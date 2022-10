เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ใต้ร่มราชินี | Under The Queen's Umbrella” [2022]

ชื่อเรื่อง : Under The Queen's Umbrella (ชื่ออื่น The Queen's Umbrella)ชื่อเกาหลี : 슈룹 | syu-rubแนวซีรีส์ : ดราม่า, ตลกร้าย, ย้อนยุค, อิงประวัติศาสตร์การจัดเรทซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : คิมฮยองซิก (ผลงานกำกับซีรีส์ About Time)ผู้เขียนบท : พัคบาราผู้ผลิต : Studio Dragon และ How Picturesจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 73 นาที (โดยประมาณ)ออกอากาศในเกาหลีทาง : ช่องเคเบิ้ล tvN และสตรีมมิง TVING, Netflixวันเวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 21.10 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 15 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2022ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : NetflixTH ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. (ตามไทย)เป็นทั้งมเหสีของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นมารดาขององรัชทายาท และลูกๆ องค์ชายจอมเกเรอีก 4 คน ซึ่งถูกนินทาว่าลูกๆ เป็นความอับอายของราชวงศ์ เป็นองค์ราชินีที่จิตใจอ่อนไหวปรวนแปร และใจร้อนบุ่มบ่าม ทั้งที่เมื่อก่อนนางเคยเป็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็น แต่ก็มาระเบิดในวันที่นางมีฐานะเป็นราชินีกับมารดาขององค์ชายจอมเกเร ลูกชายที่ไม่เอาไหน บางครั้งถึงกับหลงลืมสถานะแห่งตน และกลายเป็นเครื่องด่าปล่อยคำหยาบออกมาอยู่บ่อยครั้ง ทุกวันในวังหลวงของนางเต็มไปด้วยบททดสอบชีวิต แต่องค์ราชินีก็อดทนยืนหยัดเพื่อลูกๆ เสมอด้วยปณิธานอันแน่วแน่ “ต่อให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น แม่คนนี้จะจัดการเอง”หากเป็นมวย พระพันปี หรือ อดีตพระสนมโจ ก็คือมวยคู่เอกของ อิมฮวารยอง ก้าวจากนางสนมในกษัตริย์พระองค์ก่อน ทำทุกอย่างได้เพื่อลูกชาย และสามารถทำให้โอรสที่กำเนิดจากนางสนมได้ก้าวขึ้นครองบัลลังก์แทน องค์รัชทายาทแทอิน โอรสของพระมเหสียุน ฉลาดล้ำและเป็นจอมวางแผนเดี่ยวมือหนึ่ง เมื่อสืบรู้ความลับเรื่ององค์ชายรัชทายาทล้มป่วย จึงประกาศตัวเป็นศัตรูกับ ราชินีอย่างโจ่งแจ้ง และเตรียมหาองค์ชายของนางสนมที่ยอมสยบขึ้นครองบัลลังก์แทนอดีตราชินี และพระมารดาขององค์รัชทายาทแทอิน ที่สิ้นพระชนม์ด้วยโรคขาดโลหิตหรือ กวีอินฮวัง มารดาของ องค์ชายอึยซอง โอรสองค์โตของกษัตริย์อีโฮมารดาของ องค์ชายโบกอมผู้เฉลียวฉลาดพระโอรสองค์ที่ 2 ของ ราชินีอิมฮวารยองพระโอรสองค์ที่ 3 ของ ราชินีอิมฮวารยองพระโอรสองค์ที่ 4 ของ ราชินีอิมฮวารยองพระโอรสองค์ที่ 5 ของ ราชินีอิมฮวารยองโอรสองค์โตของกษัตริย์อีโฮ กับ สนมฮวังโอรสของสนมแท หรือ แทโซยงมุนซองฮยอน รับบทเป็น องค์ชายซิมโซคิมอึยซอง รับบทเป็น ฮวังวอนฮยองจางฮยอนซอง รับบทเป็น ยุนซูกวังคิมยองแจ รับบทเป็น มินซึงยุนฮันดงฮี รับบท องค์หญิงมินซออูจิน รับบทเป็น องค์ชายวอนซอนอีโซฮี รับบทเป็น พัคซังกุงพัคจุนฮยอน รับบทเป็น ซังกุงชินอูจองวอน รับบทเป็น ซังกุงโกยูยอน รับบทเป็น ซังกุงโออีจองอึน รับบทเป็น ซังกุงนัมอูจองวอน รับบทเป็น พระสนมโกจอนฮเยวอน รับบทเป็น โจวอลจองแอยุน รับบทเป็น แฮงซูอีฮวากยอม รับบทเป็น อ๊กซุกวอนซงยองอา รับบทเป็น ซุกยงชินซูจอง รับบทเป็น โซอึยโดยเฉพาะในเช้าวันสำคัญที่ พระราชาอีโฮ (รับบทโดย ชเววอนยัง) องค์เหนือหัวแห่งโชซอน และพระสวามี จะเสด็จมาเยือนสำนักศึกษาจงฮัก เพื่อทดสอบความรู้ของบรรดาองค์ชาย โอรสในพระองค์ ที่เล่าเรียนเขียนอ่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารบ้านเมืองที่สำนักแห่งนี้ขณะที่บรรดาโอรสของสนมคนอื่นๆ ต่างนั่งเกี้ยวเดินทางมาพร้อมมารดาพระสนม เพื่อรอเข้าเฝ้ากันอย่างพร้อมเพรียง แต่โอรสทั้ง 4 ของพระนาง อันประกอบด้วย องค์ชายซองนัม (รับบทโดย มุนซางมิน) พระโอรสองค์ที่ 2 องค์ชายมูอัน (รับบทโดย ยุนซางฮยอน) พระโอรสองค์ที่ 3 องค์ชายคเยซอง (รับบทโดย ยูซอนโฮ) พระโอรสองค์ที่ 4 และ น้องน้อย โอรสองค์ที่ 5 องค์ชายอิลยอง (รับบทโดย พัคฮาจุน) แต่ละคนยังไม่เห็นหัว องค์ราชินีต้องเร่งแก้ปัญหาตรงหน้าให้เรียบร้อยภายใน 30 นาที ก่อนที่ฝ่าบาทจะมาถึง และผ่านวันนี้ไปได้อย่างทุลักทุเลท่ามกลางคลื่นลมแห่งอำนาจในวังหลวง เกราะกำบังขององค์ราชินีนั่นคือ การที่มีโอรสองค์โต ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาท ซึ่งผู้คนต่างยกย่องว่าเป็นผู้เพียบพร้อมทั้งหน้าตาและความรู้ และเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจท่ามกลางความวุ่นวายทั้งปวงต่างกันลิบลับกับ ลูกชายจอมเกเรทั้ง 4 ที่ถูกนินทาไปทั่วว่า เป็นความอัปยศของราชวงศ์ ขนาด พระพันปี (รับบทโดย คิมแฮซุก) เรียกจิกกบาลว่า เจ้าเด็กพวกนั้น ต่อหน้า อิมฮวารยอง แน่นอนว่า ความสัมพันธ์ของแม่สามีแห่งชาติและองค์ราชินี ไม่กินเส้นหรือลงรอยกันนัก เพราะบ่อยครั้งที่องค์ราชินีมักแสดงท่าทีไม่เคารพยำเกรงพระพันปี ต่อหน้าคนอื่นๆ และยังกล้าทุ่มเถียงหากไม่เห็นด้วย และโดยเฉพาะหากใครมาปรามาสและว่าร้ายลูกชาย นางพร้อมจะต่อกร ชนิดไม่ไว้หน้าอินทร์หน้าพรหมแต่แล้วพายุฝนก็โหมกระหน่ำเข้าใส่ องค์ราชินีอิมฮวารยอง ชนิดไม่ทันให้ตั้งตัว เมื่อ องค์ชายรัชทายาท เกิดล้มวูบลงไปต่อหน้าต่อตา หมอหลวงควอน หมอประจำตำหนักองค์รัชทายาทวินิจฉัยอาการว่าป่วยเป็นโรคขาดโลหิต โรคที่รักษาไม่หายมีแต่ตายสถานเดียว และเป็นโรคเดียวกันกับที่ องค์รัชทายาทแทอิน ป่วยและตายไป องค์ราชินีสั่งให้หมอหลวงและนางในทุกคนในตำหนักปิดปากให้สนิท ก่อนที่จะหาทางแก้ไขได้น่าแปลกใจที่หมอหลวงโจกุกยอง ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่เยียวยาโรคร้ายนี้ให้ทุเลาลงได้ กลับโดน พระพันปี ส่งออกนอกวังไปรักษาพระญาติที่ต่างเมืองในเช้าวันต่อมา ยังมีเรื่องไม่ชอบมาพากลอีก นั่นคือ จู่ๆ พระราชาอีโฮ ได้ประกาศให้มีการคัดเลือก พระสหายร่วมศึกษา