ลุ้น “คิมซอนโฮ” คืนจอเล็ก บทนำซีรีส์พีเรียดโรแมนติก ผลงานฝีมือผู้เขียนบท Love in the Moonlight

วันนี้ (19 ตุลาคม) สื่อ JTBC News รายงานข่าวโดยระบุว่า “คิมซอนโฮ จะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในซีรีส์เรื่อง The New Tower Of Hash”ซึ่งภายในวันเดียว ต่อประเด็นดังกล่าว SALT Entertainment ต้นสังกัดของ คิมซอนโฮ ก็ได้ออกมายืนยันผ่านสื่อเช่นกันว่า “คิมซอนโฮ ได้รับข้อเสนอให้รับบทนำในซีรีส์ The New Tower Of Hash ซึ่งขณะนี้กำลังหารือและพิจารณาบทอย่างถ้วนถี่ แนวโน้มเป็นไปในเชิงบวกอยู่”The New Tower Of Hash (해시의 신루) เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก ย้อนยุค ดัดแปลงจากเว็บตูนในชื่อเดียวกัน บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในสมัยโชซอน ในแผ่นดินพระเจ้าเซจง (King Sejong) ขึ้นครองราชย์ ซึ่งเป็นยุคสมัยที่เรียกขานว่า โชซอน เรเนซองส์ (Joseon Renaissance) หรือ ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูวิทยาการใหม่ เรื่องราวความรักขององค์รัชทายาทอีฮยาง ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ผู้ชื่นชอบวิชาดาราศาตร์ และ แฮรู หญิงลึกลับผู้มองเห็นอนาคต เรื่องนี้ยังถือเป็นผลงานใหม่ของ นักเขียนบท ยุนอีซู เจ้าของผลงานสุดประทับใจในซีรีส์ชื่อดังเรื่อง “รักเราพระจันทร์เป็นใจ | Love in the Moonlight” (2016)มีรายงานอีกว่า คิมซอนโฮ ได้รับการเสนอชื่อในบทบาท องค์รัชทายาทอีฮยาง หากเขายอมรับเล่นบทนี้ นี่จะเป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เรื่องที่สองของเขาต่อจาก “100 Days My Prince” (2018) หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงในละครเวทีเรื่อง Touching the Void ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเขาได้บริจาคค่าตัวทั้งหมดในเรื่องนี้ช่วยเหลือเหยื่อพายุไต้ฝุ่นหินหนามหน่อ นอกจากนี้ คิมซอนโฮ กำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง “Sad Tropics” ที่เดินทางมาถ่ายทำในเมืองไทยในวันเดียวกัน ยังมีรายงานข่าวให้ชื่นใจอีกเด้งว่า คิมซอนโฮ มีรายชื่อคอนเฟิร์มการเข้าร่วมงาน 2022 Asia Artist Awards (AAA) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม ที่ Nippon Gaishi Hall ในเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับนักแดงชื่อดังมากมาย อาทิ ซออินกุก, ฮวังมินฮยอน, อีแจอุค และ คัง แดเนียล ซึ่งจัดโดย สื่อยักษ์ใหญ่ Star News และ Star Continentเรียบเรียงจาก : soompi.com ภาพจาก : hancinema.net