“ซงจุงกิ” คืนจอคืนใจ รับบทคนตายแล้วเกิดใหม่ในตระกูลที่ฆ่าตัวเอง ในซีรีส์ดรามาแก้แค้น “Reborn Rich”

สร้างจากนิยายออนไลน์ยอดฮิตชื่อเดียวกัน “Reborn Rich” หรือ The Youngest Son of Chaebol Family เป็นซีรีส์แนวดรามา แก้แค้น ที่มีฉากหลังเป็นยุค 80 ที่แสนปั่นป่วน เรื่องราวของ ยุนฮยอนอู เลขานุการของตระกูลมหาเศรษฐีผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดี แต่ได้รับผลตอบแทนคือความตาย เขียนบทโดย คิมแทฮี (Kim Tae-hee) เจ้าของผลงานเขียนบทซีรีส์ดังและปังอย่าง Designated Survivor: 60 Days (2019) กับ Sungkyunkwan Scandal (2010) ซึ่งร่วมเขียนบทกับนักเขียนน้องใหม่ จางอึนแจ (Jang Eun-jae) และกำกับการแสดงโดย จองแดยุน (Jung Dae-yoon) จากผลงานเด่นดัง W: Two Worlds Apart (2016) และ She Was Pretty (2015) นำแสดงโดยยอดบทบาททั้ง ซงจุงกิ (Song Joong-ki), อีซองมิน (Lee Sung-min) และชินฮยอนบีน (Shin Hyun-been) ซึ่งเพิ่มความคาดหวังให้คนดูเป็นอย่างมากในเรื่อง ซงจุงกิ จะรับบทเป็น ยุนฮยอนอู ซึ่งเสียชีวิตหลังจากถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์บริษัทของตระกูลซอนยังกรุ๊ป ทั้งที่เขาเป็น เลขานุการ ที่ทั้งซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อครอบครัวนี้มาตลอด ในที่สุดเขาได้เกิดใหม่เป็น จินโดจุน ลูกชายคนเล็กของซอนยังกรุ๊ป และเข้าทำงานในบริษัทเพื่อแก้แค้นอีซองมิน รับบทเป็น จินยังชอล ประธานซอนยังกรุ๊ป เติบโตมาในความยากจน สร้างตัวจนได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกการเงินและกลายเป็นตัวละครที่ดุดันบนเส้นทางการแข่งขันทางธุรกิจอันเข้มข้น เต็มไปด้วยความโลภในเงินทองไม่รู้จักพอชินฮยอนบีน รับบทเป็น ซอมินยอง อัยการสืบสวนต่อต้านการทุจริต ที่มาจากตระกูลนักกฎหมายที่มีชื่อเสียง โด่งดัง ด้วยฉายา “ยมฑูตที่น่าสยดสยองของซอนยังกรุ๊ป” เขาจึงทุ่มเททำทุกอย่างให้อยู่ในครรลองของความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรมในภาพโปสเตอร์ทีเซอร์ที่ปล่อยออกมานี้ เผยให้เห็นสมาชิกครอบครัวของตระกูลแชบอล ซอนยังกรุ๊ป ทั้ง 14 คน โดยมี ซงจุงกิ ที่แตกต่างออกไปจากทุกคนในรูป พร้อมข้อความกำกับว่าซึ่งกระตุ้นต่อมความอยากรู้ของผู้ชมทีมผู้ผลิตเมาท์มอยอวยความน่าดูของซีรีส์ว่า “ตัวละครที่ซ่อนความปรารถนาของพวกเขา ต้องเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดเพื่อคว้าตำแหน่งสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะได้เห็นสนามรบของการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งผู้สืบทอดของตระกูล และนอกจากนี้เพื่อสร้างอรรถรสในการรับชมมากยิ่งขึ้น เราจึงตัดสินใจใช้ตารางการออนแอร์ที่ไม่เหมือนเดิม โดยจะออกอากาศ 3 วันต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เราจะมาพบกับผู้ชมด้วยผลงานที่ทุกคนทุ่มเท ดังนั้นได้โปรดตั้งตารอ”เรียบเรียงจาก : soompi.com