตั้งแต่เด็กในขณะที่ ดงจู กำลังมืดแปดด้าน ไม่รู้จะช่วยตามหาลูกชายลุงแท็กซี่ได้จากที่ไหน จู่ๆ คิมจิบซา ก็มาปรากฏตัวที่ห้องจัดงานศพ เขาหลั่งน้ำตาออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นภาพของผู้ตาย ดงจูจึงยิ่งมั่นใจว่าเขาคือลูกชายของคนตายหมายเลข 15 และขอร้องให้เขารับทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจนเรียบร้อยเมื่อ เขา ชายหนุ่มอารมณ์ดีเป็นมิตรกับทุกคน ที่พร้อมให้บริการทุกอย่างกับคนเป็น และเธอผู้อาสาช่วยทำปรารถนาสุดท้ายของคนตายให้เป็นจริง มาร่วมงานกัน จะอลเวงขนาดไหน ติดตามได้ใน “ปิ๊งหัวใจ นายบัตเลอร์ | May I Help You?” ทุกวันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น. (ตามไทย) เริ่มตอนแรกในวันที่ 19 ตุลาคม 2022นางเอกสมัครเป็นผู้ประกอบพิธีศพของโบสถ์ เลยได้รู้ว่านางมองเห็นและคุยกับผีได้ และบรรดาผีๆ ต่างขอร้องให้ช่วยทำความปรารถนาให้เป็นจริง ส่วนพระเอกทำงานรับจ้างให้บริการสารพัดกับผู้คน เมื่อผู้ให้บริการคนตาย และผู้ให้บริการคนเป็น ต้องช่วยกันทำให้ปรารถนาสุดท้ายของคนตายเป็นจริง แต่ละเรื่องราวของคนตายครบรสชาติจริงๆ เรียกทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน้ำตา ฮเยริ กินขาดเรื่องตลกโบ๊ะบ๊ะต้องให้นาง ส่วน จุนยอง ก็นะ รอยยิ้มละลายโลกละลายใจ ไปอิ๊กWONPI เรียบเรียงร้อยเรื่องราว ข้อมูลจาก : PrimeVideoTH, soompi.com, wikipedia.org, hancinema.netภาพประกอบจาก : ทวิตภพ และแฟนเพจ PrimeVideoTH, MBC Drama, hancinema.net