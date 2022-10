คอนเฟิร์ม “Alchemy Of Souls ภาค 2” ออกอากาศ 10 ธ.ค. และนำหญิง “โกยุนจอง” แทน “จองโซมิน”

โดยวันที่ 19 ตุลาคม ทางตัวแทนช่อง tvN ได้ยืนยันกับสื่อว่า “Alchemy of Souls ภาค 2” จะออกอากาศตอนแรก ในวันที่ 10 ธันวาคม“เล่นแร่แปรวิญญาณ | Alchemy of Souls” เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซี เล่าถึงเรื่องราวในอาณาจักรเวทมนตร์ แดโฮ ดินแดนสมมติที่ไม่มีอยู่จริง เมื่อเวทมนตร์แห่งการเล่นแร่แปรวิญญาณ สามารถเอาชนะทุกสิ่งอย่าง จนทำให้โชคชะตาของผู้คนบิดเบี้ยวพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ โดยทั้ง 2 ภาค กำกับโดย พัคจุนฮวา (Park Joon-hwa) เขียนบทโดยสองศรีพี่น้อง “ฮงซิสเตอร์” (Hong Sisters) ฮงจองอึน (Hong Jung-eun) กับ ฮงมีรัน (Hong Mi-ran)Alchemy of Souls ภาค 1 ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายนถึง 28 สิงหาคม จำนวน 20 ตอนจบ ทำสถิติเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ยสูงสุด 9.3 % ในตอนที่ 18 (บรรยายไทย ทาง Netflix)ส่วน Alchemy of Souls ภาค 2 จะออกอากาศเพียง 10 ตอน และบทนักแสดงนำหญิงเป็นที่แน่นอนแล้ว หลังจากมีข่าวหลุดออกมา เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่า ผู้ที่มาแทนที่ “จองโซมิน” ในบท มูด็อก จากภาค 1 จะเป็น “โกยุนจอง” ที่รับบทเป็นมือสังหารเงา นักซู และ ข่าวนี้เป็นเรื่องจริงสำหรับ Alchemy of Souls ภาค 2 นำแสดงโดย อีแจอุค, โกจุนยอง, ฮวังมินฮยอน, ชินซึงโฮ, ยูจุนซัง, โอนารา, ยูอินซู, และอีกมากมาย ซึ่งเป็นทีมนักแสดงจาก ภาค 1 ทั้งสิ้น ส่วนซับไทย น่าจะยังรับชมทาง Netflixเรียบเรียงจาก : soompi.comภาพจาก : tvNDrama