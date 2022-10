นิตยสาร TIME อวยยศ “อียูมี” เป็น “ดาวรุ่งพุ่งแรงของโลก” ปี 2022

ภายหลังจากที่ “จองโฮยอน” (Jung Ho Yeon) ได้รับการอวยยศให้เป็น TIME 100 Next ประจำปี 2022 ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม (ตามเกาหลี) นิตยสาร TIME ได้ประกาศให้ “อียูมี” เป็นหนึ่งใน “ดาวรุ่งพุ่งแรง ประจำปี 2022” ซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำคนรุ่นใหม่ในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งด้าน การเมือง ธุรกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และกีฬานิตยสาร TIME อวยยศว่าด้วยการแสดงที่แหวกแนวของอียูมีในซีรีส์ระดับสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกจาก Squid Game ซึ่งส่งให้เธอเป็นนักแสดงผู้หญิงเกาหลีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเอ็มมีอวอร์ดสาขาการแสดง รวมถึงบทบาทอันน่าติดตามและน่าจดจำในซีรีส์เคซอมบี้ยอดฮิตระดับนานาชาติอีกเรื่อง นั่นคือ “มัธยมซอมบี้ | All Of Us Are Dead”นักแสดงสาววัย 28 ปี ผู้มากความสามารถคนนี้ เคยทำงานพาร์ทไทม์โดยการเป็นพนักงานส่งอาหาร แต่แล้ว Squid Game ได้ผลักดันให้เธอก้าวมาเป็นนักแสดงอาชีพที่เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ล่าสุด อียูมี กำลังฉายแววในบทนำครั้งแรกของเธอ ในซีรีส์เรื่อง “Mental Coach Jegal“ และเธอพร้อมที่จะเปล่งประกายด้านแสดงต่อใน Strong Woman Gang Nam-soon ซีรีส์ภาคต่อของ Strong Woman Do Bong Soon ที่ทุกคนรอคอยอย่างไรก็ตาม ในการสัมภาษณ์ของเธอกับ TIME อียูมีกล่าวอย่างถ่อมตนว่า “การได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทำให้ความคิดของฉันแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และไม่ว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวฉันจะเปลี่ยนไปอย่างไร ฉันจะยังคงเป็นฉันต่อไป”เรียบเรียงจาก : soompi.comภาพจาก : hancinama.net