เพื่อร่วมเรียนหนังสือเป็นเพื่อนกับองค์รัชทายาทซึ่งไม่เคยมีมาก่อน องค์ราชินีได้รู้ในเวลาต่อมาว่าคนที่แนะนำเรื่องนี้กับองค์ราชาก็คือ เสด็จแม่ พระพันปี นั่นเองขณะเดินทางไปยังตำหนักองค์รัชทายาทเพื่อดูแลอาการลูกชาย ราชินีอิมฮวารยอง แทบช็อก เมื่อพบว่า พระพันปี นั่งหน้านิ่งอยู่ข้างๆ ที่นอนองค์รัชทายาทที่สลบไสลและหลับยาวไม่ยอมฟื้นแล้ว นั่นหมายความว่า โรคขาดโลหิต ที่ลูกชายล้มป่วยรู้ถึงหูนางแล้วเช่นกัน ก่อนกลับพระพันปีพูดจาดูแคลนว่า หากองค์รัชทายาทเป็นอะไรไป ไม่มีทางที่ลูกชายไม่เอาไหนทั้ง 4 ของราชินี จะขึ้นสืบบัลลังก์แทนพี่ชายได้ท่ามกลางพายุฝนที่เทสายไม่หยุดหย่อน อิมฮวารยอง ตัดสินใจเดินกางร่ม ออกจากวังหลวงกลางดึกเพื่อไปพบใครคนหนึ่ง หวังสอบถามและขอคำปรึกษาเรื่องโรคร้ายที่เคยเผชิญมาก่อน คนๆ นั้นก็คือ อดีตพระมเหสียุน (รับบทโดย ซออีซุก) อดีตราชินี และพระมารดาขององค์รัชทายาทแทอิน ที่สิ้นพระชนม์ด้วยโรคขาดโลหิตเช่นกัน จนสุดท้ายบัลลังก์ตกเป็นของโอรสของพระสนมโจ ซึ่งปัจจุบันคือ พระพันปี คนนี้นี่เองในความเป็นความตายขององค์ชายรัชทายาท ศัตรูตัวจริงขององค์ราชินี ก็ค่อยๆ เปิดเผยตัวตนออกมา พร้อมๆ กับที่ พระพันปี ได้ให้ ซังกุงนัม (รับบทโดย อีจองอึน) ส่งบันทึกลับ เคล็ดลับในการทำให้ โอรสของพระสนม ได้ขึ้นครองบัลลังก์ ไปให้กับบรรดาแม่ๆ พระสนมทุกคน เพื่อปลุกให้การแข่งขันเพื่อหาพระสหายร่วมเรียนกับองค์รัชทายาท สนุกมากขึ้นมาร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวอันน่าตื่นเต้น การต่อสู้เพื่อลูกๆ ขององค์ราชินีแห่งโชซอน สตรีที่ยึดถือและทำตามกฎระเบียบ โดยไม่คิดว่ามันเป็นความล้าหลัง แต่ก็เป็นคนที่ตื่นรู้กว่าใครในยุคเดียวกัน และมีสัญชาตญาณการดูแลลูกๆ อันยอดเยี่ยม เธอกล้าหาญ ฉลาดหลักแหลมและก้าวนำสตรีคนอื่นในยุคโชซอน ใน “ใต้ร่มราชินี | Under The Queen's Umbrella” ทุกวัน เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 21.00 น. ทาง NetflixTHโอรสองค์โตของราชินีซึ่งเป็นองค์รัชทายาทเกิดล้มป่วยด้วยโรคเป็นแล้วตายสถานเดียว อนาคตในรอบรั้ววังจึงเริ่มสั่นคลอน ราชินีจึงต้องวิ่งขาขวิดเพื่อเคี่ยวเข็ญดัดสันดาน องค์ชายทั้ง 4 ลูกชายจอมเกเร ขี้เกียจ เพื่อเตรียมขึ้นสืบทอดบัลลังก์แทนพี่ชาย พร้อมกับต้องเผชิญศึกรอบด้าน โดยมีศัตรูเบอร์ 1 คือพระพันปี ที่ไม่ชอบขี้หน้า และจ้องจะเขี่ยราชินีผู้ไม่ก้มหัวให้ออกไปจากวังหลวง รวมทั้งแม่ๆ นางสนมคู่แข่ง ที่พยายามแย่งชิงบัลลังก์ให้ลูกตัวเอง โดยมีพระพันปีเป็นโรลโมเดลของพวกนางซีรีส์พีเรียดพีใจ ชิงอำนาจแข่งวาสนาในรอบรั้วริมวัง แม่จะสู้เพื่อลูก เดินเรื่องว่องไว ไม่มีอืดอาดให้หงุดหงิด ชิงไหวพริบ ลุ้นโคตรสนุก และเดือดขั้นสุด จ้ะสาว โดยเฉพาะ คู่ สะใภ้ซ่าส์ ราชินี คิมฮเยซู ปะทะ แม่ผัวตัวแสบแซ่บ พระพันปี คิมแฮซุก ก็เกินจะบรรยายแล้วWONPI เรียบเรียงร้อยข้อมูลจาก : Netflix.com, soompi.com, hancinema.net, wikipedia.orgรูปภาพประกอบจาก : ทวิตภพ&แฟนเพจ tvN Drama, NetflixKR, Netflixth